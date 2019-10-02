 "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис дій Ківи опублікував журналіст Ян Доброносов на своїй сторінці в соцмережі.
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+39
У страны где такое тупое ничтожество как кива может быть народным депутатом, нет будущего
+18
утренняя закладочка свежего кокса для первых рядов ЗЕленух
+17
Ну или играл в карманный билярд
Ну или играл в карманный билярд
Ну или играл в карманный билярд
-- Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво.
-- Да!.. Охотники за табуретками!..
-- Что-то они ищут, товарищи.(с)
вы ж тупые
вернее стебуны
о чем Вы? ))))
(и чего сразу тупые?) абыдначеснослово)))
вползает кива в дверь больницы
дроча и жалобно крича
я не могу остановиться
врача
З інтелектом, культурою та зв'язним мовленням там усе сумно.
.
Я достаю из широких штанин,
И все возмущённо кричат - "Гражданин!.."
От только водит нардепа что-то совсем "неподецки". Заказывает "продолжение банкета"?
Ківа ще й тупе чорнороте бидло, що не може двох слів докупи зліпити.
У кого-то на Цензоре странные фантазии...
в антракте шоб на коньяк потратить))
Похож...
Потешная шлюха вместо шлюшко)
А чувак проходящий такой..
- Дрочишь? (похлопывая по плечу)
кива...
- Та да, балуюсь чутка
строчит на айфоне текстуху и от журналюг спрятался,
шо бы не засняли и не попалили переписку.
они скоро от тех журналистов в щели под плинтусом забиваться будут,
а надо то всего мендельсоншу выпустить - у нее талант на журналистов потрогать..
В мене після прочитання новини та перегляду відео все гірше...