 Кабмін створив спеціальну комісію з розслідування низки смертельних ДТП, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у новому випуску свого влогу "Чашка Прем'єра".

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"У нас багато експертів говорить про те, що війна відбувається насправді на дорогах. Тому що стільки людей, скільки гинуть там, не гинуть під час війни", - заявив прем'єр.

Гончарук зазначив, що уряд звільнив керівника Укртрансбезпеки.

"Тому що замість безпеки на дорогах ми отримали там корупцію. Я сподіваюся, що нова людина, яка очолить цей орган, швиденько наведе там лад", - підкреслив Гончарук.

Крім того, було створено комісію, яка має вивчити причини ДТП і зрозуміти, чому вони відбуваються. Висновки цієї комісії стануть підставою для подальших дій уряду.

Нагадаємо, 21 вересня на Одещині дев'ять людей загинули внаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою.

23 вересня загинули 9 осіб і травмувалися 11 унаслідок зіткнення автобуса і вантажівки на Житомирщині.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків.

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