 П'ять років світ підтримував українську позицію. Після нещодавніх подій коаліція значно чіткіше чує голос Росії, - Порошенко. ВIДЕО

Про це заявив у кулуарах Верховної Ради лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що коли був президентом, відкидав будь-які спроби Путіна і Лаврова використати цю позицію ще в 2016 році, і що була створена дорожня карта імплементації Мінських угод, де чітко визначено послідовність дій щодо імплементації Мінська.

"Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу. Значною складовою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі", - додав Порошенко.

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Він підкреслив, що влада нічого не запропонувала, крім факту зустрічі, і за цю зустріч Україна ризикує заплатити капітуляцією.

"Друга тривожна тенденція - руйнація світової коаліції на підтримку України. П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти", - підсумував п'ятий президент України.