 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, відповідаючи на запитання про підтримку промисловості в Україні.
"Підтримаємо хлопців?", - запитав Гончарук у того, хто ставив запитання, - "Колеги, я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі".
Відео ICTV
значить ,всі на підтримку бєні)))
На что он руку поднимал! (с)
Не останется ШЕКЕЛЕЙ ДЛЯ ИГРЬ ВАЛЕРИЧА!!!))))
А он не для этого ЗЕню ЗИЦ директором ставил)))
То есть за счет ЛОХОВ!))))
так шо денег для Ахметова...НЕТ!))))
ЛОХИ еще не собрали...
З0 из которых на коленях у кормушки или ширинки Игрь Валерича)))))
Те саме зараз робить той, хто керує Зеленським.
Тільки не бачу - а де тут наш ітерес, українців?
Хотя сходу я могу тебе одну цифру назвать - Беня получает электричество по 68 коп за кВт, вторую цифру посмотри у себя в платежке за свет
Ось, наприклад, про дотації Косюку
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/
Ахметова напряму, наче, не дотували, а йому держава "продавала" по заниженій ціні в свій час Криворіжсталь за 700млн.$ (який після помаранчевої революції продали Мітталу за 5млр.$). Потім шахрайськи продали за безцінь Укртелеком, який він довів до ручки, але з вигодою для себе продав на металолом мідні канали звязку. Створили шахрайський схематоз с Роттердам+ для ДонТЕК. Варто порівняти ціну на електроенергію (2грн/кВт*год) для ТЕС з ціною для державного Енергоатому (50коп). Можна згадати також схематоз з "ринковими" цінами на газ і ЖКГ, коли громадян досі роздяють до нитки шахрайським оподаткуванням, а потім з їх же податків надають їм "дотації", які напряму перераховують в ДонТЕК, заборону малих сонячних електростанцію на догоду великим сонячним електростанціям Ахметова, зашкальний зелений тариф, який в декілька разів перевищує такий тариф і інших країнах, наприклад, в Германії. Шахрай авторитетний...
Или хотя бы - от следственных органов . .
А хіба офіційні особи якусь відповідальність у нас несуть?
У нас, навіть, половина законів АНТИКОНСТИТУЦІЙНІ, бо порушують самі фундаментальні статті Конституції про рівноправ'я, верховенство права... і ніхто не несе ніякої відповідальності. Брешуть, називають чорне білим, мовчать як риби коли сказати немає чого - і ніякої відповідальності і наслідків...
Удачи тебе!
Він правильні речі говорить
https://censor.net.ua/news/3144998/ahmetov_zarabatyvaet_s_nedr_zemli_ukrainy_a_nas_vseh_schitaet_lohami_kolomoyiskiyi
https://censor.net.ua/news/3144987/ya_gotov_raspisatsya_chto_za_blijayishie_pyat_let_ya_ne_kuplyu_i_ne_zaberu_nikakie_predpriyatiya_kolomoyiskiyi
https://censor.net.ua/resonance/3144950/igor_kolomoyiskiyi_zelenskiyi_eto_matros_jeleznyak_esli_slugi_naroda_budut_bldovat_ih_raspustyat_cherez
Но ты радуйся что при этом слова правильные говорят, это ж главнее
как бы им так напомнить...что не со сцены и не в кухне среди друзей выеживаются!
один в трубку похрабрился... другой под софитами раздухарился... (а воз и ныне там)))...)
(ну...дай Бог нашому теляти... )