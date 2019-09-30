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Все про:Обухів (17) похорон (699) Національна гвардія (588) Ян Осока (810)

 Загиблого на Донбасі лейтенанта Нацгвардії Марківа поховали в Обухові на Київщині. ВIДЕО

30 вересня, в місті Обухів Київської області відбулася церемонія прощання з загиблим українським воїном Олександром Сергійовичем Марківим (позивний Чумак).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Хроніки Обухова.

Олександр Марків, 1981 року народження, старший лейтенант, командир зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, який 27 вересня о 17.00 в районі Світлодарської дуги під час обстрілу наших позицій зазнав украй важкого осколкового поранення голови, від якого помер у лікарні о 19.30 того ж дня.

Олександр Марків у 2003 році закінчив Академію Державної податкової служби в Ірпені за спеціальністю "фінансове право", 2007 - МАУП (облік і аудит). З 2002 працював: ВВП "Біор", Науково-дослідний інститут механічної обробки деревини, ДПІ в Обухівському районі, ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", ЗАТ "Ерго".

Дивіться також: Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня. ФОТО

Захоплювався військовою історією, був членом клубу військово-історичної реконструкції ВІК "Повстанець" (Київ). Учасник Революції Гідності. З березня 2014 року по лютий 2015 служив у 72-й ОМБр командиром взводу. Брав участь у бойових діях біля Амвросіївки, Зеленопілля, Гранітного. З 2016 пройшов відбір у бригаду швидкого реагування НГУ.

У нього залишилися дружина і син.

Відео - Трипільский край

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151267
 
 
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Вот такое оно "потерь нет",после обстрелов, ведь скончался то в больнице
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паскуди донецькі закликали нечисть - а тепер людям горе.
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А у власти потепление отношений и перемирие
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Вічна пам'ять Герою, царство небесне, будь проклята війна і ті, що її прикликали.
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Спочивай спокійно, Воїне.

Співчуття рідним.
Дуже боляче.
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