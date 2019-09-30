 Пропагандист Кисельов упіймався на брехні в прямому ефірі, показуючи росіян в ЦАР, які "не мають жодного стосунку до ПВК "Вагнера". ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Conflict Intelligence Team.

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На опублікованому відео росіянин Геннадій Іванов, який тренує африканців у ЦАР, стверджує, що він не має жодного стосунку до ПВК "Вагнера". При цьому він демонструє "заповіді бійця", яких дотримується, надруковані на бланку з гербом ПВК "Вагнера".