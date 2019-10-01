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 Політика України, Суспільство
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Все про:Ахметов (374) Жеваго (13) промисловість (51) Гончарук_Олексій (123)

 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає недоцільною державну підтримку промислових підприємств, які належать українським олігархам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, відповідаючи на запитання про підтримку промисловості в Україні.

"Підтримаємо хлопців?", - запитав Гончарук у того, хто ставив запитання, - "Колеги, я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151348
 
   
 Топ коментарі
 
Гончарук Олексій Валерійович

Дата народження: 7 липня 1984 р. (35 років)


"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго.

"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 2897
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Хотелось бы верить, но вот когда предприятиям бородатой бабушки ЗЕ некоему БЕ, тариф на электроэнергию установлен вот этим самым самокатным Г льготный в 0,68 гр., когда я плачу почти в три раза больше, что то мешает мне поверить в его латынь. "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 1969
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"Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго. ВИДЕО
значить ,всі на підтримку бєні)))
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Так он эти 30 лет не поддерживал Беню?... "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 6768 это хорошо или плохо для его карьеры?... "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго - Цензор.НЕТ 3275
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Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал! (с)
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правильно! тепер усе бабушці та тррошки пінчуку! кошерна мафія своя рідненька
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Українець пам'ятай, ворог не тільки окупував Крим та Донбас, він ще окупував і сайт ЦЕНЗОР.
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та пусть ждут. Вон лохи 2000 лет ждут второго пришествия Христа, и до сих пор надеются
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ты полегче, лилия из этих....верующих лохов "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 25
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Не посадят, у вся піраміда у зебр побудована на антагонізмі до Пороха, прибери його і все рухне, нічого не останеться, "только не парашенко"
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Если из бюджета поддерживать Ахметовп...Живаго и Пинчука...
Не останется ШЕКЕЛЕЙ ДЛЯ ИГРЬ ВАЛЕРИЧА!!!))))
А он не для этого ЗЕню ЗИЦ директором ставил)))
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пинчука это в смысли пинкиса? хозяина свиносявки эльзы?
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Куда ты, глупый, денешься с подводной лодки, кого прикажут, того и будешь поддерживать.
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На днях Игрь Валерич толкнул идею...что убытки его УкрНафты в размере 18 млрд.грн. должны покрыть с бюджета!)))
То есть за счет ЛОХОВ!))))

так шо денег для Ахметова...НЕТ!))))
ЛОХИ еще не собрали...
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слова правильные .но этго мало . Сделаешь , красава .а нет говно , как и все до тебя .Лично я не верю
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35...
З0 из которых на коленях у кормушки или ширинки Игрь Валерича)))))
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Косюка! Косюка, друга Парашенкі, нужно підтримать!!!
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Чем ты там хватит говоришь? Тем что востановили дпм? Мусоров из налговой которые только грабиьь умеют ? Тем что зажимаете, вкрнее добиввете спд новыми ограничениями? У Ахм4това несколько монополий в нашей стране, он азиат, который создал путч в Донецке и ненаыидит Украину, ведь грабит ее каждый день своими монополиями! Что конкретно Вы ему сделаете малыши-карандаши?
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В открытую завлена поддержка только бабушке ? И это тот компромис с которым вернется МВФ?
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Нічого не міняється. Порошенко створював олігархам складнощі, а потім пропонував залагодити все за .... "невеличкуі" суму у мільонах доларів. По узгодженоссті "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 5006
Те саме зараз робить той, хто керує Зеленським.
Тільки не бачу - а де тут наш ітерес, українців? "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 2058
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цікаво))), як порохоботи тут) відстоюють "принципи", але не вже не зрозуміло, що теперішній прем'єр з команди соросят), і зеля його взяв з зрозумілою метою?! "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 7425 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 8441 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 8441
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Долго не проработает . Бене соросята не нужны , Данилюк уже ушёл , там и Арахамия засобирался . Разумков .. "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 7913 .
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Хотелось бы узнать у Гончарука , в цифрах , сколько дотаций из бюджета получили вышеупомянутые товарищи . Просто для интереса . А то нигде такой инфы нет . "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 1165 .
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Скоро будет открытый суд над Порошенко, там все скажут.
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всё скоро, да скоро... заждались уже. а до сих пор ничего предъявить не смогли.
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Не будет никакого суда , неужели ещё непонятно ? Даже портнов уже приуныл и куда то пропал . А Рябошапка и Холодницкий даже и не заводили никаких дел на Петю . Тому шо нема пидстав . Бяда вам , зраднючки . "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 2979 .
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На сьогодні в оце вірити може тільки самиі упоротий забіл...
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Взрослый человек, а такие глупости несете!
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он выдает не инфу, а эмоции для люмпенов. Поэтому никаких цифр мы не увидим.
Хотя сходу я могу тебе одну цифру назвать - Беня получает электричество по 68 коп за кВт, вторую цифру посмотри у себя в платежке за свет
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Чого ж немає. Є. Тільки пошукати треба.
Ось, наприклад, про дотації Косюку
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/

Ахметова напряму, наче, не дотували, а йому держава "продавала" по заниженій ціні в свій час Криворіжсталь за 700млн.$ (який після помаранчевої революції продали Мітталу за 5млр.$). Потім шахрайськи продали за безцінь Укртелеком, який він довів до ручки, але з вигодою для себе продав на металолом мідні канали звязку. Створили шахрайський схематоз с Роттердам+ для ДонТЕК. Варто порівняти ціну на електроенергію (2грн/кВт*год) для ТЕС з ціною для державного Енергоатому (50коп). Можна згадати також схематоз з "ринковими" цінами на газ і ЖКГ, коли громадян досі роздяють до нитки шахрайським оподаткуванням, а потім з їх же податків надають їм "дотації", які напряму перераховують в ДонТЕК, заборону малих сонячних електростанцію на догоду великим сонячним електростанціям Ахметова, зашкальний зелений тариф, який в декілька разів перевищує такий тариф і інших країнах, наприклад, в Германії. Шахрай авторитетний...
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Ну это Косюк и Бахматюк , про них я знаю , а Гончаренко говорит о татарине и Жеваго . К тому же , это мнение СМИ . К которым нет доверия ,, которые контролируются заинтересованными лицами .. И которые за распространение фейков , не несут никакой ответственности . Всё же , хотелось бы услышать это от официальных лиц государства .
Или хотя бы - от следственных органов . "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 7784 .
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Ги
А хіба офіційні особи якусь відповідальність у нас несуть?
У нас, навіть, половина законів АНТИКОНСТИТУЦІЙНІ, бо порушують самі фундаментальні статті Конституції про рівноправ'я, верховенство права... і ніхто не несе ніякої відповідальності. Брешуть, називають чорне білим, мовчать як риби коли сказати немає чого - і ніякої відповідальності і наслідків...
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Да . По крайней мере политическую ,репутационную , имиджевую . В связи с этим к официальным особам доверия всё же больше , чем к журналюгам , совсем не отвечающим за свой " базар" . .
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"Журналюги" набагато більше несуть іміджеву відповідальність за свій "базар", ніж політики. Нашим політикам то точно все по барабану.
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Косюк при Порошенко миллиарды из бюджета пис*дил
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А с Коломойцским надо договариваться. И поддержать всей страной. Почуствуйте разницу.
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Давно пора было прекратить поддерживать воров, укравших предприятия в народа.
Удачи тебе!
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Да, удачи в поддержке Коломойского за счет бюджета!
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О! нарешті Гончарук почав говорити правильні речі! - респект
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"не по речам судите, а по делам" - правильные вещи и Янукович говорил. А на деле Коломойского вовсю спонсируют из бюджета.
Но ты радуйся что при этом слова правильные говорят, это ж главнее
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похоже второй пошел!!(такие заявления коломой вряд ли мимо ушей пропустит)ждёмс!! "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 1718 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 4392 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго - Цензор.НЕТ 5047
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У парня явные траблы с арифметикой. 30 лет назад,эти предприятия еще не принадлежали этим "уважаемым" людям,да и независимой Украины, еще не было. Хотя о чем говорить,когда учителям по 4 штуки баксов обещано было)
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самомнение до опупения...
как бы им так напомнить...что не со сцены и не в кухне среди друзей выеживаются!
один в трубку похрабрился... другой под софитами раздухарился... (а воз и ныне там)))...)
(ну...дай Бог нашому теляти... )
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Какая промышленность? Где Вы ее видели? Если премьер заявляет о том, что хватит поддерживать промышленность, то напрашивается только один вывод: Украину упорно превращают в банановую республику! Промышленность - это в первую очередь квалифицированные кадры и развитие технологий. Кому нужна высокотехнологичная Украина? Кому нужны думающие украинцы? Эти уроды хотят, чтоб у нас производили только бананы и рабов! Неужели Вы не видели кого выбирали??? Этот лось не думает о развитии и модернизации промышленности, его беспокоят Ахметов и другие. Почему он не думает, что лучший способ борьбы с Ахметовыми это создание более технологичных производств!?
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30 років підтримували, а вони все на ноги стати не можуть. Може не в коня корм? Якби ваша дитина за 30 років не навчилася сама годуватися то, ви мабуть вже й до лікаря звернулися б.
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Багатенько у нас захистників держпідтримки Ахмєтова, Живаго та інших вельмишановних. Бюджету України вже не вистачає на їх підтримку, якщо враховувати мільйонні зарплати діючих міністрів та тих, які вже пішли на пенсію.
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Все это было бы хорошо, если бы эти слова не научил его говорить уважаемый человек Беня.
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