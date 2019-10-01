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 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1162) затримання (3033) пограбування (412) Нацполіція (8275)

 У підозрюваного в пограбуванні АЗС у Дніпрі вилучили пістолет, карабін "Сайга" та автомат Калашникова. ВIДЕО камер спостереження

У Дніпрі співробітники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні автозаправної станції, і виявили в нього пістолет, карабін "Сайга" та автомат Калашникова, а також 270 набоїв різного калібру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, зброю було виявлено в ході обшуків, які проводилися під час слідчих дій за фактом крадіжки грошей з каси АЗС.

"29 вересня до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що 28 вересня близько 4-ї ранку з каси АЗС були викрадені кошти. За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили, що невідомий чоловік на автомобілі BMW під’їхав до заправки, віджав вікно та виніс з приміщення гроші", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Невідомий чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151335
 
   
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После демократического избрания новой власти в стране началась страшная волна разгула бандитизма. Хотите верьте, хотите нет, но при Порошенко такого не было!!!
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Боты уже такую дичь несут, что хер на уши натянешь )))
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не обращайте внимания, ботофермы находятся в психбольницах закрытого типа. это у них трудотерапия вместо клейки конвертов и коробок.
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Да это сарказм и пародия на порохососов, как мне кажется.
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наверное закрывшийся ФОПовец после введения драконовских законов
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не, это новый(старый) вид предпринимательства... "инкассация")))
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Вся мережа Бені отримала "зелену карту"
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"обнаружили оружие", вот же суперновость!
и ни слова разрешение на оружие есть или нет.
оружие ж может быть и легальным, калаш, кстати тоже.
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Пистолет-то вряд ли легальный, если не травмат. Да и автомат называют карабином, если он легальный.
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Придумали новое слово "ограбление"? Может всё-таки в грабеже?
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Это водитель Чечеткина после разрозечивания фопов.
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