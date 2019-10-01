 У підозрюваного в пограбуванні АЗС у Дніпрі вилучили пістолет, карабін "Сайга" та автомат Калашникова. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, зброю було виявлено в ході обшуків, які проводилися під час слідчих дій за фактом крадіжки грошей з каси АЗС.

"29 вересня до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що 28 вересня близько 4-ї ранку з каси АЗС були викрадені кошти. За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили, що невідомий чоловік на автомобілі BMW під’їхав до заправки, віджав вікно та виніс з приміщення гроші", - йдеться в повідомленні.

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