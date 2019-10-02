 Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук. ВIДЕО

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашньої новини про те, що Україна підписала так звану "формулу Штайнмаєра" і після брифінгу президента з цього приводу, питань залишається більше, ніж відповідей. І головне питання, яке хвилює всіх: що буде з українським кордоном на Донбасі, хто і як буде його контролювати під час виборів? Тому що вибори без повного нашого контролю над кордоном - це не вибори, а профанація. ...Ми вимагаємо від президента чітких і однозначних відповідей про те, яким чином українська команда відстоюватиме інтереси України на зустрічі "нормандської четвірки", - наголосив Вакарчук.

Він зазначив, що зараз "не час для криків", а "час для чіткої та консолідованої позиції": український кордон має перебувати під українським контролем по всій території суверенної України, і тільки тоді "ми будемо проводити вибори, ніяк інакше".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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