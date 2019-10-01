 Макрон зустрівся з українським режисером Сенцовим у Страсбурзі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "UA: Перший", зустріч відбулася в кулуарах осінньої сесії ПАРЄ.
Макрон і Сенцов спілкувалися близько пів години, частина зустрічі була в присутності журналістів. На оприлюдненому відео, президент Франції запитав у режисера, чи продовжує той писати. Сенцов відповів ствердно.
Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент Радіо "Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що український режисер Олег Сенцов у жовтні особисто отримає премію "За свободу думки" імені Сахарова.
12 грудня 2018 року Олег Сенцов, на той момент незаконно утримуваний у Росії політв'язень, був нагороджений премією "За свободу думки" імені Сахарова". На церемонії нагородження замість нього виступила сестра Сенцова Наталія Каплан.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Микрон также обрабатывл Зеро еще перед выборами. Путлер принимает только обработаных
в ходе боевых действий погибли 3 тысячи военнослужащих ВСУ и МВД, 1 тыс. мирных жителей.
Остальные 10 тысяч убитых - это предатели Украины, путинские наёмники-террористы из ЛДНР, уничтоженные украинскими военными в ходе боевых действий на Донбассе.
https://tsn.ua/ru/ato/s-nachala-voyny-na-donbasse-pogibli-uzhe-pochti-13-tysyach-chelovek-oon-1284135.html
А как вы узнали, кто из них были предатели?
Уничтоженный главарь террористической ДНР Захарченко тоже житель Украины. Или для Вас этот подонок, непосредственно ответственный за убийство тысяч украинских патриотов, "украинец" ?
Читайте "Книгу памяти героев ДНР" или посетите Аллею Боевой Славы ЛНР : там и узнаете, кто предатели Украины.
Краще б піарили моряків.....................
Убиты и жертвы
Смерть - 11 человек, в том числе 3 желтых жилета, вызванных заграждениями на желтых жилетах, 2 желтых жилета, старше 50 лет, погибли во время демонстраций из-за проблем с сердцем, 1 женщина умерла от хирургического шока в больнице после того, как она была ранена в поля демонстрации
Травмы: Полиция и гражданские лица 4000
https://laresistance.news/featured/frances-gilets-******-target-luxury-shops-and-restaurant-in-protests/
Второе с "экологического" протеста. Готовились к выступлению несчастной Греты в ООН?
https://abcnews.go.com/International/paris-police-tear-gas-yellow-vest-protesters-climate/story?id=65769126
В Германии не было подобных митингов в сентябре?
Послухав Макрона в ПАРЄ.. Ну, це ж суцільна діарея демагогії, яка виправдовує продажну Францію, яка допустила повернення фашистів з РФ в колись шановну організацію. Ганьба вам, євро шлюхи.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12134560.html
Олежка
Он же просто тупой
ему задали два вопроса и на обоих попал
на прессконференции
«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, - сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские»