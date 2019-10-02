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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бабин Яр (56) євреї (54) Зеленський (3007) Братущак (36)

 Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал. ВIДЕО

29 вересня в Україні згадували жертв трагедії Бабиного Яру. Як правило, цього дня перші особи держави приїжджають на територію меморіального комплексу для того, щоб офіційно вшанувати пам'ять загиблих. Раніше президенти завжди офіційно приїжджали до меморіалу, щоб покласти квіти. А ось навколо Володимира Зеленського спалахнув чималий скандал.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, під час заходів у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Блайх обурився, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.

"Уперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр", - заявив Блайх.

Голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав ці висловлювання некоректними: "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце".

Зі свого боку Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського, підкресливши, що той "не є представником інтересів єврейського народу України".

Увечері, 29 вересня, з'явилися фото, як президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс "Бабин Яр" у приватному порядку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151613
 
 
 Топ коментарі
 
помоему похайпиться на зашкварах зебила это нормас Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 5695
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Цензор занимает проукраинскую позицыю, а не позицию малороссов-зебилов!!!
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Цензор - вы же сами сепаратизм разжигаете!!!
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помоему похайпиться на зашкварах зебила это нормас
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Євреї кажуть, що він не їхній. Українці теж кажуть, що не їхній. Кацапів спитати, чи що?
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Марсіянин????
То чому Дзідзьо без посади? Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал - Цензор.НЕТ 7178
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Соевые 8% борются за власть против Украины и Украинцев.
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А чмыри без флага только сидят на бутылках и отсасывают.
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сепаратизм разжигаете!


а кто от кого отделяется ?

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Просто зеленский хасид и он празнова роха са шан или как оно там называется Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 9600
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Ты спроси у свово хозяина- мальдивского барыги. Он знает как оно там называется!)))
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А что по етому поводу думает твой хозяин Фуйло Рибий Глаз, а мордвин?
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Порохастый, соси поРОШЕНку молча, а то ведь подавишься, не равен час, и путч сорвешь.)))
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Не хасид, а хабатник. Это две враждующих иудейской секты.
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Да, я слышал. Хасиды обрезают, а хабатники наоборот оттягивают... (хабат = совр. идиш = хобот слона)...
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В Рош-Ашана провозглашается царство Б-га над всем миром. Ежегодно в этот день Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году.
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вам мало того, что анархия в стране, так вы еще и масла подливаете??!
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Цензор занимает проукраинскую позицыю, а не позицию малороссов-зебилов!!!
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Не проукраинскую, а позицию 63% жителей Львовской области, голосовавших за Порошенко во 2м туре.
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они не за Порошенко голосовали, а за Украину. Что на данный момент уже доказано.
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Соевая позицЫя Цензора не является проукраинской!
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Какая нах "анархия"?!!
Ведь у руля стоит "самый гениальный политик мира"!!!
Это же "при Порошенко" было "все плохо", а сейчас мы "впереди планеты всей, +500% ВВП" и тд и тп.
Ведь так, зе-бильчик?
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вам мало того, что анархия в стране......


не только анархия, а ещё и арахамия
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анархия?!
Это при 73% - ом презеЗе и монобольшинстве в Раде, принимающем законы в "турборежиме"?
Да ты гонишь!
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Моника не еврей, он маланец
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Навіть упороті ольгінці вже не використовують такі посили. Це тільки нагодовані зеленим лайном зебіли ялозять цю платівку. Тьху - й розтерти!
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Вгодовані соєю ольгінські дебіли, всї як один використовують посил -зебіли.
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Якби я був президентом, то також би не пішов.
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Ну ты же не президент, а всего лишь глава офиса Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 6863
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Еврей возмутился на еврея. Мы тут причем ? Это их дела. Может нам еще обрезания их наблюдать ?
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Наверное при том, что это трагедия времён второй мировой войны. Адекватный человек никогда не скажет "причем тут мы, зачем это нам"
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При штурмі Києва в 1943 році загинуло щонайменьш в три раза більше людей. Нам обурюватися, якщо якийсь високопосадовий раввін не приїде на траурний захід?
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Что статьи,что комментарии розжигающие,надеюсь СБУ заинтерисуется
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Ага, уже выехали. Если гоняться за всеми кто пишет недовольные комментарии, СБУ развалится
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Я про Цензор в целом,есть уголовная статья кодекса
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Что плохого в Цензоре? Самый нормальный ресурс в Украине. Пусть гоняют всякие Страну.юа и прочие Корреспонденты
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Это - мнение жителей Волыни со всеми вытекающими истррическими предпосылками.
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волынь большая...больше области...на территории областей 6-ти и за рубежом еще
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заинтерИсуется

Будет рисовать дела за посты и лайки как фсб на россии?
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Есть статья за розжигание,причем тут фейковые дела аленей
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ФСБ и рисует дела именно по такой статье за лайки и репосты.
Пять лет "писатели" писали про повесить, расстрелять всю семью, обрезаных и пейсатых.
Их всех стоило посадить?
Еще не поздно, многие подобные комменты еще присутствуют в архивных темах форума,
можно начать с них в порядке хронологии.
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Первый враг народа Украины это Гнойный!
Вот когда против него возбудят дело за государственную измену, тогда и поговорим .
Придурки Зе..
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Що в цій статті розпалюють, конкретно будь ласка?
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Да слепили фотожопом Зебика, типа присутвовал. Ой, фсё. Какое же он позорное чмо.
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да уж, скандал из скандалов из мухи раздули раввины слона
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Бредятина. Главный раввин Украины уже высказался по этому поводу, поддержал Зеленского и к нему у него претензий нет. Если это не дает покоя Вальцману, то это не "скандал", а использование ЛЮБОЙ ситуации ради того, чтобы избежать тюрьмы. Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 3862
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эту протухшую "новость" кидают уже во 2-й или 3-й раз, для того чтобы отвлечь от Штайнмайера.
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А по моему есть гораздо важнее вещи, чем помпезное посещение подобных мест, с кучей чиновников из госаппарата, им нужно думать о живых сегодня, что бы завтра эти живые не присоединились к мертвым!!! Что толку что первые лица ходили всей гурьбой на подобные мероприятия? Лучше страна жить стала? Или кого то воскресили? На мой взгляд чисто пиар на костях делали своей помпезностью, а в реале им было тупо насрать на этих жертв, так для галочки и лектората отмечались! Это как бандиты в церковь любят ходить, а выходят и опять за старое, грабежи , убийства, воровство, насилие и т.д., но такие богобоязненные -лицемерие!
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Стесняюсь спросить- а Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, почтила память своих соплеменников, погибших в Бабьем Яру? Если этой организации насрать на мероприятие то уж клоуну тем более...
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цих органзацій багато і мають зв'язки по всьому світу і певін впливи, Каломойша вимушений якось виправдовувати свою маріонетку, але інші можуть це використати для впливу і маніпуляцій.
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как то стихли разоблачения Порошенко зто Вальцман с подтекстом: Порошенко наворует как министры дваждынесудимого Ставицкий и Табачник и свалит на историческую родину.В 2015 г. Иван Петрович Сидоров спросил у комментатора под израильским флажком : Порошенко это Вальцман? Порошенко это Порошенко был ответ. Но разоблачения продолжались и дальше.
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Ахренеть)) Вот это новость, да ещё и жирным шрифтом))
Что преследуют сии статьи?
Умеющие видеть и читать между строк - поймут.
Впервые президент перестал быть откровенной открывалкой и артистом печального жанра- поправлятелем венков и читателем блестящих речей, написанных спичрайтерами , не меняющихся со времён Яныка.
Да , была такая трагедия и много других трагедий.
Человечество их пережило столько, что свеча уже должна гореть ежедневно и постоянно, президент должен думать о живых, а не терять время на траурных закладах.
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Ты уже и очень сильно переживаешь за события почти вековой давности?
Сам-то почтил память ? Или только посвистеть ?
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Он впервые не почтил, т.к. был не впервые в ломке.
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Алексей Братущак - журналист порошенковского "5 канала", затем медведчуковского "Zik", теперь "Цензор.нет". Вопросы о целях подобных статей ещё есть?
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Замість цих соплів краще б розслідували - що там відбувалось в Бабиному Яру. Бо це центр Києва, а досі все настільки затягнуто туманом!!!
Хочаб провели роскопки. Бо одні кажуть, що там взагалі нікого не розтрілювали, а інші кажуть, що вбили 100 мільонів. І не дивно, що у людей до цих "заходів" з'являється скепсис - по кому сльози?
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Тогда это была окраина (а может даже и за пределами) Киева.
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тут давали посилання недавно на розслідування. виглядає на те що ...... все про що кричить совок - брехня Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал - Цензор.НЕТ 4675 Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал - Цензор.НЕТ 529

ну ніколи такого не було і ось тобі на.
https://www.ar25.org/article/pravda-pro-babyn-yar-dokumentalne-doslidzhennya.html
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Зараз багато маніпулянтів. Зберіглась доповідна записка офіцера СС про "звільнення" Києва від євреїв на 31 тисячу людей в кінці вересня. Це основне підтвердження масового знищення. Вбивали потім ще, у тому числі і євреїв (а також заручників, циган, військовополоненних, комуністів-комсомольців тощо). Але такого масового знищення вже не було.
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Ты чудиш?А потом все узнают что большую часть жертв("врагов народа" и заключённых тюрем) расстреляли евреи нквдисты в 1933 и 1941 году при отступлении... и что начальник полиции Киева(при немцах) был евреем(!!!),по отцу...что ему не мешало гонять своих соплеменников на убой!((...
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все понятно - наша Моника еще и грязный антисемит....
Нужно проверить его родословную...
Мы же знаем что в Вермахте служило 150 000 евреев (https://www.anaga.ru/evrei-v-vermahte.html)
- возможно кто то из них были его родственниками..
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И если учесть что в Италии в фашисткой организации(!!!!) поначалу состояло 20% евреев и Гитлер с Гебельсом были почти наполовину евреями...
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Капец, соевые уже открытые позорные антисемиты.
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cloud2009 26ea8082, пороходрочер, в погоне за возможностью лизнуть ****** шоколад постишь ссылку на рашистский пропагандонский сайт? Бухаешь с куратором? Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал - Цензор.НЕТ 1151
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Бабий Яр Зеленский видимо не проведал. А не проведал видимо потому что еврейские радикалы хотят слепить из этого урочища *священную корову* с обязательным поклонением любого политика и по любому поводу. Как еврей, Зеленский видимо не очень доверяет своим соплеменникам в том что Бабий Яр заслуживает этой участи культа. В моём городе старое еврейское кладбище заброшено, и почему-то еврейские организации его не слишком жалуют своим вниманием.
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президентом которой является Игорь Коломойский

Дальше можно не читать. Очевидно, что в Украине жиды очень отличаются от евреев.
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Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал - Цензор.НЕТ 7063

Насправді Зєля приходив у воєнкомат чотири рази. Але інкогніто









Oleh Yermokhin

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Зе плевать на эти все почитания, лишь бы шаурма была и рядом любовник Бодя.
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Та ви що?Головне,аби попит був,а шлюхи братущаки тут як тут-навіть львівське сміттєболото розпалять не те що кріпосну Україну громадянською війною.Та вже й на Майдан треба готувати-тим більше в підвалах накрадені гроші вже пліснявою покрились.Головне палити так,аби земля дешевшала,щоб за безцінь скупити,а що-що в цьому досвіду за стільки років мародерства вони набралися.
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А по-моему, правильно. Пора отменить все эти показательные шоу у памятников. Кто считает нужным, прийдёт сам. Не это Главный вопрос!
На дебатах Зеленский назвал Порошенко... Почему Порошенко не в тюрьме? Но и это не главный вопрос...
Президент Обязан регулярно отчитываться перед Народом. 100 дней промелькнули незамеченными. Что-то никто не спешит доложить о своих победах, или обрисовать перспективы светлого будущего....
Неужели они не способны?
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Кому это нужно? Всем, ранее посещавшим, глубоко наплевать на тот мемориал и то, что с ним связано.
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А шо-то я этого раввина гневно потрясающего перстом на церемониях памяти жертв голодомора ну НИ РАЗУ не видел!
Или так и должно быть? А?
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Мамо Римма, роди своего клоуна моню обратно! Век тебе благодарны будем!
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