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 Політика України, Суспільство
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Все про:ДТП (2533) Кабмін (3156) Укртрансбезпека (25) Гончарук_Олексій (110)

 Кабмін створив спеціальну комісію з розслідування низки смертельних ДТП, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін створив спеціальну комісію, яка має вивчити причини смертельних ДТП і зрозуміти, чому вони відбуваються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у новому випуску свого влогу "Чашка Прем'єра".

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"У нас багато експертів говорить про те, що війна відбувається насправді на дорогах. Тому що стільки людей, скільки гинуть там, не гинуть під час війни", - заявив прем'єр.

Гончарук зазначив, що уряд звільнив керівника Укртрансбезпеки.

"Тому що замість безпеки на дорогах ми отримали там корупцію. Я сподіваюся, що нова людина, яка очолить цей орган, швиденько наведе там лад", - підкреслив Гончарук.

Крім того, було створено комісію, яка має вивчити причини ДТП і зрозуміти, чому вони відбуваються. Висновки цієї комісії стануть підставою для подальших дій уряду.

Нагадаємо, 21 вересня на Одещині дев'ять людей загинули внаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою.

23 вересня загинули 9 осіб і травмувалися 11 унаслідок зіткнення автобуса і вантажівки на Житомирщині.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151109
 
 
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ну и рожа на превью видоса, ужос, пора завязывать употреблять
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А кіонологів найняли?Блін расследователі! Чєреди! Спєцпроект!
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звичайнісінький зелений популіст КВНщик
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Патаму шо Свыню не выбрали. Его ручной двоечник с винницкого базара обицяв в 2016 году, что через 5 лет уси дороги Украины будут европэйськи! Оставалось то всего полтора года подождать Зебилы, вы это сделали вместе Кабмин создал специальную комиссию по расследованию череды смертельных ДТП, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8957
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хорошая попытка, но тебе до порохоботского тонкого трололо еще очень далеко Кабмин создал специальную комиссию по расследованию череды смертельных ДТП, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1699
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Мля, меня сейчас знудыть от сравнения с самой убогой, циничной и рабской прослойкой общества толщиной в 8%
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пассажирскими перевозками занимаются случайные люди на неприспособленных скоростных
микроавтобусах(спринтера)которые переделаны из грузовых плюс состояние дорог. Есть случаи на маршрутах работают люди которые перенесли инсульты.Не надо комисии и так все ясно.
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