 Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал. ВIДЕО

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Нагадаємо, під час заходів у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Блайх обурився, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.

"Уперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр", - заявив Блайх.

Голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав ці висловлювання некоректними: "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце".

Зі свого боку Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського, підкресливши, що той "не є представником інтересів єврейського народу України".

Увечері, 29 вересня, з'явилися фото, як президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс "Бабин Яр" у приватному порядку.