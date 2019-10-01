 "Я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі", - Гончарук про держпідтримку підприємств Ахметова і Жеваго. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, відповідаючи на запитання про підтримку промисловості в Україні.

"Підтримаємо хлопців?", - запитав Гончарук у того, хто ставив запитання, - "Колеги, я простий громадянин України. Я 30 років підтримую цих шанованих людей. Годі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР заочно повідомила про підозру в розтраті 2,5 млрд грн екснардепу Жеваго, - Варченко

Відео ICTV

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ахметов заробляє з надр землі України, а нас усіх вважає лохами, - Коломойський