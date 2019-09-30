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 Політика України
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Все про:Зеленський (2968) свобода слова (197) прес-секретар (30) Братущак (34) Мендель (31)

 Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського. ВIДЕО

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель відштовхнула журналіста проєкту "Схеми: корупція в деталях" Сергія Андрушка, який намагався поставити запитання президенту і главі його офісу Андрію Богдану. Пізніше журналісти Крістофер Міллер і Наталія Шимків розповіли про те, що вони також стикалися з агресивною поведінкою речниці президента України.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151110
 
 
 Топ коментарі
 
Я вважаю, що треба постійно тролити, карикатурити і фотожабити Зе. Запитаєте чому? Та тому що років 10 він тільки цим і займався відносно українських політиків не розбираючись.
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К власти дорвалась гопота. Мы от мАндЕль и моники еще и не то увидим
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да дырка Шмндульская.. она клоуна.... лежала и лежит под ним.... а Жона так то Жона..а у ее нафиг надоела уже...
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А если так- Вовочка, пошел ты в мандель! Это оскорбление или приятное путешествие?
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Хороший пресс-секретарь не только должен рулить аккаунтом от пейс-бука но и грудью закрыть шефа в случае опасности
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тролли свиновальца лолиты - хрюкают и визжат от радости))
а зря, никогда проворовавшаяся лолита вальцман больше не получит власть от народа Украины..
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Троляка *******, що ж такого вкрав лоліта?Ф чому він лоліта? І чому візжат? І чому від радості, коли до влади прийшли свиновальці? А чому ще вальцман? Це ж троляка, висери ФСБ і вони длавно не актуальні. А хто сяде за гроші вкрадені з ПриватБанка? Це точно є, а ваші брехливі тези, що хтось там щось украв - брехня і наклеп. Де справи?
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Полное видео инцидента со спикером Зеленского и журналистом «Схем»

https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ
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Спокойно отмела..., а ведь могла би и бритвой по глазкам!
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К власти дорвалась гопота. Мы от мАндЕль и моники еще и не то увидим
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Я вважаю, що треба постійно тролити, карикатурити і фотожабити Зе. Запитаєте чому? Та тому що років 10 він тільки цим і займався відносно українських політиків не розбираючись.
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БРАВО! тепер після Вашого резюме- жодгого сумніву! Дякую!
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Збазииииба друзьяааа... дуже дзякууюууу...
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Сначала оно называло свою страну порноактрисой. Затем называло украинских женщин "туристическим брендом".
А потом весь мир называет его именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 6094 Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
И даже в его собственной администрации (пардон - офисе) за глаза зеленскогоназывают "Моникой Александровной". Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 6094
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А платье, платье с известными следами биологической жидкости Трампа, сохранилось?.. Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 4210
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***как бы... хоккуу )))) экспромтик
так на фига ему еще охрана???
за глаза хаватит мендель
и богдана
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Ну конечко, Монику-зеленского надо защищать пуще прежнего, а то ишь напали все нелюди, западная пресса вообще громит Монику по чем зря
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Це ганьба. Але журналистів чи не згодних при порошенко просто вивозили в ліс і закапували. Шапошникова ізбили до полусмерті, Ташбаєва вже хотіли вбити, коли побачили його паспорт США. Це одиниці що врятувалися. А приблизно 70 людей просто вбили і закопали десь в лісах. Подивимось, чи продовжиться таке при владі цієї групи осіб.
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На видео она его несколько раз попросила предварительно и вежливо, он всё одно полез.
Кто толкает Менделя, тот получит пенделя.
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А нехер просить, нужно отвечать на вопрос любого журналиста, как нанятый менеджер шефу, то есть народу, не нравится? Пусть увольняется нахер, люди его наняли себе на работу и и меют право через журналистов получать ответы на все вопросы, в том числе и неудобные... а не прятаться за шалавой прессекретарем и под себя от страха хотить при виде журналиста
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нехер лезть и толкать, на пресс конференции спросит. и она не шалава и под себя не ходит. а ты шалава, которая под себя ходит.
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Когда последняя пресконференция у клоуна была? Вот тото.. и не будет, потому что ссыт журналистов как шмара божьей кары, а ты у своих наемных рабочих будешь ждать годами когда они соизволят тебе ответить на вопрос по сделаной работе, как в кацапстане ждут когда царь осияет их постановочными ответами,зебиляка безмозглая, а в Украине шут будет отвечать здесь и сейчас, ибо билет в Ростов уже жждет на кассе...
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не называй петю клоуном и шутом. и не обзывай себя и 23% зебиляками безмозглыми. купи себе лучше билет в ростов.
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Сама с собой разговаливаешь, зепримат? Это плохой диагноз,тебе бы подлечться, а то завтра как Богуцкая Чегевару бубешь по парламенту ловить с вебром на голове 😂😂😂
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это ты, соевый зебобик, не мне, не обо мне, а само себе и о себе написало. прочти себе перед зекалом пару раз: "Сама с собой разговаливаешь, зепримат? Это плохой диагноз,тебе бы подлечться, а то завтра как Богуцкая Чегевару бубешь по парламенту ловить с вебром на голове."
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Ща погуглю клинику для тебя подходящую, ты главное держись пока, ты в каком селе живешь, что б я на гугл карте быстрее нашел?😂😂😂
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Повторяешься, Зурбагановна...
Путаешься.....
Ты за кого голосовала?
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Коли була попередня прес-конференція? І коли буде наступна?
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Петиція про оприлюднення стенограми розмов Зеленського з Путіним набрала 6 тисяч підписів

Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 3932

Електронна петиція, яка вимагає, щоб презедент Зеленський оприлюднив стенограму своїх перемовин з Путіним вже набрала майже 6 тисяч голосів за необхідних 25 тисяч.

"Враховуючи дипломатичний скандал, який пов'язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та екс-посла США тощо, ВИМАГАЄМО оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним.

Наголошуємо, що Ви - президент України, а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора - Путіним", - йдеться в петиції.
№22/074726-еп
Щодо оприлюднення стенограм телефонних розмов із Путіним 5968 голосів з 25000 необхідних
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Відважна дівчинка "Манадаль"
Отримає точно медаль
Цькувала наших журналістів
Та вільний доступ для рашистів.

Ці журналісти не потрібні
А московити для них рідні
Коли до "шефа" вони йдуить,
То "*******" з вогнем не знайдуть.

А який статус має "Бігус"?
Чи "Г" + "Г" теж мають фігу"?
Та ні, це їх пропагандисти
А з ними "в спарці" всі рашисти.

30.09.2019
Анатолій Березенський
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Он больше похож на маньяка чем на журналиста. Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 5811
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Желтое мочилово с артистичным клоуном. Обычная украинская аналитика.)
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Во лобла собралась. Да ещё и бешенная...её надо проверить в Павловской. Ублюдочная негодяйка Мендель. Зеленскому срочно необходимо избавляться от таких персонажей...
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Так, треба запросити скабееву, а ще можна одну тьоту із гавноканала. У неї ротик також чорний від брехні і може не то що покусати, а розірвати.
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нашёл примеры....Ты ещё о Северной Корре поговори.
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ПОНЯТНО ЧТО БОГДАН МЕНДЕЛЬ ПОГОНЯЕТ !) НО ПОРА УБИВАТЬ СВОЛОЧЕЙ !!!
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ну трошки перестаралась выслужиться, недавно на работи, а вообще эта овчарка хорошая, старается же
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За такое короткое время ничто не может испортить человека.
Может только проявить то, что в нем было ДО этого.
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А до цього у неї була ненависть до України, як у більності їх команди!
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Не чiпайте Зеленського, а то Мендель нападе Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7167 Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7167 Мендель нападе? За кого б'ється речниця Зеленського - Цензор.НЕТ 7167
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Перефразируя- Ну если он такой плохой, что ж вы лезете к нему .
Есть ЗУ "про зверення громадян", пишите письма. Пора таким журналистам ставит штамп на лбу- папарацци из совка.
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Ты думаешь что ты умный? Так сперва прочитай этот закон, а ПОТОМ про него трынди.
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у нас в основном не журналисты,а провокаторы,работают на картинку,это такая новая технология
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Так и хочется сказать: мЕНДЕЛЬ- верная овчарка преЗЕдента. Причем чистокровная...
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Прес-секретарка Зеленського по-своєму відсвяткувала Бабин Яр
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Мендель бьётся за распродажу украинской земли и ролик смотреть не надо.
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