 Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Нагадаємо, під час заходів у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Блайх обурився, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.
"Уперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр", - заявив Блайх.
Голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав ці висловлювання некоректними: "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце".
Зі свого боку Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського, підкресливши, що той "не є представником інтересів єврейського народу України".
Увечері, 29 вересня, з'явилися фото, як президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс "Бабин Яр" у приватному порядку.
То чому Дзідзьо без посади?
распрямилось ?
а кто от кого отделяется ?
Ведь у руля стоит "самый гениальный политик мира"!!!
Это же "при Порошенко" было "все плохо", а сейчас мы "впереди планеты всей, +500% ВВП" и тд и тп.
Ведь так, зе-бильчик?
не только анархия, а ещё и арахамия
Это при 73% - ом презеЗе и монобольшинстве в Раде, принимающем законы в "турборежиме"?
Да ты гонишь!
Будет рисовать дела за посты и лайки как фсб на россии?
Пять лет "писатели" писали про повесить, расстрелять всю семью, обрезаных и пейсатых.
Их всех стоило посадить?
Еще не поздно, многие подобные комменты еще присутствуют в архивных темах форума,
можно начать с них в порядке хронологии.
Вот когда против него возбудят дело за государственную измену, тогда и поговорим .
Придурки Зе..
Что преследуют сии статьи?
Умеющие видеть и читать между строк - поймут.
Впервые президент перестал быть откровенной открывалкой и артистом печального жанра- поправлятелем венков и читателем блестящих речей, написанных спичрайтерами , не меняющихся со времён Яныка.
Да , была такая трагедия и много других трагедий.
Человечество их пережило столько, что свеча уже должна гореть ежедневно и постоянно, президент должен думать о живых, а не терять время на траурных закладах.
Сам-то почтил память ? Или только посвистеть ?
Хочаб провели роскопки. Бо одні кажуть, що там взагалі нікого не розтрілювали, а інші кажуть, що вбили 100 мільонів. І не дивно, що у людей до цих "заходів" з'являється скепсис - по кому сльози?
ну ніколи такого не було і ось тобі на.
https://www.ar25.org/article/pravda-pro-babyn-yar-dokumentalne-doslidzhennya.html
Нужно проверить его родословную...
Мы же знаем что в Вермахте служило 150 000 евреев (https://www.anaga.ru/evrei-v-vermahte.html)
- возможно кто то из них были его родственниками..
Дальше можно не читать. Очевидно, что в Украине жиды очень отличаются от евреев.
Насправді Зєля приходив у воєнкомат чотири рази. Але інкогніто
Oleh Yermokhin
На дебатах Зеленский назвал Порошенко... Почему Порошенко не в тюрьме? Но и это не главный вопрос...
Президент Обязан регулярно отчитываться перед Народом. 100 дней промелькнули незамеченными. Что-то никто не спешит доложить о своих победах, или обрисовать перспективы светлого будущего....
Неужели они не способны?
Или так и должно быть? А?