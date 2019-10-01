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 Політика України, Суспільство
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Все про:ПАРЄ (604) Сенцов (800) Макрон Емманюель (306)

 Макрон зустрівся з українським режисером Сенцовим у Страсбурзі. ВIДЕО

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з українським режисером Олегом Сенцовим у кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "UA: Перший", зустріч відбулася в кулуарах осінньої сесії ПАРЄ.

Макрон і Сенцов спілкувалися близько пів години, частина зустрічі була в присутності журналістів. На оприлюдненому відео, президент Франції запитав у режисера, чи продовжує той писати. Сенцов відповів ствердно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б хотів, щоб Путін відповів перед судом у Гаазі, - Сенцов

Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент Радіо "Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що український режисер Олег Сенцов у жовтні особисто отримає премію "За свободу думки" імені Сахарова.

12 грудня 2018 року Олег Сенцов, на той момент незаконно утримуваний у Росії політв'язень, був нагороджений премією "За свободу думки" імені Сахарова". На церемонії нагородження замість нього виступила сестра Сенцова Наталія Каплан.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151421
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос - зачем эта встреча!?
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Треба було нагадати Макрону про кількість вбитих його дружком ПТН ХЛОм громадян України
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*Также в ходе разговора президент Франции похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу.* а сам подумал... Поддам-ка я газку против протестующих желтых жилетов....
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Обрабатывает.
Микрон также обрабатывл Зеро еще перед выборами. Путлер принимает только обработаных
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Сначала Зеленский пиарился с Сенцовім, потом немці, теперь Макрон. У него так тюремной робі на всех не хватит проводить ритуал сжигания Макрон встретился с украинским режиссером Сенцовым в Страсбурге - Цензор.НЕТ 7448
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Чтоб Европа не забывала роль Украины как барьера на пути путинской агрессии. После 14000 украинцев на полях будущих боев могут полечь миллионы - со всего мира, в том числе из Европы. Никто не хочет Третьей мировой войны, кроме путинской банды.
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В период агрессии путинской России погибло не 14 тысяч украинцев, а 4 тысячи:

в ходе боевых действий погибли 3 тысячи военнослужащих ВСУ и МВД, 1 тыс. мирных жителей.

Остальные 10 тысяч убитых - это предатели Украины, путинские наёмники-террористы из ЛДНР, уничтоженные украинскими военными в ходе боевых действий на Донбассе.
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Неужели ООН врёт, говоря о 14 тысячах украинцев?
https://tsn.ua/ru/ato/s-nachala-voyny-na-donbasse-pogibli-uzhe-pochti-13-tysyach-chelovek-oon-1284135.html

А как вы узнали, кто из них были предатели?
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ООН говорит о "14 тысяч жителей Украины, погибших на Донбассе."
Уничтоженный главарь террористической ДНР Захарченко тоже житель Украины. Или для Вас этот подонок, непосредственно ответственный за убийство тысяч украинских патриотов, "украинец" ?

Читайте "Книгу памяти героев ДНР" или посетите Аллею Боевой Славы ЛНР : там и узнаете, кто предатели Украины.
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как будто смотрю мапет шоу - все такие натянутые и не естественные. Скрывают, отрабатывают роли возложенные на них.
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а что снял, собственно, сенцов, что о нем пишут как о Режиссере? писали б уже как о херое, как о 1 номере в новом списке . ну не сладко ему было, но ведь он уже дома, а там осталось тысячи ..
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Снял два фильма: Гамер и Носорог. Так в википедии написано.
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ага, кіно запрєдєльно касове - в залах аншлаг - канни і вєннєція покорєни
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Які б фільми не були, але він їх зняв, значить став режисером. І я тепер розумію, чому він більше не хоче знімати.
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в мене таких фільмів - сотня. Особєнно ціняця со свадьб
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то я тепер - ріжісьор, сцинаріст, апіратір... звук і музіка теж на мені - кампазітор прям!
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Та же Европа ничего не сделала для того, чтобы вытащить украинских заложников из лап Путлера. Лишь регулярное выражение обеспокоенности и озабоченности, лицемеры.
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А чем Европа обязана Украине? А что Украина сделала чтобы вытащить своих людей из лап врага? Украина за 6 лет официально не признала войну с Разеей, не выдворила разейское посольство и не закрыла границы с окупантами. Уже не говорю что кацпские агенты спокойно гуляют по Киеву и даже сидят в ВР.
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на вопроси нада сматрєть ширше: мєждународная сістєма бєзопасності строіца на опрєдєльонних прінціпах, виработаних і дєкларіруємих еуропой. Масква сломала всє еті прінціпи, а еуропа продолжаєт дєкларіровать, но нічєго дєлать нє желаєт. Одна Україна протів москви шо мальчішка сіпротів вєрзіли з топором - мона гєроічєскі бросіца в бой і отважно погібнуть... Но для чєго тагда прідумана мєждународная правовая і політічєская сістєма, єслі нам прєдлагают своімі сіламі спасацца???
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Но что мешает нам требовать от европы придерживаться этих принципов? Требовать исключения РФ из состава ООН, признать акт агрессии, фак военного конфликта между Украиной и РФ.
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антиукраїнська влада де всі з паспортами рф та родичами в мордорі
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Треба було нагадати Макрону про кількість вбитих його дружком ПТН ХЛОм громадян України
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ти ба...журналістів вигнали..завербовувати буде агента
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Слизький він який, цей тип сенцов. Не викликає довіри зовсім.
Краще б піарили моряків.....................
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Когда-нибудь, Макрону будет стыдно за это рндеву.
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*Также в ходе разговора президент Франции похвалил Сенцова за стремление бороться за человеческое достоинство и свободу.* а сам подумал... Поддам-ка я газку против протестующих желтых жилетов....
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Да, протесты продолжаются ...

Убиты и жертвы
Смерть - 11 человек, в том числе 3 желтых жилета, вызванных заграждениями на желтых жилетах, 2 желтых жилета, старше 50 лет, погибли во время демонстраций из-за проблем с сердцем, 1 женщина умерла от хирургического шока в больнице после того, как она была ранена в поля демонстрации
Травмы: Полиция и гражданские лица 4000

Макрон зустрівся з українським режисером Сенцовим у Страсбурзі - Цензор.НЕТ 2952
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Первое фото старое, встречается еще в марте 2019.
https://laresistance.news/featured/frances-gilets-******-target-luxury-shops-and-restaurant-in-protests/

Второе с "экологического" протеста. Готовились к выступлению несчастной Греты в ООН?
https://abcnews.go.com/International/paris-police-tear-gas-yellow-vest-protesters-climate/story?id=65769126

В Германии не было подобных митингов в сентябре?
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Западло встречаться с диктатором, который убивает и сажает в тюрьмы демонстрантов.
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Коли-небудь Сенцову буде соромно за цю зустріч
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яке ж воно українське? кацапським йєзиком белькоче
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ото ***** прийшлло їх спасати від бандер цинічних
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Теперь почитайте комменты соемрази о встрече Зеленского и Тома Круза
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Макрон зустрівся з українським режисером Сенцовим у Страсбурзі - Цензор.НЕТ 1659

Послухав Макрона в ПАРЄ.. Ну, це ж суцільна діарея демагогії, яка виправдовує продажну Францію, яка допустила повернення фашистів з РФ в колись шановну організацію. Ганьба вам, євро шлюхи.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12134560.html
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Новая Гадя на старте
Олежка
Он же просто тупой
ему задали два вопроса и на обоих попал
на прессконференции
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Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что полностью поддерживает решение о членстве России в СЕ.
«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, - сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские»
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