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 Суспільство
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Все про:Київ (6534) політв'язні (1050) Панов Євген (88) Івлєва Вікторія (13) Дудка Володимир (12)

 "Free Volodymyr Dudka", - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політв'язня, "українського диверсанта", Дудки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 вересня, в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція до 55-річчя засудженого російськими окупантами у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти сьогодні в центрі Києва вийшли на акцію на підтримку незаконно засудженого російськими окупантами українського політв'язня Володимира Дудки.

Активісти тримали плакати з фотографією Дудки і написами "Free Volodymyr Dudka". Також учасники акції розгорнули прапор військово-морських сил України і тримали в руках паперові кораблики.

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"Сьогодні ми зібралися на Майдані щоб символічно відзначити ювілей, 55 років, політв'язню Володимиру Дудці, який був капітаном корабля. Свій день народження Володимир Дудка зустрічає на етапі, саме в цей час його етапують до Москви, де буде розглядатися апеляція на вирок, винесений йому і Олексію Бессарабову - це 14 років позбавлення волі за сфабрикованою кримінальною справою", - заявила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

На акції виступила російська журналістка Вікторія Івлєва, яка висловила надію, що Володимира Дудку, як і інші політв'язні, буде звільнено під час наступного етапу звільнення заручників. Також на акції виступив і звільнений український політв'язень Євген Панов.

Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 01
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 02
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 03
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 04
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 05
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 06
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 07
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 08
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 09
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 10
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 11
Free Volodymyr Dudka, - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політвязня, українського диверсанта, Дудки 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. 4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151191
 
 
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Пока не поймают очередного Цемаха - пуйло никого обменивать не будет ибо ему нету смысла...
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То терорист, то диверсант................... насторожує якось все це.
Вони дійсно всі не винні?
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Тебе насторожують приговори, що виніс незаконний окупаційний суд держави-окупанта, що незаконно анексувала Крим та творить там беззаконня?
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