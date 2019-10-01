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 Політика України, Шоу-бізнес
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Все про:пропаганда (1248) шоу-бізнес (49) співак (27) Винник Олег (5)

 "Я реально за мир", - український співак Винник уник прямих відповідей на запитання: "Чий Крим?" і "Росія - агресор?". ВIДЕО

Українських співак Олег Винник уник прямих відповідей на запитання: "Чий Крим?" і "Росія - агресор?" заявивши, що він далекий від політики і виступає за мир.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Винник розповів на пресконференції, яку він зібрав, щоб пояснити свою участь в акції, в якій взяли участь, зокрема, і російські артисти, які знялися в кліпі на пісню про мир.

Відео ТСН

Дивіться також: Співак Винник не зміг сказати, чий Крим: "Не вважаю, що його забрали". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151417
 
   
 Топ коментарі
 
от український співак Василь Сліпак був за мир
а ти, чмо, за мір
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мразь и моральный презерватив!
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Певца Леннона знаю, пецва Меркури знаю, а кто такой это Виник?
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нет, мы за мир, а он за "русский" "мир" то есть это он за войну
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где вообще нарыли? ни одной песни не знаю, что, плохой пиар тоже пиар?
всё равно лень гуглить
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ехай петь ртом на паРашу и не возвращайся, певун.
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віник- відстій для жінок предпенсійного та пенсійного віку, аналог Льоні Космоса.
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Пока помалкивал про Крым, его знали одни волчицы. А теперь РАЗпиарился. Правда отрицательно.
А мир, вообще, он такой, может быть и в кандалах, и в ярме, и в гробу...... В ГУЛАГе тоже очень "мирно" гибли люди......
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Безвозратно ушло время когда рок звезды собирали страионы в поддержку погибших в Солсбери или против войы в Бангладеш. Сегодня какие то ушлепки вроде Виника к попзвездам имеют отношеине только в приставке ПОП.
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Ну вы как маленькие)) Ему гастролировать в раше! сейчас скажет не так что то и не пустят в концертный зал нижнего тагила..
И потом: вы что прада не понимали что это за человек? о_О
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ещё как пахнут!! зловонье от ЭТИХ денег на всю Украину!!
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Бабульок шкода....Для них це трагедія)))).... Вони найбільші його фанати і водночас, вони найбільше напічкані цими всіма подіями навколо Криму і Данбасу... (найбільше дивлятся телек і слухають радіо)...... а тут бац, їхній попкумир, свиню підклав..... сплентався з москалями...з агресором)))

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Це той горлопанець котрий не поїхав на похорон рідної матері.Все больше вопросов нє імєю.
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С Поплавским и Аграрной партией в предвыборном туре - я вне политики, флешмоб с агрессором, оккупантами и пропагандистами - я пацифист и за мир, ни один украинский воин не погиб во время оккупации Крыма ( вот поц),непонятная война, какое-то АТО, поедьте спросите на россию, а что же та думают - я гражданин и украинец. Да нет, Нино- ты брехливое и продажное
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Вот из-за таких отрешёных замирцев и начинаются (продолжаются) войны.
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в полі трактор дир-дир-дир, ми за мир, ми замир..
Які ж примітивні та бесхребетні в нас виконавці.. І це дурко ще користується популярністю в таких самих дурків, як і він ((((( Сумно...
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і це, між іншим, і є якісний склад нашого суспільства.. Примітивні нікчеми, яким подобаються балалаєчники типу вінників.. Тьху, пля.
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Якийсь дивакуватий цей віник. Не пригадую щоб він хоч раз на своїх концертах в Україні переймався питаннями миру і війни, а тут враз проснувся))
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Коллаборанту Виннику по закону военного времени расстрел
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Спортсмены как всегда устраивают обнимашки, клянутся в дружбе(как Ломаченко). А бедные спиваки у патриотов вечно как кость в горле.


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Не надо прикидываться овечкой . Мир хотят все , но « реально « понимают ситуацию . Сразу видно , кто за деньги готов мать родную продать .
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загрызут его его же волчицы...и будет скавучать в кацапстане, как павалий..
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Пусть едет в Россию.Вот что она делает с заезжими красавцами
До России и после....
"Я реально за мир", - український співак Винник уник прямих відповідей на запитання: "Чий Крим?" і "Росія - агресор?" - Цензор.НЕТ 1456
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Виня забирай балалайку. И вперёд на паРАШУ!
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из-за таких ********* ***** в украине войну затеял, у него призывной возраст,вручить ему повестку в военкомат и вперед за мир
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И не мужик и не баба, нет ни своего мнения ни убеждения, - чудо какое-то в перьях этот Винник.
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