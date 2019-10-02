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 Політика України
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Все про:Порошенко (9742) Європейська Солідарність (123) Формула Штайнмаєра (1)

 П'ять років світ підтримував українську позицію. Після нещодавніх подій коаліція значно чіткіше чує голос Росії, - Порошенко. ВIДЕО

Позиція Росії полягає в тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров'я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

Про це заявив у кулуарах Верховної Ради лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що коли був президентом, відкидав будь-які спроби Путіна і Лаврова використати цю позицію ще в 2016 році, і що була створена дорожня карта імплементації Мінських угод, де чітко визначено послідовність дій щодо імплементації Мінська.

"Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу. Значною складовою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі", - додав Порошенко.

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Він підкреслив, що влада нічого не запропонувала, крім факту зустрічі, і за цю зустріч Україна ризикує заплатити капітуляцією.

"Друга тривожна тенденція - руйнація світової коаліції на підтримку України. П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти", - підсумував п'ятий президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151609
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, озабоченность разных степеней.....опять Педро по ушам ездит. Узбагойся и ходи на допросы в ДБР, не пропускай.
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а ты кацапская рожа что здесь забыл
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а счас он уже изображает суперпатриота - за 5 лет не проканало)))
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Да ладно, хватит врать.
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Гнида рошенківська забула що написано в його редакції закону про особовий статус лугандону.Покидьок свої пройо*и вішає на інших.
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Пять лет мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий коалиция гораздо четче слышит голос России, - Порошенко.



5 лет мальдивский порошенко свозил макароны ахметки и кормин дамбаских каларадов.
вот они и разплодились по формулам штанмаира.

за чей счет макароны??
ну так за счет киевских тупых хохлов . которые платили ахметке за газ в 10 раз больше, чем данецкие . данецкие вообще не платили.


дебилы конченные.

продажные тупые хохлы.

ахахаха





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Ну так устроен мир , пока их не касается ,они думают о бизнесе . 5 лет это уже не плохо, но вечно проститутки ментальные не могут быть девственицами . А ты Петя ******* шанс и свой и наш . теперь пожинаем плоды .хотя затарился ты нормально .
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О, бизнесе он и думал, это же надо было выбрать в президенты бизнесмена. Теперь шут, веселит весь мир на главной площадке. Во время войны нужен военный или жесткий политик. Как в Древнем Риме в тяжелые времена выбирали диктатора на один год.
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ДА - ДА! пять лет грабил страну СО своими свинарчуками, ПОДПИСАЛ Минский договор С дебильными формулами штандарт Маера, ГДЕ представителем от Украины был Медведчук, А таперяче ещё ХВАТАЕТ совести кричать зрада.
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Ага.....
петюня думает что украинцы забыли кто лобировал закон об "особенностях лугандона"....
как продвигал, как продлевал......
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Петро Олексійович, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло! Як що для цього потрібен Майдан то я готовий!
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