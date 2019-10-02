 "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Ірині Ромалійській на телеканалі "Настоящее время".
"Уся проблема полягає в тому, що після згоди України на так звану формулу Штайнмаєра фактично Україна прийняла російський сценарій виконання Мінських домовленостей. Суть яких відтепер буде полягати в тому, що спочатку Україна має виконати політичні умови, а потім тільки Росія виконає умови щодо безпеки. Що в корені суперечить рішенню останнього саміту нормандського формату в Берліні в 2016 році ... Я поки не бачу, які гарантії будуть того, що не будуть вибори проводитися під кулеметами, в присутності озброєних сил. Ми знаємо, як Росія може проводити вибори, ми всі пам'ятаємо, наприклад, референдум щодо так званої незалежності Криму і приєднання потім його до Росії. Ви знаєте, що Росія це оцінила як демократичний вибір так званого кримського народу", - сказав Єлісєєв.
Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу». Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.
«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - утверждают Пушилин и Пасечник.
Они добавили, что «Л-ДНР» будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».
«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
пророцтво Андрія Піонтковського
30 вересня 2019
1 ЖОВТНЯ МОЖЕ СТАТИ ДАТОЮ КАПІТУЛЯЦІІ УКРАЇНИ.
Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. А это впихнуть эту раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины и создать внутри страны совершенно легальный с точки зрения украинского закона, военно-террористический плацдарм. Ничего не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Но может расстреляют какого-то Пушилина и назначат другого, это уже не важно.
Почему Путин добивался и добивается этой цели? Казалось бы, отхватил там значительную часть Донбасса, ну присоедини его также, как и Крым, Абхазию и Приднестровья. Да не интересуют его эти кусочки, его интересует вся Украина - полный ее контроль и полное подчинения. Теперь Путин нацелен на новую стратегию - соблазнить украинское руководство восстановлением ее территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.
Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих частных контактов с украинским руководством, и с российской стороной. Он все время подчеркивал, что чтобы там не было написано о федерализации в т.н. Минских соглашениях, Украина на это не пойдет, а Москва не собирается выполнять ключевые положения соглашений - вывод своих военнослужащих и возвращение контроля над украинской границей.
Вот теперь Украина потеряла защитников своих интересов, а других у нее нет. Макрон полностью переметнулся на сторону Путина. И вообще произошел полный обвал внешнеполитических позиций Украины на Западе. Это возвращение России в ПАСЕ, позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, это замораживание военной помощи США и в конце концов, это отставка Волкера.
Основная причина, которая вызвала этот обвал - позиция нового украинского руководства. В течение полугода весь Запад слышит от Киева о том, что они победили партию войны. Оказалось, что в Украине последние 5 лет правила какая-то партия войны, а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти люди не понимали, что, обвиняя все руководство Украины в течении последних пяти лет, они обвиняют в этом все государство. И в какое же положение они ставят людей на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все мы - военные преступники.
А вся эта поддержка Украины была очень сложным инструментом внутриполитической борьбы на Западе в целом. Каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями. А вот теперь Трамп и вовсе сказал: "идите к Путину, и он все решит".
Это была теория, а теперь переходим к практике. На 1 октября назначена встреча контактной группы в Минске. Та самая встреча, на которой второй президент Леонид Кучма, невзирая на свои грехи в биографии, совершил патриотический акт. Он отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, которую так усилено навязывала Москва и которую он должен был подписать, как представитель Украины. Там была виза Ермака и решение Зеленского. Москва сейчас полностью сконцентрирована на этой формуле. Вот подпишут ее и это будет юридическое признание Украины законными "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Попов, он же Скабеев, бегал с микрофоном и допрашивал министра иностранных дел Вадима Пристайко, почему же вы не подписали формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал заискивать, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, или вот мы ее подписали или вот подписываем…
На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона и первое октября может стать капитуляцией Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят о том, что формула Штайнмайера будет подписана.
30.10.2019
ніби якісь сумніви, кого оберуть ті, що вбивали за український прапор
це - кінець української державності
А коли там проголосують за своїх, то знову почнеться вереск, що вибори нелегитимні.
вован, ведь будут бить и возможно очень больно))))