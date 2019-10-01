 "Ми знайдемо причину тебе звільнити": держслужбовці МОЗ Сухорукова і Литовченко про конфлікт із новим керівництвом. ВIДЕО

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Через що виник конфлікт в Міністерстві охорони здоров'я, а також про подробиці зміни влади в МОЗ розповіли Оксана Сухорукова - генеральний директор Директорату медичних послуг МОЗ України та Ірина Литовченко - генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ України.

00:46 - Скандал в МОЗ: хто і кому пропонує звільнятися

02:45 - "По поняттях" - заступник глави МОЗ Михайло Загрійчук пояснює, як має працювати міністерство

05:10 -"Ми знайдемо причину тебе звільнити" - як Загрійчук переконував Сухорукову звільнитися

06:35 - Чому стара команда не може знайти спільну мову з новим керівництвом

07:56 - Позиція міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької

08:45 - Часи "ранньої Богатирьової" в Міністерстві охорони здоров'я

10:00 - Чому аудиту працівників МОЗ не існує як такого

11:15 - Навіщо працівникам відзначатися в паперовому списку на вході і на виході з МОЗ

12:13 - Як працівників "видавлюють" з МОЗ

13:20 - "Ми очікували іншого" - про нову команду в МОЗ і реакцію прем'єра

16:21 - "Ми не команда Супрун"

19:04 - Не так легко знайти держслужбовця того рівня, який може працювати в міністерстві

20:10 - Пріоритети нового керівництва МОЗ

22:30 - Чому не вийшло діалогу між колишнім і чинним керівником МОЗ

24:36 - "Відчувається, що нова міністерка- залежна людина"

26:48 - Роль Дмитра Раімова, радника міністерки, в скандалі зі звільненням працівників МОЗ

31:40 - Як далі буде розвиватися ситуація в МОЗ

33:44 - Перспективи кримінального переслідування керівників МОЗ

34:10 - "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, також відбувається і в інших державних органах"

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що налаштована на вирішення конфлікту в міністерстві. У відомстві відбудеться аудит роботи і за його результатами неефективні співробітники будуть звільнені. Разом з тим, вона отримала повідомлення від СБУ про можливу наявність ознак розтрати під час купівлі швидких на 100 млн грн.