 Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів
а зря, никогда проворовавшаяся лолита вальцман больше не получит власть от народа Украины..
https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ
А потом весь мир называет его именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
И даже в его собственной администрации (пардон - офисе) за глаза зеленскогоназывают "Моникой Александровной".
так на фига ему еще охрана???
за глаза хаватит мендель
и богдана
Кто толкает Менделя, тот получит пенделя.
Путаешься.....
Ты за кого голосовала?
Електронна петиція, яка вимагає, щоб презедент Зеленський оприлюднив стенограму своїх перемовин з Путіним вже набрала майже 6 тисяч голосів за необхідних 25 тисяч.
"Враховуючи дипломатичний скандал, який пов'язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та екс-посла США тощо, ВИМАГАЄМО оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним.
Наголошуємо, що Ви - президент України, а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора - Путіним", - йдеться в петиції.
№22/074726-еп
Щодо оприлюднення стенограм телефонних розмов із Путіним 5968 голосів з 25000 необхідних
Отримає точно медаль
Цькувала наших журналістів
Та вільний доступ для рашистів.
Ці журналісти не потрібні
А московити для них рідні
Коли до "шефа" вони йдуить,
То "*******" з вогнем не знайдуть.
А який статус має "Бігус"?
Чи "Г" + "Г" теж мають фігу"?
Та ні, це їх пропагандисти
А з ними "в спарці" всі рашисти.
30.09.2019
Анатолій Березенський
Может только проявить то, что в нем было ДО этого.
Есть ЗУ "про зверення громадян", пишите письма. Пора таким журналистам ставит штамп на лбу- папарацци из совка.