 "Я реально за мир", - український співак Винник уник прямих відповідей на запитання: "Чий Крим?" і "Росія - агресор?". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Винник розповів на пресконференції, яку він зібрав, щоб пояснити свою участь в акції, в якій взяли участь, зокрема, і російські артисти, які знялися в кліпі на пісню про мир.

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