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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1743) Єлісєєв (133) Росія (20065) Донбас (13166)

 "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв. ВIДЕО

Український дипломат Костянтин Єлісєєв заявив, що погодившись на "формулу Штайнмаєра" Україна прийняла російський сценарій виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Ірині Ромалійській на телеканалі "Настоящее время".

"Уся проблема полягає в тому, що після згоди України на так звану формулу Штайнмаєра фактично Україна прийняла російський сценарій виконання Мінських домовленостей. Суть яких відтепер буде полягати в тому, що спочатку Україна має виконати політичні умови, а потім тільки Росія виконає умови щодо безпеки. Що в корені суперечить рішенню останнього саміту нормандського формату в Берліні в 2016 році ... Я поки не бачу, які гарантії будуть того, що не будуть вибори проводитися під кулеметами, в присутності озброєних сил. Ми знаємо, як Росія може проводити вибори, ми всі пам'ятаємо, наприклад, референдум щодо так званої незалежності Криму і приєднання потім його до Росії. Ви знаєте, що Росія це оцінила як демократичний вибір так званого кримського народу", - сказав Єлісєєв.

Дивіться також: Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151587
 
   
 Топ коментарі
 
Да ты что? Вот в Станице Луганской не было требуемых 7 дней без стрельбы, которые нужны для разведение сил, но ВСУ отвели. Как не было и отвода ВС РФ, но зебоболики говорят, что все ок, по "Минску". Так же ватное население и признает выборы под дулом
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Будут ножами вспарывать животы украинцам, как Рыбаку. Только попробуй вякнуть.. все под контролем народной милиции днр.
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Ой😁
Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу». Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - утверждают Пушилин и Пасечник.

Они добавили, что «Л-ДНР» будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».

«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
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Только одна гарнтия если выборы пройдут под прицелом, то будут НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!
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Во время визита президента Украины Виктора Януковича в Брюссель в ноябре 2010 года СМИ подвергли критике поведение Елисеева, которого сравнили со швейцаром. Представитель Украины при Евросоюзе первым вышел из автомобиля, открыл дверь для главы государства, а затем подхватил его одежду. Всё это происходило на глазах у чиновников ЕС Хермана Ван Ромпёя и Жозе Мануэла Баррозу[14]. При этом после событий на «Евромайдане» и последовавшей волны люстраций Елисеев сохранил свою должность, во многом благодаря личной исполнительности и связям с политиками (Арсением Яценюком и Сергеем Лёвочкиным), к которым перешла власть
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После выборов в 20.00 ОРДЛО перейдет под украинские законы и украинский флаг на временной основе. Если ЕС признает выборы демократичными - на постоянной основе.
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После выборов?! Кто их будет контролировать? Что мешает мокшанам через безконтрольную границу завести автобусы с "местным населением" прям как в Крыму? Законы, украинский флаг мы можем себе в ж..у засунуть. Пукин лярд вкинет в эти выборы и ОБСЕ ничего не заметит. Тем более там в основном русские и работают.
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Еще скажите под дулами гранатометов "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3759 "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6846 Если Владимир Ссаныч сказал, что все будет хорошо, то все будет ок. Я верю Зеленскому даже больше чем Сывочелому Гетману. Если зеленский сказал что выборы в ОРДИЛО пройду законно, то так оно и будет и не нужно тут спорить "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8080
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Ой😁
Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу». Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - утверждают Пушилин и Пасечник.

Они добавили, что «Л-ДНР» будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».

«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
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Вот я тоже от Зе или наркоботов, реальных шагов по тому, как заставят ВВХ признать наличие ВС РФ на донбассе не услышал, как и шагов по тому, как эти "патриоты" заставят их вывести.
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Кек, никто ничего не признает. И ничего не выведет. ОБСЕ говорит что их там нет, так и выборы проведут.
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Значит их не признают и план Штанмаера не вступит в силу, а вина по срыву будет на РФ
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Да ты что? Вот в Станице Луганской не было требуемых 7 дней без стрельбы, которые нужны для разведение сил, но ВСУ отвели. Как не было и отвода ВС РФ, но зебоболики говорят, что все ок, по "Минску". Так же ватное население и признает выборы под дулом
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У Елисеева есть другие планы остановить войну. ??? Война позарез нужна кацапью и их щупальцам что б разорить Украину.Сильная Украина для них петля на шее. Отсюда и вопли лежа на диване и жуя попкорн про продолжение войны
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Возвращение разрушенной, озлобленной гангрены в Украину будет способствовать процветанию и развитию страны?
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Сильная Украина с восстановлением разрушенного кацапией Донбасса, амнистией боевиков и их автономией? 😀 Пиши еще Зебил.
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Будут ножами вспарывать животы украинцам, как Рыбаку. Только попробуй вякнуть.. все под контролем народной милиции днр.
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Сейчас почему не вспарывают? Почему станут после перехода ОРДЛО под украинские законы?
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КАПІТУЛЯЦІЯ МАЛОРОСА-ДЕГРАДАНТА ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ. ПЛАН ПУТІНА ПЕРЕМАГАЄ.

пророцтво Андрія Піонтковського
30 вересня 2019

1 ЖОВТНЯ МОЖЕ СТАТИ ДАТОЮ КАПІТУЛЯЦІІ УКРАЇНИ.

Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. А это впихнуть эту раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины и создать внутри страны совершенно легальный с точки зрения украинского закона, военно-террористический плацдарм. Ничего не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Но может расстреляют какого-то Пушилина и назначат другого, это уже не важно.

Почему Путин добивался и добивается этой цели? Казалось бы, отхватил там значительную часть Донбасса, ну присоедини его также, как и Крым, Абхазию и Приднестровья. Да не интересуют его эти кусочки, его интересует вся Украина - полный ее контроль и полное подчинения. Теперь Путин нацелен на новую стратегию - соблазнить украинское руководство восстановлением ее территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.

Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих частных контактов с украинским руководством, и с российской стороной. Он все время подчеркивал, что чтобы там не было написано о федерализации в т.н. Минских соглашениях, Украина на это не пойдет, а Москва не собирается выполнять ключевые положения соглашений - вывод своих военнослужащих и возвращение контроля над украинской границей.

Вот теперь Украина потеряла защитников своих интересов, а других у нее нет. Макрон полностью переметнулся на сторону Путина. И вообще произошел полный обвал внешнеполитических позиций Украины на Западе. Это возвращение России в ПАСЕ, позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, это замораживание военной помощи США и в конце концов, это отставка Волкера.

Основная причина, которая вызвала этот обвал - позиция нового украинского руководства. В течение полугода весь Запад слышит от Киева о том, что они победили партию войны. Оказалось, что в Украине последние 5 лет правила какая-то партия войны, а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти люди не понимали, что, обвиняя все руководство Украины в течении последних пяти лет, они обвиняют в этом все государство. И в какое же положение они ставят людей на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все мы - военные преступники.

А вся эта поддержка Украины была очень сложным инструментом внутриполитической борьбы на Западе в целом. Каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями. А вот теперь Трамп и вовсе сказал: "идите к Путину, и он все решит".

Это была теория, а теперь переходим к практике. На 1 октября назначена встреча контактной группы в Минске. Та самая встреча, на которой второй президент Леонид Кучма, невзирая на свои грехи в биографии, совершил патриотический акт. Он отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, которую так усилено навязывала Москва и которую он должен был подписать, как представитель Украины. Там была виза Ермака и решение Зеленского. Москва сейчас полностью сконцентрирована на этой формуле. Вот подпишут ее и это будет юридическое признание Украины законными "ЛДНР".

В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Попов, он же Скабеев, бегал с микрофоном и допрашивал министра иностранных дел Вадима Пристайко, почему же вы не подписали формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал заискивать, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, или вот мы ее подписали или вот подписываем…

На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона и первое октября может стать капитуляцией Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят о том, что формула Штайнмайера будет подписана.

30.10.2019
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Зате гарантії гарно видно через зелені окуляри кота Базіліо.
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Почему ни кто не пишет..куда денутся 1 и 2 АК ДНР и ЛНР..Пунин говорит что ихтамнет!!!Про них все как то умалчивают..Потому что это в их понимании это уже не войска а народная милиция..да с танками.. РЗСО... минометами..артиллерией..и их выводить ни кто и не собирается...они же милиция...документы на БП проверяют....
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та хоч би й без автоматів
ніби якісь сумніви, кого оберуть ті, що вбивали за український прапор
це - кінець української державності
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Будущая народная милиция лнр,днр - 110тысяч личного состава ,545 БМП, 410 танков, 181 многоцелевой транспортер (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 99 БТР - всего 1 тыс. 375 единиц техники. Чуть что, путин ещё подкинет.
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В ОРДЛО терористи заявляють про приєднання до ******.Коли існує РЕАЛЬНА загроза втрати території,як можна погоджуватись на вибори,коли на цій території туйова хуча зброї?
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Следующим шагом будет, объединением неокупированых областей в лнр-днр.
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Полную гарантию не дает даже страховой полис.
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Можна подумати що в ЛДНР знайдеться багато бажаючих голосувати за українських політиків......... "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 913
А коли там проголосують за своїх, то знову почнеться вереск, що вибори нелегитимні.
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Ну, да, там же сплошь украинские патриоты! Спят и видят украинскую власть, и только дула пулеметов не дают им счастья!Ну, ну...
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похоже зебик зарезервировал место в ростове )))))
вован, ведь будут бить и возможно очень больно))))
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