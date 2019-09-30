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 Вмикайте фари і ходові вогні, - Нацполіція. ВIДЕО

Національна поліція нагадує, що з 1 жовтня водії зобов'язані вдень вмикати ходові вогні або фари ближнього світла.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Національної поліції в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151280
 
 
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В США штраф небольшой- сотни 2. Но 2-й штраф будет большой. А 3-го штрафа не будет вообще- но аннулируют права.

То есть у них сам штраф не самоцель- а им просто нужно- чтобы ездили с фарами. И тогда всё будет хорошо.

А я честно говоря даже и не знаю- в Калифорнии фары нужны или нет. Но тут даже дело и не совсем в штрафе. Когда плохо видно- навернуться же не хочешь. Сделаешь хуже себе.

А когда видно хорошо- тебя ударят- и скажут: -"Ага- у тебя фары не горели- ты виноват".

И всегда нужно думать- а что- сумерки уже наступили- или ещё нет?

Поэтому- чтобы избавиться от мух и от гаишников- просто ставишь фары на постоянку- и забываешь о них навсегда- одной проблемой в жизни меньше.
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И мачту с ходовыми огнями присобачить...
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Больше тратится бензина, больше выручка производителей. Нужно бы ввести правило два мешка песка в багажнике возить.
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У фрезеровщиков ликтричество от бензина работает? Генераторы ушедшие с сайта наусегда нелюди еще не освоили?
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Я их и не выключал...они автоматом включаются...
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По таким дорогам можно ездить без фар и ночью, хватит габаритов.....
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Надо срочно проверить у себя в машине буксировочный трос. Так как жена будет точно забывать выключать фары.... Вмикайте фари і ходові вогні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1370 Вмикайте фари і ходові вогні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1370 Вмикайте фари і ходові вогні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1370
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Лучше прикурку! И главное не перепутать клемы Вмикайте фари і ходові вогні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8077
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