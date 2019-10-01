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 Армія не отримала 48 нових БТР-4Е через купівлю "не тієї" сталі, - Bihus.Info. ВIДЕО

Українські військові досі не отримали обіцяні в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е через те, що державний завод закупив не ту сталь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

У 2016 році Міноборони замовило у Харківського конструкторського бюро машинобудування, що входить до складу державного оборонного концерну "Укроборонпром", пів сотні бронетранспортерів.

Спочатку корпуси для них планували робити з українського металу – сталі марки 71, яка є базовою сталлю для БТР-4. Однак через довгий виробничий ланцюжок ця ідея провалилася. Завод у Лозовій не зміг виконати своїх зобов’язань з постачання готових корпусів на харківський завод, відтак останній отримав лише 20 недороблених замість майже пів сотні готових.

Тому у грудні 2018-го ХКБМ замовив 33 тони фінської сталі марки Miilux Protection 500, яку раніше вже використовували для виготовлення БТРів, у офіційного дилера виробника, польської фірми Texprotect. У березні її привозять, але військова прийомка (спецпідрозділ Міноборони, який контролює якість виробництва та ремонту), її відбраковує через проблеми з маркуванням, супровідними документами і, головне, хімічним складом сталі, який не відповідав українським вимогам. Останні містяться в результатах дослідження профільного Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона. Іще у 2015 році ХКБМ замовив Інституту окреме дослідження по різним імпортним сталям. Там встановили, який саме вміст легуючих елементів (корисних складових на кшталт нікеля та марганця) і шкідливих домішок (на кшталт сірки та фосфору) має бути в металі, щоб шви БТРа зварилися нормально, і щоб сталь від термообробки не втратила свої бронеякості. Ці вимоги навіть вписано в конструкторську документацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінська броня для БТР - якісна, Зеленського обманюють, - "Укроборонпром". ДОКУМЕНТ

Журналісти зазначають, що хімічний склад повинен був обговорюватися з постачальником на старті. Але в договорі по фінській сталі цього не було, через це завод придбав сталь хоч і якісну, але не ту, котра є оптимальною для виготовлення БТР-4Е у затвердженому самими конструкторами вигляді.

"Та замість визнати і виправити помилку керівництво заводу вирішило вмовити Міноборони використати вже куплену партію сталі. Зокрема наполягав на цьому директор ХКБМ Олексій Бабіч, котрий і підписував "неправильний" договір. Бабіч на той час узагалі-то був відсторонений концерном через скандал із розслідуванням про масштабну корупцію в оборонці - він виявився одним із фігурантів. Однак навіть не маючи повноважень на заводі - він проводив нараду, на котрій переконував працювати саме із фінською сталлю", - йдеться в сюжеті.

В результаті перемовин конструктори і військові вирішили провести нові дослідження і "відстріл" як цілих шматків купленої сталі, так і в подальшому зварених швів для того, щоб вирішити що робити далі. Але навіть цю перевірку досі не завершили.

В Інституті Патона різними способами зварили кілька зразків саме цієї сталі із заниженим вмістом легуючих і перевірили шви на міцність, знайшовши ділянки з нижчими показниками твердості і надавши своє резюме: такий метал для корпусів БТРа використовувати можна лише за умов додаткових робіт - приварювати вздовж усього шва додаткову підкладку із бронесталі. Це викликало нову хвилю затягування робіт: завод вважає проблему вирішеною і хоче ставити підкладки, а прийомка каже, що це не той БТР, який вони замовляли.

Таким чином строки поставки зірвали і Міноборони досі не отримало БТРи. Міністерство виставило заводу штраф на 82 млн грн за зрив контракту. Завод же хоче оскаржити штраф у суді і ще судиться із Міністерською прийомкою щодо її рішень по відбракуванню металу. За останньою інформацією, на ХКБМ із запланованих півсотні машин – наразі зібрана лише чверть, із тих корпусів, котрі спромігся за цей час виготовити Лозівський завод із українського металу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151377
 
   
 Топ коментарі
 
Шел 6-й год войны. Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3587 Что скажите петеботы? Как вам самая сильная и рехвормированная армия европы? Петя был занят Ротердамом+++ и передачей всей енергетики Украины Ахметову. Ему не до вашей армии и войны.
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ахаха, все производилось но ты считал удачей купить "суповый набор"(кости) и туалетную бумагу. не говоря уже о "качестве" одежды для рабов совковых Армія не отримала 48 нових БТР-4Е через купівлю "не тієї" сталі, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4824

совок - это не выводится. разве что со временем.(50-80 лет)
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Свинарчуки, нужна ваша помощь. Ничего новая криворукая власть без Вас сделать не может!!! Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2402
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підозрюю шо з цими бтрамі все добе, а є якась жирна дупа, яка хоче просто продати державі шось інше і заробити на цьому хороші бабкі
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В 2016 году Минобороны заказало у Харьковского конструкторского бюро машиностроения, которое входит в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром", полсотни бронетранспортеров Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2861
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лаптеногій, а знаеш шо у мене складаеться? У мене складаеться думка, шо якесь ЗЕбільне СПЕЦІАЛЬНО зараз намагаеться втюхнути думку шо з бтрамі шось не так, шо б продати їх кудись за кордон дорожче, а із за кордону притягнути якесь військове лохміття і продати його державі! Саме на цьому і будують свої бабкі нова "молода команда" !
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Шел 6-й год войны. Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3587 Что скажите петеботы? Как вам самая сильная и рехвормированная армия европы? Петя был занят Ротердамом+++ и передачей всей енергетики Украины Ахметову. Ему не до вашей армии и войны.
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Может было и лучше. В 2014 у Украины было 5 самых больших в Европе складов с боеприпасами. После Парашенка у Украины остались только одни мусора и новенькие росийские автозаки
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Суров ты смешон, как вся ваша квартальная команда. Кто то стукнет членом по пианино, и в Укрине прекратится воровство и бардак!!! Ох уж этот Порошенко, когда он вас отпустит то , бедных правдолюбцев и бессребренников безмозглых. Глянь пару серий сватов, и спать, не перегружай мозг.
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Ахметов, там все по алфивиту акромя Порошенко.
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АААХАХАХАХХААХ! вінторогій у вас там на педірациї годинник відстав на 4 місяці від нашого?! )))))))) я тебе здивую, але в Україні Петро Олексійович тимчасово не Президент ))))) І до чого тут якість бтрів до Пороха? )))))))))
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ну сталь купили, ще при ньому, і поставка мала бутив липні, але то таке, замутив цю всі фігню виробник, а не порох.
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А что вас не устраивает?!
Завод, Харьковский (Харьков и его население - это вообще отдельная тема срача) протупил или хотел вымутить денег и закупил не ту сталь. Однако директор завода (которого замечу уже отстранили из за коррупции) принял незаконное решение продолжить работу с этой сталью). Минобороны как и положено было добросовестному заказчику заабраковал эту партию!
Что не так сделали "свинарчуки"?! Может, не нужно было отстранять Бабича из за коррупции или Минобороны может нужно было закрыть глаза и принять некачественную продукцию?!
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Не устраивает отсутствие результата из-за тотальной коррупции/бюрократии. Все бегают и прикрывают жопы бумажками. Бюрократия всегда впадает в ступор если ситуация хоть немного отличается от стандартной.

По факту сталь нормальная. Институт Патона после изучения выдал рекомендацию - усилить сварные швы. Тех кто блокирует процесс бумажками - уволить. И сразу пойдёт работа
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усиление это утяжеление, нагрузка на подвеску и силовые агрегаты, что есть нехорошо.
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Там в любом случае меньше 1% веса добавляется. Это не влияет ни на что.
Рекомендация от института Патона это скорее всего тоже бумажка для прикрытия ж.
Выдали чтоб к ним не было претензий если вдруг какие проблемы со швами по самым разным причинам.
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раз підсилити шви, значить вже не зовсім нормальна, мало бути без підсилення швів.
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Зебил, сталь то не ту заказали уже при клоуне.
Так что нечего кивать на Пороха, когда у моники зеленской рожа кривая
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Спецом для 8%иліти - Поэтому в декабре 2018 года ХКБМ (Харьковское конструкторское бюро машиностроения. - Ред.) заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500Источник: https://censor.net.ua/v3151377 Армія не отримала 48 нових БТР-4Е через купівлю "не тієї" сталі, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2871
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С роттердамом все ОК, проснись, уголь прет из раши полным ходом, и дороже чем был до раттердама, пластинку смени.
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В какой момент? Когда отстранили Бабича из за коррупции или когда Минобороны отказалось принять некачественные БТР?
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купили сталь по дешовке--перемога, сталь оказалась папиросной бумагой--зрада. и так по кругу которьій год
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Покупка галимой стали - это личная инициатива предприимчивых руководителей ХКБМ за что их прошлая власть вовсе не поблагодарила, но теперь может новая Зе-власть восстановит справедливость и восстановит их в должностях или наградят хотя бы!
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купили как всегда подешевле китайскую с финской маркировкой.
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Кстати, а уже наказали клятых мародеров, которые заказывали из РФ детали, которых не было в Украине? Тоже ведь Бигус вскрыл коррупцию, да так, что теперь ни своих деталей, ни российских.
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просто сталь не той системы. При СССР все производилось от БТР до бесплатных путевок в санатории, а тут як сім баб пошептало. Чтоб они не делали не идут дела.
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ахаха, все производилось но ты считал удачей купить "суповый набор"(кости) и туалетную бумагу. не говоря уже о "качестве" одежды для рабов совковых Армія не отримала 48 нових БТР-4Е через купівлю "не тієї" сталі, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4824

совок - это не выводится. разве что со временем.(50-80 лет)
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я уважаю историю яка б вона не була. А вам, пане, скільки років? 500? Певно декілька поколінь прожили. Чим молодший тролль тим гірше йому жилося при Богдану Хмельницькому.
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Особенно доставило про "бесплатную путевку в санаторий". Жги еще!
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«Поэтому завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном самими конструкторами виде. Источник: https://censor.net.ua/v3151377»

«Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. - Учитесь. ...»

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Та да. Критерий должен быть - та сталь или не та. А так получается сталь не та, но она же хорошая. И что с того что непотриб хороший?.
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Сортамент советской стали не совпадает с международной. Есть аналоги, но они как правило приблизительные. А мы до сих пор живем с советскими гостами и марками.
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Из-за этого, кстати, у нас почти нет нашего металла на внутреннем рынке, потому что металлурги в погоне за длинным долларом гонят металл с международной классификацией, а местная промышленность до сих пор желает 5ХГМ и никакую другую.
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Тут ТУПО, користуючись хитрістю одних і тупістю других журналістів, а також пуйлофільскими, а то й сепарськими настроями деяких представників військової прийомки, САБОТУЮТЬ випуск нових зразків продукції для ЗСУ.


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Ну, справедливости ради, всё же нельзя взять любую произвольную бронесталь и из неё сделать по старой технологии такой же корпус. Те же сварные швы - технологии проварки разных сортов стали сильно отличаются. Это у нас всё варится одним электродом...
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Тут главная мысль зарыта: сталь купили хорошую, но не у тех людей (рекомендованых) -значит неправильную...
И эту херню укроборонпром творил со всеми предприятиями. Паразит, который на заказах по 300% рентабельность себе может накручивать (ничего не производя)!, а предприятиям доводят рентабельность не более 7%, 10%, стружку заставляют записывать в прибыль, т.к. вы ее сдатиде за деньги...! Суки!!!
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Этому дурачку бабушка каждый вечер перед сном рассказывает, как при СССР (тьфу-тьфу-тьфу) жилось хорошо.
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все шо у нас было и будет плохого виноват конечно - петя - а вот если хорошо то бубочка - это чисто по израильски))))))))) (хотя по факту и всегда виноват - конкретный человек с фамилией .именем и отчеством - ну как то так)
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Копайте на все эти фирмы, просто так никто ничего закупать бы не стал - 100% какая-то пухлая харя поимела на этом неплохой откат.
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по харьковскому филиалу производств оборонпрома давно нужно провести проверку на предмет ВРЕДИТЕЛЬСТВА...Уж слишком часто-густо именно это КБ и это предприятие попадают в "ошибочку". Да и сам Харьков воняет сепаратизмом во власти области и города.
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Поэтому в декабре 2018 года ХКБМ (Харьковское конструкторское бюро машиностроения. - Ред.) заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500Источник: https://censor.net.ua/v3151377
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А всеми любимое слово "рукожопство" никто не хочет применить? Ах да - в Украине рукожопых нет - только в мордоре...
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В общем сталь качественная... но "не той системы панимаешь")) Либо сознательная диверсия сепаров харьковских. Либо кто-то свой бакшиш не получил. оно и понятно. Одно дело рулить контрактами в своем болоте и другое дело работать с европейскими поставщиками где все четко черным по белому... Ну не интересно это им)
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Предлагаю кто пропихивает данную сталь усадить в БТР и провести отстрел для проверки качества.
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Типичный маланский саботаж. Ицхак кивает на Петра.
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Тобто коли саботаж на Лозовій не пройшов, то перенесли на рівень міноборони?
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И перенять практику работы с коррупционерами у Китайских Товарищей.
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