EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2476  43
Все про:залізниця (336) Укрзалізниця (814) Гончарук_Олексій (110)

 Стан залізниці критичний, зокрема, через тотальну корупцію. Ми вивчаємо якість роботи менеджменту "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Залізниця в Україні перебуває в катастрофічному стані.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДС".

Відео 112

"Є певні питання до інфраструктури. Що відбувається з дорогами, вам пояснювати не треба - ви щодня ними їздите. Залізниця зараз вкрай у поганому стані. Вона дуже зношена. Майже щодня горить якийсь локомотив. Я не буду зараз описувати масштаби трагедії, але стан її критичний, дуже поганий", - заявив прем'єр-міністр.

Також читайте: Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій

"Ми розбираємося детально, що там відбувається, але стан її (залізниці. - Ред.) критичний. Це, зокрема, через тотальну корупцію, тому що окремі групи впливу заробляють на тендерах, відправляють у ручному режимі локомотиви у своїх інтересах ... Ми зараз уважно вивчаємо питання якості роботи цього менеджменту. Найближчим часом дамо цьому відповідну оцінку", - цитує Гончарука Інтерфакс-Україна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151143
 
   
 Топ коментарі
 
Если коррупция тотальная, Гончарук, то где тотальные посадки с конфискацией и возврат украденных средств?
 показати весь коментар
 
петины коррупционные суды никого не посадят нужно менять
 показати весь коментар
 
Треба терміново приватизувати залізницю - наприклад продати Коломойському чи Ахметову. Така пропозиція?)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ещё может быть офигительная, просто пипец какая, опять таки турбо (как назначили так и пошёл ускоренными темпами красть)..........
 показати весь коментар
 
-почему пути в говно?
-тотальная коррупция!
-это как?
-все берут взятки!
-все?
-все!
-и вы?
-и я!
-и я?
-и вы!
 показати весь коментар
 
 
Если коррупция тотальная, Гончарук, то где тотальные посадки с конфискацией и возврат украденных средств?
 показати весь коментар
 
 
петины коррупционные суды никого не посадят нужно менять
 показати весь коментар
 
 
Не вижу я пока даже намерения менять что-то , реформировать. Ничего не меняется.
 показати весь коментар
 
 
Менять нужно собственников, я даже знаю в пользу какого Собственника. Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук - Цензор.НЕТ 6589
 показати весь коментар
 
Не неси херню. Укрзализныця - полностью в гос собственности
 показати весь коментар
 
но из под камня она вылезла только после возвращения портнова
 показати весь коментар
 
за Зе! -73% проголосовало населения, что привело к 100% НЕОГРАНИЧЕННОЙ власти в стране - какие еще бл@@ь суды мешают, сколько денег НАБУ, САП, ГБР, КРУ, ГНР и прочие ССО вернули в казну? - ровно НуЛЬ грн.! за все эти годы имея мллиардные бюджеты на свое содержание. Пока предложен только один рецепт борьбы с коррупцией - украсть землю, причем всю и быстро (до 01.10.2020г.), зато страховая медицина и поголовная нищета населения могут еще лет 5-10 подождать - это задачи не такие уж и срочные.
 показати весь коментар
 
 
посадками занимаются суды которые 5 лет "реформировал" петя
прослушку депутатов НАБУ блокировала в том числе и солидарность
нужен перезапуск судебной реформы.
 показати весь коментар
 
То може всі оті органи розігнати чи хоча б в неоплачувану відпустку ідуть, куди мільярди вкидають ? І чого я, як громадянин , повинен задовольнятися такими судами як є , а тобі вони "не такі"?
 показати весь коментар
 
Вы, такой наивный? еще верите в борьбу с коррупцией? и это при том, что Зеля окружил себя махровыми порохоботами во главе с тупым дауном Гончаруком (без образования, этакий Гройсман2), уже даже Портнову стало ясно, что пора сматывать удочки, шоу с тяганием пороха завершается heppi end-ом по свинарчуковски.
 показати весь коментар
 
если начать сажать за коррупцию то получается и самому не укради!-Вот в чем БОЛЬШАЯ проблема
 показати весь коментар
 
А зачем лезть во власть и обещать, а потом не выполнять обещаний и своих прямых обязанностей восстановить в стране законность и правосудие? А законность и правосудие сами по себе не появятся, нужно над этим работать, менять систему и сажать, сажать ,сажать.
 показати весь коментар
 
Треба терміново приватизувати залізницю - наприклад продати Коломойському чи Ахметову. Така пропозиція?)
 показати весь коментар
 
 
Какие умные слова и сложные фразы! Ворьё и коррупционеры. От низших руководителей до Фунта главного! Бери, сажай в СИЗО, конфискуй в бюджет награбленное.
 показати весь коментар
 
 
Не в том числе а в основном из-за коррупции.
 показати весь коментар
 
летайте самолетами МАУ короче...
Там у них все хорошо.... и деньги есть...(5 лярдов Бени выдали только что)...
 показати весь коментар
 
 
Это тот Гончарук,который был при власти последние пять лет?
Чего, только сейчас тотальную коррупцию обнаружил?
 показати весь коментар
 
 
Гончарук распространяет панику....
Ну как же ехать по ЖД после таких слов...?
Нужно тогда срочно закрывать ЖД сообщение.... - не подвергать риску граждан...
Я прав?

Почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее критическое, очень плохое", - заявил премьер-министр.Источник: https://censor.net.ua/n3151143
 показати весь коментар
 
 
Я думаю надо бригаду локомотивную усилить МЧС никами, пускай ездят еще 2-3 человека, зато безопасно.
 показати весь коментар
 
а с жд полотном как быть?
Пускай впереди пускают минный тральщик, да?
 показати весь коментар
 
Тренд эпохи ЗЕбилоидов! В любую фразу вставляй слово коррупция или тотальная коррупция, и ты сорвал овации!
 показати весь коментар
 
 
Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4289

За те, що п'ять років, мінімум, не доходило!
😁
 показати весь коментар
 
зухвала крупция
брутальна корупция
зубожила корупция
зрадницька корупция
повальна корупция
абсолютна корупция
 показати весь коментар
 
>Почти каждый день горит какой-то локомотив.


И дальше будут гореть. Луганское дерьмо 2TЭ-10; но списать вам их не удастся - GE вам больше ничего не даст. Только при Порохе это было возможно: 30 новеньких GE.


 показати весь коментар
 
 
майже всі гроші пішли на гіперлупу Амелянки.. але зєлєбобікі не дали догіперлупити кошти Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4879
 показати весь коментар
 
происходит доведение укрзализницы до дистрофии с последующим извращённым "расчленением" проросийскими олигархами
 показати весь коментар
 
 
Ребята удачи!!!!
Полицейские , молодые ребята потрульные- не дайте им превратится в старых ментов!!! Там опять бардак!!!!!

 показати весь коментар
 
Перше ..братиків Дубневічів до суду . Стан залізниці критичний, зокрема, через тотальну корупцію. Ми вивчаємо якість роботи менеджменту "Укрзалізниці", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9419 ..А далі по наростаючій .
Свинарчуки
Гройсмани ......
..........................
і Поросятко ! Стан залізниці критичний, зокрема, через тотальну корупцію. Ми вивчаємо якість роботи менеджменту "Укрзалізниці", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9419
 показати весь коментар
 
Катастрофа! Финансовые потоки идут не в тот карман!
 показати весь коментар
 
Ая яй-яй. а в Крыму полная реконструкция ж,.д. сетей. 600 км полностью бесшовных рельс. Никаких тебе тук-тук... 1400 вагонов двухэтажных ж.д вагонов. На всю Украинухоть наберется хоть пятая часть подобного Крымчане просто в шоке
Триста км четырехполосного автобана Таврида без единого пересечения с рядовыми дорогами и ж.д.. Сплошные развязки И на цензоре еще удивляются почему они не партизанят????
 показати весь коментар
 
таки да,такое же и по расее,ж.д. полотно новое,вагоны тоже и ни одной мусорной свалки вдоль полотна.
Зато у нас 3 года омеляшка крутил схемами и обещалками с гиперлупами,и почему он до сих пор не сидит?
 показати весь коментар
 
Не знаю. как в Россие. но вот в Крыму действительно. после Джанкоя. попадаешь. как в Германию по дорогам. Как им это удается - х.з. То ли бабла столько. то ли строят. как положено. На Тавриде холмы по 100 метров сравняли и овраги подсыпали. Едешь - идеально ровная дорога... Значит можно строить норм. автобаны в нашем климате?
 показати весь коментар
 
У нас не корупция а барон Минхаузен какой то,все может. Какаие там посадки. Гончарук корпцию боится как черт ладана.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору