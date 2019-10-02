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 Політика України, Курйози, Суспільство
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Все про:курйоз (347) парламент (333) Ківа (71)

 "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті. ВIДЕО

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа був помічений у сесійній залі парламенту під час незрозумілих маніпуляцій біля робочих місць колег від "Слуги народу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис дій Ківи опублікував журналіст Ян Доброносов на своїй сторінці в соцмережі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151645
 
   
 Топ коментарі
 
У страны где такое тупое ничтожество как кива может быть народным депутатом, нет будущего
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утренняя закладочка свежего кокса для первых рядов ЗЕленух "Это капец. Что он там делает?" - нардепа Киву застали за непонятными манипуляциями возле рабочих мест депутатов СН в парламенте - Цензор.НЕТ 3537
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"Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 9766

Ну или играл в карманный билярд "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 6549
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-- Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво.
-- Да!.. Охотники за табуретками!..
-- Что-то они ищут, товарищи.(с)
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У страны где такое тупое ничтожество как кива может быть народным депутатом, нет будущего
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не у страни а у части лохтората. у вас вон валуев - ничем не лучше
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У страны ,где нет цветовой дифференциации штанов ,нет будущего.(с)
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утренняя закладочка свежего кокса для первых рядов ЗЕленух
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закладки для трускавецких слуг раскладывает.
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Это младший Добкин ему кокса подогнал. Только колоны впереди не оказалось.
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Похоже что печатал на телефоне, но стецьгавам можно и это преподнести как зраду и реванш кремля.
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интересно, что же он там такого писал, что нарид не имеет права знать? ты же нарид? или слуга слуги?
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Имеет конечно. Вот я бы хотел получить доступ ко всей переписке с телефона Порошенко. Когда он ее обнародует?
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вот когда журналисты сфоткают, тогда и обнародуют. он же за колонной или трибуной не ныкается.
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а для зебиков это перемога что он прячется. все ясно
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Тренируется играть прутнем а-ля преЗедент
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Ай-яяяй! После просмотра мобилки после Кивы останется мокрое место.
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телефон от журналюг прячет чтобы не фоткали
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и это единственное место, где можно спрятать? а под балкон стать? не добежал?))))
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там вопросов от вас же было бы еще больше.
вы ж тупые
вернее стебуны
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о чем Вы? ))))
(и чего сразу тупые?) абыдначеснослово)))
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Знайшов на поеторії, трохи переробив:

вползает кива в дверь больницы
дроча и жалобно крича
я не могу остановиться
врача
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Скорее всего просто телефон от камер прячет чтоб переписку не палили.
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Дзвінок цьому довбню
З інтелектом, культурою та зв'язним мовленням там усе сумно.
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тоже сразу вспомнил Янину (дай ей Бог здоровья)
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Спрятался от #явамнедорогенька, которых полностью игнорирует припризидент моника зеБЕНИНА, с телефоном, что бы не видели кому он отвечает и что пишет.
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походу формулу Штайнмайера на *********** высчитывает...
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вообще он смску читал и отвечал. Он же не дурак, знает, все камерами просвечивается, нашел удобное место где не видно
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Вот гад,нашол заначку кокса припрятаную для клоуна
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Ну, печатает смску - а вы что подумали?(З.Фрейд)
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В телефоні переписується. Сховався з іншого боку, щоб журналісти не фоткали з балконів. Мамкин розумник блд.
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Ну нарешті хоч одна іржачна новина сьогодні. Заголівок - подача просто 80 лвл. А картинка відеопрев'ю розірвала на ганчірочки
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Згадалося... Виявляється, віршик про Ківу:

Я достаю из широких штанин,
И все возмущённо кричат - "Гражданин!.."
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Да видно ж что чатится с кем-то и ныкается от журналистов. Скоро они все так будут делать, в рядок за местами. Эволюциорируют однако.
От только водит нардепа что-то совсем "неподецки". Заказывает "продолжение банкета"? "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 2896
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Может поставить вопрос шире--что это уёжище делает в Раде вобще?--теперь не удивляйтесь что оно будет жечь перья чёрной курицы в сортире и мазать какахами микрофон.
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в предвыборной программе он заявил что будет воевать.... против Украины и украинцев "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 5261
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Дзвінок йому з цього приводу.
Ківа ще й тупе чорнороте бидло, що не може двох слів докупи зліпити.
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не волнуйтесь.кокаинщики воюют исключительно с белками.белки всегда побеждают численным преимуществом.
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Бабуин метил территорию, рукоблудил поганец...
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Высокие стандарты журналистики! "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 1753
У кого-то на Цензоре странные фантазии...
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Гнусные дела обсуждал в переписке на нычку чтоб никто не сфотал с боссом мертвечиной
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мелочь по 1,2,5 коп пересчитывал
в антракте шоб на коньяк потратить))
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Надежда Савченко, звони Рубану, пора кончать с этим позором. Если ты сейчас читаешь этот комментарий, то прошу - останови это безумие. Ты знаешь, что делать!!!
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А может он ногти обрезает, ведь Кива - он тоже человек
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может и человек... но в контексте ногтей - человек некультурный
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Тоже меломан. Но не возить же с собой в Раду пианино. Тяжело ведь...
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"Великий мастурбатор", Сальвадор Дали.
Похож..."Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 1526
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Суть не в том,шо он там дрочит,ссыт или печатает,а в том-шо,как такое чмо вообще стало депутатом?!
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Ну зеленский же как-то стал преЗедентом) Не гони на Киву, когда у нас такое чудо на самом высоком посту!!!
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Так ты зажооооопец!? А косишь под петераста.И вашим и....вашим
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Что не понятно, воооще уже дебилы? Он в телефоне что-то набирает и прячется от камер.
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Лысый жопошник от журналистов ныкается ну и параллельно дрочит. "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 3513
Потешная шлюха вместо шлюшко)
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Народный избранник- какой же цирк на самом деле!!Ему весь этот на род до с...ки!!
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ищет допыну закладку "Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 7356
А чувак проходящий такой..
- Дрочишь? (похлопывая по плечу)
кива...
- Та да, балуюсь чутка
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Word Replacer: робимо новини чесними і прозорими!

"Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 5351
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"Це капець. Що він там робить?" - нардепа Ківу заскочили за незрозумілими маніпуляціями біля робочих місць депутатів СН у парламенті - Цензор.НЕТ 1516

строчит на айфоне текстуху и от журналюг спрятался,
шо бы не засняли и не попалили переписку.
они скоро от тех журналистов в щели под плинтусом забиваться будут,
а надо то всего мендельсоншу выпустить - у нее талант на журналистов потрогать..
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Ого, ще й пристойна інтерпретація!
В мене після прочитання новини та перегляду відео все гірше...


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Заказывал через интернет путевку за 200 тысяч гривен, в руках телефон, журналистам из ложи прессы не видно
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ну чудя по его тупой харе социалиста тракториста..то он закладки ищет шоб догнаться с утра
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кто то его нормально спонсирует ..сразу он в социалисты подался потом за мусорка залог внес и вот пазлы сошлись - у медведчука в шестерках
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это вы его выбрали украинцы. Вот так вам и жить.
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афуеть, какой ты проницательный и сообразительный, ольгинец...
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