 "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обряд вигнання священник проводив над 13-річною дівчинкою. Відеозапис обряду з'явився в соціальних мережах.
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Эйфона выгнали, на очереди Самсуй
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Представьте как они Хуавей будут изгонять)
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ацкий трэш
бедная сотона - каждая собака ее клянет. а Яхве по жестокости как миллиард сотоней. как совки - сами насрали и кричат что это вон те, злые сделали
РосЦию из-за допинга могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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У нас, так понимаю, псих. экспертизу прокуроры не проходят и впредь?(ну, самочка же была чем-то там таким в Крыму, на Гоблинщине то есть)
И выше я написал шо он урка кстати.
Лет ми спик фром май харт: зере из ноу боттом эт олл. Раша из рили ********.
Джаст ван квесчен арайзес: а зоуз гоатфейсед моронз ауэ майсбразерз?
Сириоузли?!