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Все про:ВР (5818) пікет (228) розмитнення (105) Нефьодов (85) євробляхи (149) Гетманцев (26)

 "Євробляхери" пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Власники автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, ввести обов'язковий техогляд, а також звільнити кількох чиновників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 2 жовтня, власники "євроблях" пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, зробити справедливу ставку, дозволити розмитнювати автобуси, вантажівки, вироблені до 2010 року, замість сертифікації ввести обов'язковий техогляд, пільги інвалідам, багатодітним та ветеранам. Також учасники мітингу вимагають звільнення кількох чиновників Власова, Назаренка і Нефьодова.

До мітингувальників вийшов нардеп від СН Данило Гетманцев.

Також читайте: Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика"

Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 01

Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 02
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 03
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 04
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 05
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 06
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 07
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 08
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 09
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 10
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 11
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 12
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 13
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 14
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 15
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 16
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 17
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151584
 
   
 Топ коментарі
 
Ввести обязательный техосмотр? Вернуть эту кормушку? Бляхеры совсем ипанулись?
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Бляхеры сегодня не в тему ! Совпадение или проплачены ?
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Лучшего времени для соплей эти нищеброды не придумали...))
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Ввести обязательный техосмотр? Вернуть эту кормушку? Бляхеры совсем ипанулись?
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Змії. Гадюче поріддя. Тільки про свою варішку думають в той час як в тому сісці в той же час проходиьь мітинг ні капітуляції. Та яка там в дупу капітуляція коли бляху треба боронити
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так это же этих ********** специально и выгнали чтобы замазать народное возмущение...
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вивели підарів,щоб Зе сцикуна не порвали ,як тузік грелку
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Вот мы и оплатим им растаможку машин, чтобы возместить деньги в бюджет... Будем все платить за техосмотры, чтобы легализовать нарушителей закона) МАЛО ОНИ НА ДОРОГАХ УБИВАЛИ И БЛАГОПОЛУЧНО СБЕГАЛИ? СКОЛЬКО АВАРИЙ И СМЕРТЕЙ НЕ РАССКРЫТО С ИХ УЧАСТИЕМ? МНОГО? КОНЕЧНО. КОГО ЕЩЕ ЛЕГАЛИЗИРУЕМ? ЦЕМАХА, ЯНЫКА? КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
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Сам ты ипанулся. Техосмотр ввести а не обилечивание мусарское.
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ты ещё скажи что кумоство побороли.
Недавно был в сервисном центре, переоформляли машину. На входе куча "решал" которые за 1000-2000грн готовы помочь "ускорить процесс" и порешать если шо. А тут техосмотр вернуть, это-ж просто эльдорадо коррупции
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Полицию надо разогнать, суды и администрации. Тогда все "решалы" сами исчезнут. Будет истинно народное "Гуляй-поле", как в старые добрые времена батьки Махно.
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Наивный ЗЕбобик, снова искренне верит в независимость этой святой процедуры
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Ти хочеш пройти техогляд? Їдь на СТО, що заважає?
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Потому что это проплачено. Пользы от ТО нет никакой только плати и все.
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Почему кормушку?
Во всей Европе есть техосмотр,
и штрафы за его своевременное прохождение...
Или тебе хочется чтобы тебе кто то
въехал в лоб на поломанной машине?
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а ,что после техосмотра , машина на два года получает прививку от поломок ?
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Так с евросоюзом подписан договор о техосмотре
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хтось хоче під себе протягнути тему з техоглядами, бо сертифікацію вже хтось інший тримає. І взагалі їх вимоги ідіотські, якщо не помиляюсь, то більше всього в т.з. розмитнені це ПДВ,а акциз і мито хоч і високі, але від свсіх платежів складають приблизно 30%
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С..сать, это вам не при Порохе таможенные пункты перекрывать. Демократия кончилась😁
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Бляхеры сегодня не в тему ! Совпадение или проплачены ?
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Абсолютно... тоже мне сила появилась... и что за название "евробляхеры"? Хитрожоперы на авто иностранной регистрации... т.е., нелегалы... как те, что нелегально через границу прут... не-ле-га-лы с хитрой жопой. Разогнать к херам, обложмть законом прописанными штрафами, и криминализировать быдлячью категорию... из поблажек - разрешить в камерах слушать круга и другую блатоту...но в наушниках
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Даже не знаю, как ответить... дай пару минут с методичкой свериться... а, вот и старший...щас спрошу послать тебя нах или впредь не обращать свое порохобоццкое внимание на соплю зеленую
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Лучшего времени для соплей эти нищеброды не придумали...))
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Шо ни день, одни пикеты.. "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза - Цензор.НЕТ 6690

давайте уже все вместе, евробляхеры, ФОПы и все остальные граждане Украины, которые не согласны с капитуляцией Украины пикетировать раду, а лучше всего отправить Зе в Ростов к Федорычу сразу
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не, евробляхеры тут не при чем - они в массе своей зебилы
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Є така казка про ріпку: там навіть миша згодилася.
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Они до сих пор не поняли что их обьегорили как терпил?
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Сейчас остались в основном те у кого непорядок с доками, покупали тачку у молдована с которым связи нет или Литовской фирмы которой след простыл. Все что такие хотят это ничего не платить, а просто ездить и считать себя умней других
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ВОвремя их на улицы выгнали! Заодно и антиштайнмайеровцев с ними сравняли. Браво, беня, браво, ****!
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Зря им продлили возможность не платить штрафы.
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Шо, опять???
Особенно "понравилось" требование о техосмотре.
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И шо? Не понятно, кто это быдло пригнал??? Аваковские прослойки
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скоро соберется ДВА митинга: житрожопые бляхеры и растаможившиеся экс-бляхеры. И не исключено, что вторые будут 3,14здить первых
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бляхеры хотят насирова взад и денег за растаможку их тазиков))
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Своя зад---ца ближе к телу? Рожденные от колбасы по 2-20?
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С растаможкой блях надо конечно наводить порядок. Самое правильное это если бляха имеет все необходимые документы, не старше 15 лет. Сделать растаможку около 1000долларов для машин с объемом двигла до 2л. и запретить продавать такую машину в течении года, чтоб перекупы не наживались.
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Тверезий підхід. Виграють і люди, виграє і держава. Програють тільки автотрейдери, які спекулюють новими автівками.
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для машин до 5 лет растаможка должна быть на уровне новой, чтоб не было вытеснения новых бушными.
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2 момента:
1) не старше 10 лет, ну хотя бы 12
2) нельзя запретить продавать человеку его имущество, антиконституционно и в целом не правильно. но можно урегулировать налогами - т.е. установить повышенный налог при перепродаже автомобиля в течении первого года после растаможки
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щось таке вже було, з забороною на рік, всеодно продавали.
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Любители шары...Мерс хочеч или бэху, но денег нет. Нищеброды и дешевки.
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Они ж ТО на своих тазах и не пройдут. Везде фильтры вырезаны в дизелях. Проплаченое фуфло. Сейчас сразу же удовлетворят одно из их требований.
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Нефедову же нужны опытные воры для организации схем и афер.Действовать нужно по другому - требовать отставки правительства новых воришек и досрочных выборов в парламент,пока вопрос дозреет зелёные болваны превратятся в коричневое дерьмо.
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А этих бляхеров не интересует здача Украины *****? Вопрос риторический.
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если хйло пообещает этим халявщикам "справедливую" (т.е. даром) растаможку - то они будут кричать "путенвведи!"
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Что этим бандюко-жлобам бабло занесли, что бы отвлечь внимание от акций против капитуляции? Ну не зря зеля им кость кидает, а эти мрази за свою телегу родину продадут
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Та пішли ви зі своєю "капітуляцією"!
Ця безглузда кровава бійня має бути припинена! І - крапка!
А хто хоче воювати - автомат в руки і геть звільняти Крим.
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Я пошел?

Хочешь кацапов в сраку целовать? > Чемодан! ВОкзал! Кацапстан!

Вали нахрен из Украины, прикацапок
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З білецьким не проканало. Євробляхерів випустили. Відволікають увагу від ГОЛОВНОГО. "формули путіна- штайнмаєра"
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Буза бляхеров - отвлекающий маневр властей. Самое время ещё и геям присоедениться
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кому бабки за техосмотр нести?вы бляхеры за бляху свою готовы Украину всю подставить со своими техосмотрами,техосмотр только комерческому транспорту
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Стосовно звільнення нефьодова - цілком підтримую.
Не довіряю я чомусь небритим та з чубами і косичками. Якоюсь гомосятиною тхне від них.
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шо ж ще зебіл може підтримати, як не звільнення одного з небагатьох адекватних людей у нинішній шмарклявій владі. ну і гомофобія до купи
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Бха-ха-ха, эти клоуны и голосовали-то за Зеленого Петрушку и его камарилью, а тут такой облом! При Порошенко такого не было. Бгггг
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Ну техосмотр зебобики вернут...это им как два пальца об асфальт...тем более по просьбе трудящихся то..
Но кто этих бляхеров умными назавет? Самим себе рыть яму?
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главное чтоб бляху по кассовому аппарту покупали, если не то штрафовать на 250% её стоимости "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза - Цензор.НЕТ 7693
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умные и хитрожопые - это ж далеко не одно и тоже
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Почему эта пиз..та сразу вылазит как только какой-то серьезный протест намечается? Это бенины клоуны?
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а техосмотр зачем? Обьясните мне женщине не понятно, меня даже шокирует такой поворот, может я чего-то не понимаю?
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Женшина. "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза - Цензор.НЕТ 5514 Написано же, вместо сертификации.
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Виктор Федорович вернется и отменит техосмотр. Так что ТО надо вычеркнуть
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В ЛНР регистрация блях через ТО с таксой 2000 рублей или сочится масло (фишка)
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а в Сомали как обстоят с этим дела? если уж мы заговорили о жопах мира
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Я так понимаю, собрались нарушители Закона и они это не отрицают. Немедленно ко всем применить санкции согласно законодательству!
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кроме этих требований для ЗеЕвробляхеров других проблем нет.
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Евробляхеры это особый вид зебилов. Это зебилы-халявщики. Их кроме своего корыта другие проблемы не интересуют, особенно плевать они хотели на капитуляцию Украины "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза - Цензор.НЕТ 2301
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Включите мозг!!!! Власти сейчас выгодный"протест" "евро#ху#я#херов'!!!!
Дабы канализировать протест против формулы Капитуляции!!!!!! Это быдло им сейчас поможет!!!!
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никто не заставлял покупать эти тазики без документов. а добиваться нормальных растаможек нужно до покупки чермета со шрота.
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В тот момент когда вся страна выступает против капитуляции,тут ка черт из табакерки вылезли бляхеры и все новости будут только про них и по всем каналам. Странно это...
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безмозглые дебилы набрали черепков наслушавшись рассказов о бесплатной растаможке..
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...от курвы хитрожопые, тех.осмотра им захотелось!!!!...а в рыло с ноги, суки позорные, не хотите?!...мы годами за отмену его бились, и совсем не для того чтобы вы на шару тачки прогнившие сюда гоняли, набивали собственные карманы евро и зеленью, а бюджетные потери компенсировались тех.осмотром, который заплатят все, в т.ч. и те, кто по честному свои тачки расстамаживал, и те, у того жиги 80-х годов?!......сучье вонючее, сгиньте с глаз нах, не доводите дело до греха...
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Всех пересадить на "Лайносы", стоимостью, как элитный "Мэрс"! Никакого импорта б/у авто!!! "Євробляхери" пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу - Цензор.НЕТ 8674

Доколе!!!
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Вдумался в сей феерический бред: евробляхеры(!) требуют техосмотра!!!Это для их корыт! Не, посоны, этот срач исключительно для разбодяживания ситуации с принятием "формулы Зильбершухера".
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Якщо буде приведений до розумного рівня акциз на автівки, то держава виграє. Більшість з бляхерів не мають можливості платити за стару автівку, як за нову. Тому треба йти людям на зустріч і з розмитнених грошей повертати компенсацію тим, хто вже розмитнив по грабіжнецьких тарифах
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Повертати ніхто вже нічого не буде, а в цілому правильна думка.
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"немає можливості платити" - пусть ездят на трамваях.
Авто - это ответственность, если человек совершает ДТП он должен быть в состоянии компенсировать ущерб пострадавшим, или иметь возможность покупать полную страховку.
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Зачем этим идиотам нужен техосмотр?
Мало с ним наплакались?
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потому что они знают что 1000 грн. дадут и им штамп поставят. Это же хитросделанные халявщики, они привыкли все "решать".
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Чукча не читатель? Техосмотр для ввозимых б\у авто, вместо существующей ныне сертификации по евронормам.
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Ещё одни "шататели будок" по логике порохоботов вылезли? Или они уже "борцы с преступной властью Зе"?))))))
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нет, что вы. Я их считаю просто неблагодарными. С таким президентом! и с таким парламентом, полным слуг народа

А они, неблагодарные, все никак не угомонятся.
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Це все правильно, тільки важніше питання легалізації капітуляції. Їм всім туди треба було б.
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евробляхеры ввезли бляхи по серым схемам,платя за бляхи коррупционерам,теперь требуют наказать коррупционеров.в США получили бы пожизненное за уклонение от налогов
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Тю. Зеля при власти - а они опять недовольны.

Не повезло Зеленскому с народом. Такой неблагодарный...
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За сраные евробляхи вышло больше народа , чем против капитуляции (((
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Техосмотр??? А овоща в президенты вернуть еще никто не требует?
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кому шо, а этим пофигу, что страны летит в пропасть, им автомобиль важнее
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Вы тоже хороши, диванные борцы. "Евробляхеры" должны все бросить и побежать поддерживать те 200 человек которые вышли против капитуляции?
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