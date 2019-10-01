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 Політика України, Суспільство
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Все про:акція (639) протест (988) Слуга народу (326) Тищенко Микола (1)

 "Ваше ім'я? Покажіть посвідчення. З'ясуйте, що за люди тримають мене за руки і штовхають у спину", - нардеп від СН Тищенко вимагає захисту від жінок у поліцейських на акції протесту. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко зажадав від поліцейських захисту від учасників акції протесту підприємців біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Тищенко поскаржився на кількох жінок, які торкалися його під час спілкування з учасниками акції і журналістами.

"Можна щоб мене не чіпали і не штовхали. Ось одна жінка, ось друга - можна розібратися? Можна народного депутата... не штовхати в спину і не хапати за руки? Розібратися, щоб мене не штовхали, з'ясувати, що це за люди... Ваше ім'я?.. Покажіть посвідчення... Хто старший?" - говорив Тищенко, звертаючись до поліцейських.

Відео UA: Перший

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151448
 
   
 Топ коментарі
 
Рекетир Коля Оболонский ссучился "Ваше имя? Покажите удостоверение. Выясните, что за люди держат меня за руки и толкают в спину", - нардеп от СН Тищенко требует защиты от женщин у полицейских на акции протеста - Цензор.НЕТ 8802 .
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вот урод - впрочем как и многие их типа слуг
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слуга наріда просит полицию убрать нарід )
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На самом деле он с народом, где-то там, глубоко в душЕ... "Ваше имя? Покажите удостоверение. Выясните, что за люди держат меня за руки и толкают в спину", - нардеп от СН Тищенко требует защиты от женщин у полицейских на акции протеста - Цензор.НЕТ 9420
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СЛУГА ОТКРЫЛ свое ХАЙЛО НА ХОЗЯЕВ.... НАРОД.... ну... ну давно вот то мудиловод Тищенко был народом.... о как оскотинился ствши Слугой Зедебила... уже можно на гиляку ***** вешать....
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VOLVO XC 70
******* ты соевое )))сдохни мразь )))
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Он - ЧМО.
По понятиям слуги уродца - Чрезвычайно Мобильный Организм (всегда нагнется куда нада).
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Новый шляшко...свято место пусто не бывает
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одни соесосные боты на цензоре ! тьфу на вас ушлёпки !!!
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вот урод - впрочем как и многие их типа слуг
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Да ты же тоже такой как он))) Сидишь тут и тявкаешь на каждой ветке! Он такой же чмырь как и ты! )))) Вы не братья случайно?!
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ты это - большими напиши - а то без очков ,плохо видно ))
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Как его выбрали на борщаговке не понимаю
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Перечитал инф/проверки по всем кандидатам, которые на 219-м были, и написал "БОЛОТО"... редкое г-но, а не список, был
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Как 73 % выбрали Монику Зеленскую Президентом-не понимаю!
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Желланый ресторатор и звезда телеэкранов так близко спустился к нариду, что грех не оторвать от него кусочек или хотя бы ущипнуть
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После снятия с депутатов неприкосновенности можно и потрогать вживую
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слуга наріда просит полицию убрать нарід )
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Классно слуга с народом общается. И это не первый раз. Хорошего депутата себе киевляне выбрали.
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Типичный слуга Зебилов😁 Ждем неопровержимых доказательств что тетоньки подосланы лично Порохом. 😁
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а чего так громко кричат эти базарные продаваны?
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"Слуги Уродов" оказались сами уродами.
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Ой, люблю я наших теток!!! Напало все село еле отгавкалась))) Депутато Закусенец давно не выходил в люди, а там оказывается страшно бывает))) не расслабляться "Слуги народа", вы еще отрабатывать будете, послужите народу...
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посмотрите...

даже мент смотрит на этого отморозка из Слуги Народа как на дерьмо...
Дерьмо и есть... - моча от получения власти ударила ему в голову...
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Ну а як поліцейський на бандита-рекетира має дивитись?
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Так хочется послужить народу, а народ какой-то совсем неблагодарный.
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Коля, а це ж не по-понятіях пацану до поліцейських за допомогою звертатись! Братки ж не зрозуміють!
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он к браткам не имеет отношения .разве что просто знаком . как и к рэкету. Он альфонс . с последующим ростом .
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Жаловаться копам на терпилу абсолютно нормально.
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Блін, знову порохобо...тки. Не дають слугам "працювати" 😀
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Совлоховский Журхналист из 90х коля Оболонский уже у власти!
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Когда он говорит о себе "народный депутат", он близок к оргазму!!!
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Слугам не нравятся их хозяева. Ну, какие есть. Впрочем, согласен, таких хозяев надо ставить в стойло. На год, два, десять. На "подумать". Думать-то надо, хозяева, или и так сойдет?
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ну это его ещё в мусорном баке не катали.
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А чего они его трогают? Неприкосновенность снимут только со следующего года... Так что ни-ни, "дэпутат" как ни как.
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Жіночка каже: "А ми можемо вас трогати! З вас зняли же зняли недоторканість!" "Ваше ім'я? Покажіть посвідчення. З'ясуйте, що за люди тримають мене за руки і штовхають у спину", - нардеп від СН Тищенко вимагає захисту від жінок у поліцейських на акції протесту - Цензор.НЕТ 7394
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Ух ты, срань господня. В прошлом созыве тоже был один такой, недоторканый. Говорил, что посполитым его трогать нельзя, только такому же недотрканому можно. С трамваем не разминулся. Жаль, что вылечили...
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эта Барна шо крепко сжала Яценюка? так она где-то оттуда откуда и Фирташ - наверное там насыпано идиотов и подонков много. типо на словах патриоты, а на деле - дрянь и ублюдки.
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У нас случай был интересный: народ выбрал себе слугу, а потом приходят такие посмотреть, ну на слугу своего, а слуга им и говорит: - кто такие, я вас не звал, удостоверение дайте и идите на#уй. Такой вот случай, такой народ.
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народ и сам веками был слугой.... ну, если раба так мона назвать....

нету хуже чем раб при власти - вот по таким депутатикам и видим.
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Подзабыл биографию бандита ресторатора Тищенко, но знаю не из Интернета, что "девочками" он занимался еще совсем недавно, уже буду в "белом" образе "ресторатора". Боится баб, как опытный сутенер.?
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Он вроде бригадиром начинал у братьев Савлоховых, но особо в беспределах не учавствовал.
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"Новыя лица" 😂😂😂﻿
А с мусорным баком это новое лицо не желает познакомится?
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Хозяин жизни вышел к плебсу, но плебс оказался с гонором и неблагодарным, а тут еще и неприкосновенность сняли какие-то бараны.
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Депутат от Слуг Народа
Он такой там не один.
Мы на митинг соберёмся,
И ...
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И еще: Зеленского утопит его же "команда", которую набрали из кого-попало и которая тянет его на дно, как гиря. Всего четыре месяца у власти, а как много сделано, чтобы уйти, не досидев и пять лет!
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Ппц) слуги народа)))
Зебилы вы это сделали вместе.
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Пусть спасибо Богу скажет, что по морде от теток не получил. Туфлей пыром, конечно. "Ваше ім'я? Покажіть посвідчення. З'ясуйте, що за люди тримають мене за руки і штовхають у спину", - нардеп від СН Тищенко вимагає захисту від жінок у поліцейських на акції протесту - Цензор.НЕТ 2977
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Боюсь,мордою там не обійдеться...Найболючіше в людей - то обмануті надіі...
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как и все слуги народа ,жизнь прожить не в сериале сниматся .
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критиковать Пороха было легко . зепитэки .
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Депутат, пам'ятай, можуть таки і повторити.

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Где-то читала, что он вроде бандюк. Или ошибаюсь?
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Фу, позорище, а не мужик, истерик, баб перепугался, нужно было ему еще по хлебалу пару раз съездить...))
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)))люди не проти надавати цій бикоті по писку)
але, здається ,недоторканість згідно закону знімають з 1-го січня наступного року,ось , мабудь , люди чекають і тренуються потихеньку)))
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я этого депутата тищенко знать не знаю, но в данном конкретном случае он действует правильно - вежливо и настойчиво требует выполнения закона. а распоясавшиеся торгаши и менты ведут себя некорректно.
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Да это порох бабок понанимал. Послушай только что они несут. У одной из них, которая одета как бомжиха привокзальная, якобы "киоск" площадью 20(!) квадратных метров, это же ппц, они даже свои роли не проработали толком.
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дай по 200 гривен и сразу разберутся.. "Ваше ім'я? Покажіть посвідчення. З'ясуйте, що за люди тримають мене за руки і штовхають у спину", - нардеп від СН Тищенко вимагає захисту від жінок у поліцейських на акції протесту - Цензор.НЕТ 403
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Полісмену з Поліції діалогу моя пошана. Якщо будуть гоніння- нехай не мовчить.
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патамушо другие жиночьки не держат таких козликов за яйца
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"Можно чтобы менея не трогали и не толкали. Вот одна женщина, вот вторая - можна разобраться? Можно народного депутата... не толкать в спину и не хватать за руки? Разобраться, чтобы меня не толкали, выяснить, что это за люди... Ваше имя?.. Покажите удостоверение.. Кто старший?" - говорил Тищенко обращаясь к полицейским. Источник: https://censor.net.ua/v3151448
это не депутат - это оборзевшее быдло(((
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Ой, скажітє пАжалуйста...

Караул!!! пАмагітє!!! рассєянскаязикатага цельнага дєпутата-ЗєБіла дєвствєнності лішаютЬ!!!

Що робиться... Нічого, вже незабаром вас, ЗеБіли, нарід звідусіль копняками гнати буде.
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