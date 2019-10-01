 "Ваше ім'я? Покажіть посвідчення. З'ясуйте, що за люди тримають мене за руки і штовхають у спину", - нардеп від СН Тищенко вимагає захисту від жінок у поліцейських на акції протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Тищенко поскаржився на кількох жінок, які торкалися його під час спілкування з учасниками акції і журналістами.
"Можна щоб мене не чіпали і не штовхали. Ось одна жінка, ось друга - можна розібратися? Можна народного депутата... не штовхати в спину і не хапати за руки? Розібратися, щоб мене не штовхали, з'ясувати, що це за люди... Ваше ім'я?.. Покажіть посвідчення... Хто старший?" - говорив Тищенко, звертаючись до поліцейських.
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******* ты соевое )))сдохни мразь )))
По понятиям слуги уродца - Чрезвычайно Мобильный Организм (всегда нагнется куда нада).
даже мент смотрит на этого отморозка из Слуги Народа как на дерьмо...
Дерьмо и есть... - моча от получения власти ударила ему в голову...
нету хуже чем раб при власти - вот по таким депутатикам и видим.
А с мусорным баком это новое лицо не желает познакомится?
Он такой там не один.
Мы на митинг соберёмся,
И ...
Зебилы вы это сделали вместе.
але, здається ,недоторканість згідно закону знімають з 1-го січня наступного року,ось , мабудь , люди чекають і тренуються потихеньку)))
это не депутат - это оборзевшее быдло(((
Караул!!! пАмагітє!!! рассєянскаязикатага цельнага дєпутата-ЗєБіла дєвствєнності лішаютЬ!!!
Що робиться... Нічого, вже незабаром вас, ЗеБіли, нарід звідусіль копняками гнати буде.