 Вмикайте фари і ходові вогні, - Нацполіція. ВIДЕО

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Національної поліції в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

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