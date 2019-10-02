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 Політика України
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 Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук. ВIДЕО

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук у контексті погодження "формули Штайнмаєра" закликає президента України Володимира Зеленського дати чітку відповідь, як Україна захищатиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки".

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашньої новини про те, що Україна підписала так звану "формулу Штайнмаєра" і після брифінгу президента з цього приводу, питань залишається більше, ніж відповідей. І головне питання, яке хвилює всіх: що буде з українським кордоном на Донбасі, хто і як буде його контролювати під час виборів? Тому що вибори без повного нашого контролю над кордоном - це не вибори, а профанація. ...Ми вимагаємо від президента чітких і однозначних відповідей про те, яким чином українська команда відстоюватиме інтереси України на зустрічі "нормандської четвірки", - наголосив Вакарчук.

Він зазначив, що зараз "не час для криків", а "час для чіткої та консолідованої позиції": український кордон має перебувати під українським контролем по всій території суверенної України, і тільки тоді "ми будемо проводити вибори, ніяк інакше".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехай вся ця історія з "Мінськом" і "формулою Штайнмаєра" стане для Зеленського і його команди холодним душем, - Парасюк

Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі нормандської четвірки, - Вакарчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151580
 
   
 Топ коментарі
 
Слава у нас нет президента у нас есть подпорченная Моника
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#виздобули
Прощай безвиз

Подписание Киевом "Minsk deal in the format of the Steinmeier formula" будет означать быстрое сворачивание прожекта "Безвиз Украина-ЕС", по крайней мере для граждан Украины. Причины простые и чисто практические, и почти никакой политики:

1. Мы не можем позволить шастать по странам Шенгенского пространства 'амнистированных' террористов и опасных международных преступников с опытом диверсионной, подрывной и террористической работы.
2. Мы не можем позволить свободное перемещение через границу ЕС лиц с двойным и тройным гражданством, преимущественно жителей территорий с 'особым статусом', юридический и гражданский статус которых не был подтвержден действующими международными правилами и процедурами в соответствии с Маастрихтским, Лиссабонским и Шенгенскими протоколами и документами.
3. Мы, не можем себе позволить существование безвизового режима UA/EU при одновременном отсутствии на востоке Украины границы с РФ протяженностью более 500 км.
Отделять граждан UA от лиц 'особого статуса' прямо на Шенгенской границе станет технически невозможным, поэтому легче и дешевле как можно быстрее закончить весь безвизовый проект и восстановить полный контроль на границе Ес, чем рисковать серьезные осложнения в области европейской безопасности.
Сроки по этому вопросу: до начала 2020.
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Да насрать ему на вас и на Украину, у него на Тома Круза больше времени в расписании.
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Чем-то парубия напоминает, когда тот старается выговаривать буквы, и взгляд тот же.
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Еще одна Незнайка. Почитал бы текст соглашения.
Там очень простой и лаконичный ответ - никак.

Роиси, как стороны конфликта, в соглашении нет. Значит и встречные требования предъявлять некому.
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Вот так он будет отстаивать Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5231 https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU
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Правильно -все рассказать чтобы Раша успела подготовить ответный ход.
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Славік воно хочь на щось давло чіткі відповіді??? Пафос, шоу, бла бла бла - а по факту пшик.
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Головний нюанс "формули Штайнмаєра" в тому що, там немає навіть згадування про думку України стосовно відповідності процесів законодавству України. Україна виступає пасивним капітулянтом, який зобов'язаний виконувати волю іноземної організації, яка не несе жодної відповідальності і не дає ніяких гарантій.
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