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 Політика України
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Все про:конфлікт (319) Мінздоров'я (974) Супрун Уляна (537) Братущак (35) Зоряна Скалецька (23)

 "Ми знайдемо причину тебе звільнити": держслужбовці МОЗ Сухорукова і Литовченко про конфлікт із новим керівництвом. ВIДЕО

Зі зміною влади в Міністерстві охорони здоров'я не вщухає кадровий конфлікт. Держслужбовці МОЗ звинуватили нове керівництво в спробах блокування роботи, зупинки медреформи і повернення ручного управління. Вони надіслали відкритого листа прем'єр-міністру Олексію Гончаруку з проханням втрутитися в ситуацію. У відповідь на це глава МОЗ Зоряна Скалецька анонсувала аудит роботи відомства.

Про це дивіться у новому випуску "Цензор Interview" на Youtube-каналі Цензор.НЕТ.

Через що виник конфлікт в Міністерстві охорони здоров'я, а також про подробиці зміни влади в МОЗ розповіли Оксана Сухорукова - генеральний директор Директорату медичних послуг МОЗ України та Ірина Литовченко - генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ України.

00:46 - Скандал в МОЗ: хто і кому пропонує звільнятися
02:45 - "По поняттях" - заступник глави МОЗ Михайло Загрійчук пояснює, як має працювати міністерство
05:10 -"Ми знайдемо причину тебе звільнити" - як Загрійчук переконував Сухорукову звільнитися
06:35 - Чому стара команда не може знайти спільну мову з новим керівництвом
07:56 - Позиція міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької
08:45 - Часи "ранньої Богатирьової" в Міністерстві охорони здоров'я
10:00 - Чому аудиту працівників МОЗ не існує як такого
11:15 - Навіщо працівникам відзначатися в паперовому списку на вході і на виході з МОЗ
12:13 - Як працівників "видавлюють" з МОЗ
13:20 - "Ми очікували іншого" - про нову команду в МОЗ і реакцію прем'єра
16:21 - "Ми не команда Супрун"
19:04 - Не так легко знайти держслужбовця того рівня, який може працювати в міністерстві
20:10 - Пріоритети нового керівництва МОЗ
22:30 - Чому не вийшло діалогу між колишнім і чинним керівником МОЗ
24:36 - "Відчувається, що нова міністерка- залежна людина"
26:48 - Роль Дмитра Раімова, радника міністерки, в скандалі зі звільненням працівників МОЗ
31:40 - Як далі буде розвиватися ситуація в МОЗ
33:44 - Перспективи кримінального переслідування керівників МОЗ
34:10 - "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, також відбувається і в інших державних органах"

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що налаштована на вирішення конфлікту в міністерстві. У відомстві відбудеться аудит роботи і за його результатами неефективні співробітники будуть звільнені. Разом з тим, вона отримала повідомлення від СБУ про можливу наявність ознак розтрати під час купівлі  швидких на 100 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151443
 
 
 Топ коментарі
 
зебил??? супрун схемы богатыревой поломала..где на госзакупках милиарды крали
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в результате мед реформы Супрун покупал в аптеке препарат за 17 грн, а не за 53грн как было раньше. Только враги или дебилы могут быть против таких реформ.
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вы наверное дохтур, который барыжал лекарствами, да?
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- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
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из-за чего конфликт, кто там чего не поделил, никто не скажет правду, новые тянут от корыта старых, но все пытаются выдать в красивой упаковке для народа
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Чем скорее очистят МОЗ от супрунистов, тем больше шансов исправить ситуацию в системе.
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зебил??? супрун схемы богатыревой поломала..где на госзакупках милиарды крали
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Баба без врачебного диплома -Супрун, могла сломать разве что себе язык, раздавая советы как квасить капусту и почему скорая до температуры 40 не должна приезжать.
Все богатыревские схемы продолжают работать...
А вот врачи перестали к больным приходить...
В этом да, - она герой! "Мы найдем причину тебя уволить": госслужащие Минздрава Сухорукова и Литовченко о конфликте с новым руководством - Цензор.НЕТ 5678
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Она схемы богатыревой "поломала" ради внедрения схем своих хозяев (более высокого уровня - транснациональных).
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в результате мед реформы Супрун покупал в аптеке препарат за 17 грн, а не за 53грн как было раньше. Только враги или дебилы могут быть против таких реформ.
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Правильнее так - только враги или дебилы могут быть за "реформы" супрунистов.
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Покупали лекарства по рецепту доступні ліки, за копейки, где то чуть больше гривны, которые стоят 850 грн. шунтирование сердца бесплатно, в неотложке, кардиостимулятор немецкий бесплатно, а вот электроды пришлось покупать 10 к грн. все потому, что они не идут в комплекте с прибором. Прибор стоит за деньги порядка 2 к эвриков - это не из дорогих.
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Ну вот и ответила сама себе - зебилы против
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Зря стараешься спамить правду. Повторять буду заново после каждого твоего спама.
Она схемы богатыревой "поломала" ради внедрения схем своих хозяев (более высокого уровня - транснациональных).
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А ти факти приводь, то й спамити не будуть.
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"ЧЕЛОВЕК БОГАТЫРЕВОЙ" НАТРАВИЛ СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ НА МИНЗДРАВ, ЧТОБЫ НАРЫТЬ КОМПРОМАТ НА СУПРУН"
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Гениально написал !!! И все материалы для счетной палаты в МОЗ тоже "ЧЕЛОВЕК БОГАТЫРЕВОЙ" подбросил?
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Счетная палата провела аудит программы "Доступные лекарства". Несмотря на положительную оценку отдельных аспектов программы и отсутствие ошибок в расчете цен, Счетная палата не учла существенные факты и часть выводов являются манипулятивными или вовсе ложными. Чтобы не допустить распространения ложной информации, подаем факты о работе программы. https://glavpost.com/zdorove/2019/05/16/minzdrav-ykrainy-vyvody-schetnoi-palaty-ob-effektivnosti-programmy-dostypnye-lekarstva-lojnye/
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Не нужно давать ссылки на сомнительные сайты с заказными комментами, причем не по теме. Обсуждаем тему коррупционных закупок лекарств - вот по этой теме выводы счетной палаты и читай.
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Слушай, иди бодайся об зеркало своими рогами. Выше, я написал цены. Благодаря этой реформы выжили люди, а ты походу родственник богатыревой. Если бы тебя загнуло с сердцем и тебя вылечили, по этой программе за копейки, тогда бы здесь не ср"л. Никто не застрахован. Даже те копейки которые ты получаешь строча разную куйню на цензе, не помогут тебе,. запомни это!
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вы наверное дохтур, который барыжал лекарствами, да?
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"Дохтура" лекарствами не барыжат, они просто втюхивают пациентам ненужные лекарства за премиальные от дилеров лекарств.
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Еще раз повторяю для заказного любителя спамить.
Чем скорее очистят МОЗ от супрунистов, тем больше шансов исправить ситуацию в системе.
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Повторяю для заказного любителя спамить. Чем скорее очистят МОЗ от супрунистов, тем больше шансов исправить ситуацию в системе.
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Тут по моему все тебя спамят. Это у вас там заказные.
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Конечно, когда нечем возразить, скудоумные прибегают к спаму.
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тодуровы и богатыревы будут опять иметь свое бабло на схемах? А тебе какая радость от этого? С тобой делятся?
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слышь .при богатырёвой фуфломицин из мела делали прямо в подвале министерства . или память у зебилов так далеко по времени не распространяется и они не помнят как оборудование вместе с этим фуфломицином выносили после её бегства
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Дай ссылку на судебные решения по подвалу МОЗ.
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сразу после твоей о международном заговоре транснациональных корпораций с целью при помощи Супрун озолотится на продаже лекарств в Украину . До неё я так понимаю рынок Украины был открыт только для Дарницы ну разве . что и для тамифлю тимошенчихи ?
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большинство скандалов вокруг минздрава связанно с подорожанием лекарств и наводнившим страну фальсификатом . как там насчёт торгового дома Каскад - Медикал который богатырёва крышевала в мае 13 г СБУ и Гослекслужба изъяли 3.9 млн. упаковок фуфломицина . как там насчётроазрушения госпроизводства препаратов крови - случайное совпадение богатырёва в Украину и зебилы станции переливания хотят в концессию уже отдавать
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плохо когда у тебя начальник зебил.
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Директорат,, это структура созданная Гроссманом для родственников. Идеи из интернета и получай больше министра . В Украине вроде и НАН есть, почему им не дать заказ на проект по здравоохранению .
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А що можна сказати якщо призначили керівника МОЗ ЗЕ не фахівця а юриста. А він став збирати в радники помічників, рішал, кодло часів богатирьових, богомолець, мусіїв....... Тільки стало налагоджуватись і бац тобі управляти галуззю будуть поплічники богатирьових. Готуються реанімувати схеми розкрадання і схоже вже почали. Новій міністерші МОЗ фахівці не потрібні найде по рекомендаціях Радуцького, помічників, радників старої системи або від фарммафії . Гряде реванш фармацевтичної мафії. Ждем "покращення".
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Опиши какие схемы и как будут "реанимированы". Грядет не "реванш", а возможность навести порядок в этом супрунистском кубле из грантоедов.
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До Супрун оперировал маму за 14 тыс. грн. Сейчас такая операция тянет на 60 тыс.! Поломала схемы Супрун? Ей верить нельзя было уже по махинациям с её гражданством, которое она быренько восстановила...
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У моей сотрудницы в государственной киевской больнице за раздробление камней в почке потребовали 30 000. Хотя это достаточно рутинная хорошо отработанная приборная манипуляция.
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