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Все про:декларація (574) корупція (2582) розслідування (1541) Харківщина (787) прокурор (365)

 Прокурора Харківської області Фільчакова призначили, хоча його декларація менша за реальні доходи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олександр Фільчаков, нещодавно призначений прокурором Харківської області, за свою кар'єру двічі ставав героєм журналістських розслідувань.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на PROSUD.

Зазначимо, що указами від 30 вересня глава ГПУ Руслан Рябошапка призначив нових головних прокурорів у двох областях України. Прокуратуру Одеської області очолив Максим Вихор, а Харківської - Олександр Фільчаков.

Активісти проаналізували декларації Фільчакова за 2010, 2014, 2015 і 2016 роки. За цей час він заробив 546 тис. грн, а його дружина - Юлія Фільчакова - 124 тис. грн.

Найціннішим задекларованим майном прокурора володіють його батьки: мати - будинком у Харкові (211 м²) і землею під ним. Отримано майно на підставі договору дарування в 2013 році.

Прокурора Харківської області Фільчакова призначили, хоча його декларація менша за реальні доходи 01

У 2011 році Юлія Фільчакова придбала за 490 тис. грн (61 тис. дол) квартиру в Харкові площею 144 м².

У власності самого Олександра Фільчакова є тільки земельна ділянка в смт. Солоницівка (Дергачівський район). Також із 2009 року він отримав право користування кімнатою в Малій Данилівці (Дергачівський район). Власником кімнати є Харківська державна зооветеринарна академія. У самих Дергачах ще 10 соток землі має і батько прокурора - Василь Фільчаков.

Немає у прокурора власного авто - користується батьківським BMW X5 2010 року випуску. У батька прокурора також є Skoda Octavia A5 2008 року випуску.

Прокурора Харківської області Фільчакова призначили, хоча його декларація менша за реальні доходи 02

"Цікаво, що в момент зйомок прокурорського будинку у дворі була не одна BMW X5, а й іще одне авто цієї ж марки і з майже ідентичними номерами. Однак підтвердити або спростувати інформацію про наявність ще одного автомобіля у власності прокурора ми, на жаль, не змогли", - наголошується в матеріалі.

Прокурора Харківської області Фільчакова призначили, хоча його декларація менша за реальні доходи 03

Зазначається, що 9 вересня 2010 року Олександра Фільчакова наказом генерального прокурора Олександра Медведька призначено прокурором Дергачівського району Харківської області. Саме на цій посаді він став фігурантом відразу декількох журналістських розслідувань.

Прокурора Харківської області Фільчакова призначили, хоча його декларація менша за реальні доходи 04

Так, у 2011 році журналісти програми "Гроші" поспілкувалися з підприємцем Юрієм Скрипкою, який стверджував, що прокуратура обклала всіх місцевих комерсантів "даниною". У розслідуванні йдеться, що прокурор Фільчаков вимагав із підприємців гроші - по 150 тисяч гривень для прокурорського фонду "Правопорядок".

Ще раз героєм програми "Гроші" Фільчаков став у 2013 році. Йшлося про корупційну угоду з грошима, призначеними на ремонт шкіл у Дергачівському районі. У силовиків були дані про злочин, однак, за даними ЗМІ, районний прокурор не дав ходу розслідуванню.

20 листопада 2014 року Фільчакова призначили на нову посаду - прокурора Київського району Харкова, а 30 січня 2017 року - на посаду керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.

При цьому пресслужба прокуратури Харківської області розповсюдила заяву, що інформація в сюжеті 2011 року не відповідає дійсності

"За представленою в сюжеті інформацією було проведено службове розслідування за розпорядженням прокурора області під номером 363 від 31 серпня 2011 року та відповідно до її висновків від 14 вересня 2011 року, затвердженими прокурором Харківської області, фактів протиправної поведінки керівником прокуратури Дергачівського району області не виявлено" , - йдеться в повідомленні.

Перевірка також взяла до уваги матеріали постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за наведеною в сюжеті інформацією слідчого щодо корупційних діянь прокуратури Харківської області від 10 вересня 2011 року.

Також, згідно з висновком "Про обґрунтованість ухваленого рішення про відмову в порушенні кримінальної справи" від 12 вересня 2011 року, затвердженим заступником прокурора Харківської області, рішення про відмову в порушенні кримінальної справи прийнято обґрунтовано і підстави для його перегляду відсутні.

"Недостовірність інформації з сюжету була також підтверджена висновком управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України в 2011 році.

Крім того, в 2015 році інформація з цього сюжету була перевірена слідчим шляхом під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. За результатами проведення 4 вересня 2015 року слідчим з особливо важливих справ слідчого управління прокуратури Харківської області було винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. Інформація, викладена в сюжеті, не була підтверджена.

Отже, інформація, наведена в сюжеті, була перевірена відповідно до чинного законодавства, і вона не підтвердилася.

Виходячи з вищевикладеного, звертаємося до працівників засобів масової інформації та громадськості з проханням ретельно ставитися до публічної інформації та спиратися на підтверджені факти", - підкреслюють в облпрокуратурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151545
 
 
 Топ коментарі
 
Жити по новому)))) ЗЕ команда
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Зубожиння скинчылося!!! Правда для некоторых!!! Ищу родственников в 95м квартале!!!
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Рябошапка бандитов ставит областными прокурорами. Понятно ,что это за рябая шапка и на кого она работает и народу показывает дулю. Ничем эта власть не отличается от предыдущей, гадючье, клубок гадов.
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Рябошапка бандитов ставит областными прокурорами. Понятно ,что это за рябая шапка и на кого она работает и народу показывает дулю. Ничем эта власть не отличается от предыдущей, гадючье, клубок гадов.
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а раньше не такие же были областными прокурорами?)))) НАСТОЯЩИЕ прокуроры перевелись с начала 2000-х
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Наверное. Я всего не знаю- но эти-то точно бандиты.

Но вы не горюйте. Зеля не готовит гулаг для бандитов- не в этом дело, это будет ещё хуже. Как топором тёще по лбу- чтобы убить муху. Которая обязательно улетит- для неё это проще простого- в отличие от тёщи!

Он должен менять УСЛОВИЯ- НЕЗАМЕТНО! Так чтобы бандиты сами рассосались. Мне это подсказывает и общий расчёт, и знание США. Но я не могу за этим проследить. Просто советую вам и на это тоже глянуть- хотя там всё и не на виду- как вот эта бандитская хрюкотня. Вот это-то как раз делают лишь для вида.
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Зубожиння скинчылося!!! Правда для некоторых!!! Ищу родственников в 95м квартале!!!
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а шо, настоящий слуга народа -служил, служил и заслужил, в отличие от других Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов - Цензор.НЕТ 9649
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Ой! ну что вы примахиваетесь? Главное,что не борЫги!
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Да похоже Зеленский как и Порошенко не собирается бороться с коррупцией, не зря же он не дает никаких должностей Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе. Они проявили себя как борцы с коррупцией и их необходимо использовать нынешей власти, ведбь борьба с коррупцией в Украине это непочатый край. Но почему-то должности только для одиозных личностей....
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Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе... их необходимо использовать нынешей власти.

Кгм... Тут такое дело... Не знаю даже как вам и сказать...

Короче!Нынешняя власть(прости Господи) их как быуже использовала.
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Ай да прокурор! Не иначе как ему премию платят ежемесячно за поимку воров и бандитов.
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"Интересно, что в момент съемок прокурорского дома во дворе была не одна BMW X5, но и еще одно авто этой же марки и с почти идентичными номерами. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о наличии еще одного автомобиля в собственности прокурора мы, к сожалению, не смогли"
эх, так и быть, помогу криворуким журналистам забаненым в гугле: бмв х5 2012 года. по доверенности у жены фильчакова. собственник - некая шумилина елена викторовна, бенефициар тов каталокс. фирма начала свое существование в 2017 году и зарегестрирована в киевском районе города харькова (как раз там где прокурорил фильчаков). дальше гуглить влом. это всего за 5 минут нашел.
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Да чего вы все прицепились? Парень идет к своему успеху, а все лузеры пусть молча волосы на жопе рвут. Прокурора Харьковской области Фильчакова назначили, хотя его декларация меньше реальных доходов - Цензор.НЕТ 3773 Слуганарода, *****.
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