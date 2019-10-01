 "Ваше ім'я? Покажіть посвідчення. З'ясуйте, що за люди тримають мене за руки і штовхають у спину", - нардеп від СН Тищенко вимагає захисту від жінок у поліцейських на акції протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Тищенко поскаржився на кількох жінок, які торкалися його під час спілкування з учасниками акції і журналістами.

"Можна щоб мене не чіпали і не штовхали. Ось одна жінка, ось друга - можна розібратися? Можна народного депутата... не штовхати в спину і не хапати за руки? Розібратися, щоб мене не штовхали, з'ясувати, що це за люди... Ваше ім'я?.. Покажіть посвідчення... Хто старший?" - говорив Тищенко, звертаючись до поліцейських.

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