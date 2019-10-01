 Армія не отримала 48 нових БТР-4Е через купівлю "не тієї" сталі, - Bihus.Info. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
У 2016 році Міноборони замовило у Харківського конструкторського бюро машинобудування, що входить до складу державного оборонного концерну "Укроборонпром", пів сотні бронетранспортерів.
Спочатку корпуси для них планували робити з українського металу – сталі марки 71, яка є базовою сталлю для БТР-4. Однак через довгий виробничий ланцюжок ця ідея провалилася. Завод у Лозовій не зміг виконати своїх зобов’язань з постачання готових корпусів на харківський завод, відтак останній отримав лише 20 недороблених замість майже пів сотні готових.
Тому у грудні 2018-го ХКБМ замовив 33 тони фінської сталі марки Miilux Protection 500, яку раніше вже використовували для виготовлення БТРів, у офіційного дилера виробника, польської фірми Texprotect. У березні її привозять, але військова прийомка (спецпідрозділ Міноборони, який контролює якість виробництва та ремонту), її відбраковує через проблеми з маркуванням, супровідними документами і, головне, хімічним складом сталі, який не відповідав українським вимогам. Останні містяться в результатах дослідження профільного Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона. Іще у 2015 році ХКБМ замовив Інституту окреме дослідження по різним імпортним сталям. Там встановили, який саме вміст легуючих елементів (корисних складових на кшталт нікеля та марганця) і шкідливих домішок (на кшталт сірки та фосфору) має бути в металі, щоб шви БТРа зварилися нормально, і щоб сталь від термообробки не втратила свої бронеякості. Ці вимоги навіть вписано в конструкторську документацію.
Журналісти зазначають, що хімічний склад повинен був обговорюватися з постачальником на старті. Але в договорі по фінській сталі цього не було, через це завод придбав сталь хоч і якісну, але не ту, котра є оптимальною для виготовлення БТР-4Е у затвердженому самими конструкторами вигляді.
"Та замість визнати і виправити помилку керівництво заводу вирішило вмовити Міноборони використати вже куплену партію сталі. Зокрема наполягав на цьому директор ХКБМ Олексій Бабіч, котрий і підписував "неправильний" договір. Бабіч на той час узагалі-то був відсторонений концерном через скандал із розслідуванням про масштабну корупцію в оборонці - він виявився одним із фігурантів. Однак навіть не маючи повноважень на заводі - він проводив нараду, на котрій переконував працювати саме із фінською сталлю", - йдеться в сюжеті.
В результаті перемовин конструктори і військові вирішили провести нові дослідження і "відстріл" як цілих шматків купленої сталі, так і в подальшому зварених швів для того, щоб вирішити що робити далі. Але навіть цю перевірку досі не завершили.
В Інституті Патона різними способами зварили кілька зразків саме цієї сталі із заниженим вмістом легуючих і перевірили шви на міцність, знайшовши ділянки з нижчими показниками твердості і надавши своє резюме: такий метал для корпусів БТРа використовувати можна лише за умов додаткових робіт - приварювати вздовж усього шва додаткову підкладку із бронесталі. Це викликало нову хвилю затягування робіт: завод вважає проблему вирішеною і хоче ставити підкладки, а прийомка каже, що це не той БТР, який вони замовляли.
Таким чином строки поставки зірвали і Міноборони досі не отримало БТРи. Міністерство виставило заводу штраф на 82 млн грн за зрив контракту. Завод же хоче оскаржити штраф у суді і ще судиться із Міністерською прийомкою щодо її рішень по відбракуванню металу. За останньою інформацією, на ХКБМ із запланованих півсотні машин – наразі зібрана лише чверть, із тих корпусів, котрі спромігся за цей час виготовити Лозівський завод із українського металу.
Завод, Харьковский (Харьков и его население - это вообще отдельная тема срача) протупил или хотел вымутить денег и закупил не ту сталь. Однако директор завода (которого замечу уже отстранили из за коррупции) принял незаконное решение продолжить работу с этой сталью). Минобороны как и положено было добросовестному заказчику заабраковал эту партию!
Что не так сделали "свинарчуки"?! Может, не нужно было отстранять Бабича из за коррупции или Минобороны может нужно было закрыть глаза и принять некачественную продукцию?!
По факту сталь нормальная. Институт Патона после изучения выдал рекомендацию - усилить сварные швы. Тех кто блокирует процесс бумажками - уволить. И сразу пойдёт работа
Рекомендация от института Патона это скорее всего тоже бумажка для прикрытия ж.
Выдали чтоб к ним не было претензий если вдруг какие проблемы со швами по самым разным причинам.
Так что нечего кивать на Пороха, когда у моники зеленской рожа кривая
совок - это не выводится. разве что со временем.(50-80 лет)
«Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. - Учитесь. ...»
И эту херню укроборонпром творил со всеми предприятиями. Паразит, который на заказах по 300% рентабельность себе может накручивать (ничего не производя)!, а предприятиям доводят рентабельность не более 7%, 10%, стружку заставляют записывать в прибыль, т.к. вы ее сдатиде за деньги...! Суки!!!