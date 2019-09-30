 Вмикайте фари і ходові вогні, - Нацполіція. ВIДЕО

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Національної поліції в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Так, згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
То есть у них сам штраф не самоцель- а им просто нужно- чтобы ездили с фарами. И тогда всё будет хорошо.
А я честно говоря даже и не знаю- в Калифорнии фары нужны или нет. Но тут даже дело и не совсем в штрафе. Когда плохо видно- навернуться же не хочешь. Сделаешь хуже себе.
А когда видно хорошо- тебя ударят- и скажут: -"Ага- у тебя фары не горели- ты виноват".
И всегда нужно думать- а что- сумерки уже наступили- или ещё нет?
Поэтому- чтобы избавиться от мух и от гаишников- просто ставишь фары на постоянку- и забываешь о них навсегда- одной проблемой в жизни меньше.