 "Я реально за мир", - український співак Винник уник прямих відповідей на запитання: "Чий Крим?" і "Росія - агресор?". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Винник розповів на пресконференції, яку він зібрав, щоб пояснити свою участь в акції, в якій взяли участь, зокрема, і російські артисти, які знялися в кліпі на пісню про мир.
Відео ТСН
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Винник розповів на пресконференції, яку він зібрав, щоб пояснити свою участь в акції, в якій взяли участь, зокрема, і російські артисти, які знялися в кліпі на пісню про мир.
Відео ТСН
ОЛЕГУ ВИННИКУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ (ВІДЕО 18+)
https://twitter.com/i/status/1178416367940378625
всё равно лень гуглить
А мир, вообще, он такой, может быть и в кандалах, и в ярме, и в гробу...... В ГУЛАГе тоже очень "мирно" гибли люди......
И потом: вы что прада не понимали что это за человек? о_О
Які ж примітивні та бесхребетні в нас виконавці.. І це дурко ще користується популярністю в таких самих дурків, як і він ((((( Сумно...
До России и после....