 "Євробляхери" пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 2 жовтня, власники "євроблях" пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, зробити справедливу ставку, дозволити розмитнювати автобуси, вантажівки, вироблені до 2010 року, замість сертифікації ввести обов'язковий техогляд, пільги інвалідам, багатодітним та ветеранам. Також учасники мітингу вимагають звільнення кількох чиновників Власова, Назаренка і Нефьодова.
До мітингувальників вийшов нардеп від СН Данило Гетманцев.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Недавно был в сервисном центре, переоформляли машину. На входе куча "решал" которые за 1000-2000грн готовы помочь "ускорить процесс" и порешать если шо. А тут техосмотр вернуть, это-ж просто эльдорадо коррупции
Во всей Европе есть техосмотр,
и штрафы за его своевременное прохождение...
Или тебе хочется чтобы тебе кто то
въехал в лоб на поломанной машине?
давайте уже все вместе, евробляхеры, ФОПы и все остальные граждане Украины, которые не согласны с капитуляцией Украины пикетировать раду, а лучше всего отправить Зе в Ростов к Федорычу сразу
Особенно "понравилось" требование о техосмотре.
1) не старше 10 лет, ну хотя бы 12
2) нельзя запретить продавать человеку его имущество, антиконституционно и в целом не правильно. но можно урегулировать налогами - т.е. установить повышенный налог при перепродаже автомобиля в течении первого года после растаможки
Ця безглузда кровава бійня має бути припинена! І - крапка!
А хто хоче воювати - автомат в руки і геть звільняти Крим.
Хочешь кацапов в сраку целовать? > Чемодан! ВОкзал! Кацапстан!
Вали нахрен из Украины, прикацапок
Не довіряю я чомусь небритим та з чубами і косичками. Якоюсь гомосятиною тхне від них.
Но кто этих бляхеров умными назавет? Самим себе рыть яму?
Дабы канализировать протест против формулы Капитуляции!!!!!! Это быдло им сейчас поможет!!!!
Доколе!!!
Авто - это ответственность, если человек совершает ДТП он должен быть в состоянии компенсировать ущерб пострадавшим, или иметь возможность покупать полную страховку.
Мало с ним наплакались?
А они, неблагодарные, все никак не угомонятся.
Не повезло Зеленскому с народом. Такой неблагодарный...