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 Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти "Правого сектора" пікетують Верховну Раду на знак протесту проти прийняття "формули Штайнмаєра", а також проти введення ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 2 жовтня, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг активістів "Правого сектора". Вони протестують проти поспішного введення ринку землі, а також проти прийняття "формули Штайнмаєра".

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"Врегулювання ринку землі - це комплексне завдання, в якому потрібно вирішити чимало проблем, встановити запобіжники щодо хижацького використання землі, визначити роль територіальних громад, встановити відповідальність, алгоритми повернення землі у разі неналежного або нецільового використання, визначити порядок допуску іноземців і так далі. Ми вважаємо, що урядовий план запуску дикого і абсолютно не регульованого ринку землі - це некомпетентність і державний злочин. Результатом реалізації плану стане зміцнення олігархічної системи в країні, втрата українцями власної землі, знищення сіл, бідність і слабке та корумповане місцеве самоврядування", - заявили в "Правому секторі".

"Ми бачимо капітуляційний настрій нашої нинішньої влади. Свій намір капітулювати перед Росією нинішня влада впроваджує декількома способами. По-перше. Це шлях міжнародних договорняків з Росією, різноманітні "формули Штайнмаєра" тощо. Ми прийшли під Верховну Раду для того, щоб попередити цю владу, дати їй сигнал, що ми готові рішуче діяти", - зазначили в "Правому секторі".

"Ми виступаємо і проти продажу землі, і проти здачі землі", - резюмували в "Правому секторі"

Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 01
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 02
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 03
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 04
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 05
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 06
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 07
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 08
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 09
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 10
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 11
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 12
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 13
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 14
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 15
Активісти Правого сектора мітингують під Радою проти формули Штайнмаєра і відкриття ринку землі 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151629
 
   
 Топ коментарі
 
Почему я не критикую Гитлера.
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Во все времена у безвольного и тупого люмпената одинаковые отмазки.
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Скільки сепарського лайна кинулось на захист бубочки моніки та її " формули пуйла"
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А хде газпромовский путриот Тягнибок ? Шось не видно ...
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этому видимо очередной транш от кацапов не пришел... Ну а нет денег -> нет мультиков, как говорится
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Гоните от туда псевдонационалистов из Нац Корпуса приспешников Бени Коломойского!!!
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Ой Моника, знать она глупа,.
Что влезла по самый хвост,
В очко парашного х..ла.
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Молодці хлопці, підтримуємо вас!!! смерть ворогам України!!!!
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