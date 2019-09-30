 Стан залізниці критичний, зокрема, через тотальну корупцію. Ми вивчаємо якість роботи менеджменту "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДС".
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"Є певні питання до інфраструктури. Що відбувається з дорогами, вам пояснювати не треба - ви щодня ними їздите. Залізниця зараз вкрай у поганому стані. Вона дуже зношена. Майже щодня горить якийсь локомотив. Я не буду зараз описувати масштаби трагедії, але стан її критичний, дуже поганий", - заявив прем'єр-міністр.
"Ми розбираємося детально, що там відбувається, але стан її (залізниці. - Ред.) критичний. Це, зокрема, через тотальну корупцію, тому що окремі групи впливу заробляють на тендерах, відправляють у ручному режимі локомотиви у своїх інтересах ... Ми зараз уважно вивчаємо питання якості роботи цього менеджменту. Найближчим часом дамо цьому відповідну оцінку", - цитує Гончарука Інтерфакс-Україна.
-тотальная коррупция!
-это как?
-все берут взятки!
-все?
-все!
-и вы?
-и я!
-и я?
-и вы!
🤣
прослушку депутатов НАБУ блокировала в том числе и солидарность
нужен перезапуск судебной реформы.
Там у них все хорошо.... и деньги есть...(5 лярдов Бени выдали только что)...
Чего, только сейчас тотальную коррупцию обнаружил?
Ну как же ехать по ЖД после таких слов...?
Нужно тогда срочно закрывать ЖД сообщение.... - не подвергать риску граждан...
Я прав?
Почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее критическое, очень плохое", - заявил премьер-министр.Источник: https://censor.net.ua/n3151143
Пускай впереди пускают минный тральщик, да?
За те, що п'ять років, мінімум, не доходило!
😁
брутальна корупция
зубожила корупция
зрадницька корупция
повальна корупция
абсолютна корупция
🤣
И дальше будут гореть. Луганское дерьмо 2TЭ-10; но списать вам их не удастся - GE вам больше ничего не даст. Только при Порохе это было возможно: 30 новеньких GE.
Полицейские , молодые ребята потрульные- не дайте им превратится в старых ментов!!! Там опять бардак!!!!!
Свинарчуки
Гройсмани ......
..........................
і Поросятко !
Триста км четырехполосного автобана Таврида без единого пересечения с рядовыми дорогами и ж.д.. Сплошные развязки И на цензоре еще удивляются почему они не партизанят????
Зато у нас 3 года омеляшка крутил схемами и обещалками с гиперлупами,и почему он до сих пор не сидит?