 "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обряд вигнання священник проводив над 13-річною дівчинкою. Відеозапис обряду з'явився в соціальних мережах.

Дивіться також: "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах. ВIДЕО