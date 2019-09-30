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 "Кожному депутату по касовому апарату", - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетують Офіс президента з вимогою до Володимира Зеленського ветувати законопроєкти №1073 і №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю Офісу президента. Вони вимагають від Зеленського ветувати ухвалені Радою законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги, а також передали своє звернення до Зеленського в ОП.

Також учасники мітингу тримають плакати зі своїми вимогами і закликами не ускладнювати роботу малого бізнесу. Деякі учасники мітингу принесли граблі, як символ того, що влада в ставленні до ФОПів вдається до тих самих методів і робить ті самі помилки, що і її попередники. Мітингувальники також встановили столик і очікують, що до них попити кави прийде особисто президент.

Мітингувальники також принесли символічну труну з написом "Малий бізнес", а також розбили молотком касовий апарат. Крім того, перед мітингувальниками виступив нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко. Водночас, його пропозиція особисто передати президенту звернення мітингувальників, а також аргументи щодо ситуації, що склалася, мали неоднозначний відгук серед активістів, і поліції довелося допомогти нардепу покинути територію мітингу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вимагаємо вето на каральні закони 1053-1 і 1073, що ведуть до знищення спрощеної системи оподаткування! Ми, підприємці, які є платниками податків. Ми є президентами у своїй країні. Ми маємо захистити саму Україну! Тому що країна, яку залишать підприємці, стане лише територією", - заявили організатори мітингу.

Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 01

Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 02
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 03
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 04
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 05
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 06
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 07
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 08
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 09
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 10
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 11
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 12
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 13
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 14
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 15
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 16
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 17
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 18
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 19
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 20
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 21
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 22
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 23
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 24
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 25
Кожному депутату по касовому апарату, - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків 26

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151135
 
   
 Топ коментарі
 
твае ліцо када нізнаішь каму званіть па поваду етава чірта

"Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 7224
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О,там кто то из Одессы возмутился,? Никаких поблажек зеллхторату, пусть жрут большой ложкой ту кучу дерьма что они привели к власти.Посмотрите кто вышел?Именно те ,где процент голосовавших за зелю зашкаливал.Получите и не обляпайтеь.
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Как же приятно лицезреть возмущенных зебилов "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 2557
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Поднимите этим ФОПам ещё налог, ЗЕбилы должны страдать по полной и кормить папу Беню. Они сам голосовали за эту власть, теперь после выборов стали шлаком не нужным.
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всех и этих и беней если никто не платит налоги тогда ждать что что то изменится нет смысла хотя вам не понять наверно🤣🤣
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Сколько из этих митингующих привели зебилов к власти?
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Мне сравнение штрафов ОЧЕНЬ понравилось!
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Дивні ці зебіли, вибрали собі слуг народу, а тепер бузять під парламентом. Що вам вже не подобається? Їжте покращення)))
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Закон верный, правильно было бы идти на более радикальные меры: не кассовые аппараты сделать обязательными а пос-терминалы (в том числе приставки к смартфонам) и запретить совссем наличный оборот!
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И прикрутить к ним эти аппараты колючей проволокой.
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