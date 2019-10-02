 "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис дій Ківи опублікував журналіст Ян Доброносов на своїй сторінці в соцмережі.

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