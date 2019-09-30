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 Політика України, Суспільство
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Все про:комп'ютери (38) РПЦ (269) Поклонська (108)

 "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона". ВIДЕО

Наставник Середньоуральского жіночого монастиря схиігумен Сергій (Микола Романов), який є духівником колишньої окупаційної "прокурорки" Криму Наталії Поклонської, провів обряд вигнання "комп’ютерного біса і князя Темряви Ейфона".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обряд вигнання священник проводив над 13-річною дівчинкою. Відеозапис обряду з'явився в соціальних мережах.

Дивіться також: "Можна, звісно, пляж огородити, якщо це територія міністерства оборони, але хоча б красиво це зробити", - Поклонська про паркани на кримських пляжах. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151094
 
   
 Топ коментарі
 
Эйфона выгнали, на очереди Самсуй "Дух нечистый! Бесы! Бесы!" - священник РПЦ и духовник Поклонской изгоняет "компьютерного беса и князя Тьмы Эйфона" - Цензор.НЕТ 5927
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Представьте как они Хуавей будут изгонять)
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Ахахахаха кацапчеки)) вы подняли мне настроение снова ))))
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Господе! (Ежели таковой имеется быть....) Какое счастье ,что мы живем не на масковии !?? Тамошнее быдло все более погружается во тьму средневековья и это необратимый процесс. Стержнем ордынской власти завсегда было невежество и вера в доброго барина. Тьфу! Аминь!
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Вконец тронулась няшмяшка на этих своих Романовых, так ещё и духовник николашка.
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В нас також є попи,які виганяють бісів і кажуть,що вся техніка від нечистого.
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Почему эти **@нутые не обитают на другой стороне планеты я хз...
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За криками попов в храмах, бога не слышно.
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Московский поп против Димона восстал! Жди фсбэшников )))
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Девочка бедная три раза чуть не заржала, видно как ели сдерживается. А а тем временем в паралельной вселенной Маск хочет покорять Луну и Марс.
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Про религию: "Бог дал нам пищу! А Сатана - поваров!" - не помню, кто сказал...
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больной какой-то, верящий в высеры как раз таки "поваров" шо бок шото там "дал".
бедная сотона - каждая собака ее клянет. а Яхве по жестокости как миллиард сотоней. как совки - сами насрали и кричат что это вон те, злые сделали "Дух нечистий! Біси! Біси!" - священник РПЦ і духівник Поклонської виганяє "комп'ютерного біса і князя Темряви Ейфона" - Цензор.НЕТ 1669
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Я уже подумал, что девушку поведут на костер сжигать, чтобы другим повадно не было, пользоваться айфоном ))
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РосЦию из-за допинга могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Ох, мля, вот это трэш. А пытки, пытки то скоро застанем? Я так понимаю там у них век эдак 15-16 нынче?
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Тяжелейший случай православия головного мозга.
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У этого попа нет телефона? Нет компьютера? А машина у него какая? А сауна с девками сколько дней назад была? Лицемеры, ёпт из через коромысло. Попы- главные слуги дьявола.
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Педофил поп пристает к девке подростку
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Тут давеча Александр Невзоров про этого духовника рассказывал.Он оказывается сидел на киче,только не помню за что.Духовник еще тот.
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Убил, расчленил. Короче АГН классно прошелся по Бяш-Мяш и этому попу.
У нас, так понимаю, псих. экспертизу прокуроры не проходят и впредь?(ну, самочка же была чем-то там таким в Крыму, на Гоблинщине то есть)
И выше я написал шо он урка кстати.
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Лет ми спик фром май харт: зере из ноу боттом эт олл. Раша из рили ********.
Джаст ван квесчен арайзес: а зоуз гоатфейсед моронз ауэ майсбразерз?
Сириоузли?!
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