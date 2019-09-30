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 Політика України
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Все про:МВФ (579) Гончарук_Олексій (110)

 Підписання нової програми співпраці з МВФ планується в грудні, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що підписання нової програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду очікується в грудні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у новому випуску свого влогу "Чашка прем'єра".

"Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для того, щоб почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це - початок переговорів, які триватимуть щонайменше ще кілька місяців, до того моменту як у грудні, як ми це плануємо, буде підписано нову програму", - заявив Гончарук.

Прем'єр зазначив, що до моменту підписання нової програми буде кілька етапів переговорів.

"Через кілька тижнів наші колеги, кілька міністрів ключових, поїдуть до США, в офіс МВФ для того, щоб продовжувати переговори. Там ми очікуємо, що буде досягнуто попередньої домовленості про склад і структуру нової програми", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, місія МВФ розпочала обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України і за підсумками двотижневої роботи в Києві повідомила про плани продовжити дискусію в найближчі тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Робота йде, все за планом", - заступник голови Мінекономрозвитку Ніколайчук про узгодження нової програми з МВФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151091
 
 
 Топ коментарі
 
Осінь прийшла - ЗЕлень пожухла. Грудень прийде - буде ще гірше.
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Может хоть долги по квартплате погасит..
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А шо станеться з Бабушкой до грудня - КАКІЕ ПЛАНИ?
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Тут одне основне питання - у МВФ про це знають, чи це думка лише Гончарука?
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И....
Каждый вечер вечер наступает вдруг..
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Вероятно шо подпишут. Если нет-всегда есть РФ. В обмен на инкорпорацию ОРДЛОв Украину и амнистией боевикам.
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Раша вряд-ли будет давать еще что-то в обмен на уже подписанные при Пете обязательства в минских договорняках.
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Тролль не пыжся! Тебя,олигофрена это тоже касается. После капитуляции поедешь в Сирию,отстаивать идеи "русскага мира".
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Весна прийде - картошку саджатимуть (чи Зелених за то, що збрехали?)
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Тебя с завтрашнего дня отменяют, ты в игноре.
Ты вкурсе？😀😀😀
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Шо то за квадратики ти наліпив? В Віндовсі андроїдні смайли не відображаються.
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если старая криминальная власть в полном составе не сядет, то и с новой власти толку не будет

безнаказанность порождает ещё бОльшую безнаказанность

а иначе никак..
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Только дурак не понимает, что власть ЗЕлуп это продолжение власти Барыг.

Підписання нової програми співпраці з МВФ планується в грудні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9231
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Деньги просить, землю продать, стратегические предприятия....Во *** "умники" новые хари....А промыщленностью, трагснспортом , портами заняться...Ну если не новое то хоть старое восстановитЬ, реконструировать, запустить?!
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Промышленностью в этом гениальном правительстве некому, нет специалистов, они же все пришли из грантоедских соросовских фондов, а там только разные программы пишут, промышленностью не занимаются.
Вот все продать, в том числе и землю, это по их части, это они умеют.
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Это им хозяева приказали...они их этому обучали, натаскивали соросят.
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Осінь прийшла - ЗЕлень пожухла. Грудень прийде - буде ще гірше.
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Хороша робота пластичного хірурга. Бо судячи по вмісту черепної коробки - то одна людина.
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Вот сейчас не понял, в сентябре приезжал МВФ, чего нет ни слова о его решениях? О чем договорилось с ним правительство?
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Они договорились - когда в следующий раз будут договариваться о следующей встрече...
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Лучше занимать у МВФ под 3% годовых,чем у спекулянтов под 15-18%.Да и плохого МВФ ничего не требует.Привести в соответствие с доходами расходы(жить по средствам),и не идти на компромисс с Коломойским по Приватбанку.Что не так?Или лучше занимать у международных спекулянтов,и тратить больше,чем зарабатываем?
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лучше не занимать, а закрутить совсем импорт кроме топлива и лекарств, шлюхи без новых айфонов пускай идут в поле работать и создавать ВВП, а не только сосать кредитную писю
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Самокатов для кабмина закупить смогут..
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надо бюджетные деньги покатать по разным там америкам - а то скоро выгонять и вспомнить не чего будет )))
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Не ври, дурашка, - подписание новой программы сотрудничества с МВФ планируется только после отправки по известному адресу дяди Бени...
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коли вже там за дерибан землі візьметься ваша монозграя ?
запустили "рекламу" про польського фермера який йде брати позику до польського банку на купівлю техніки під заставу землі ...і підсовувалася думка що український зможе зробити так само ...я "угорав" ...значить український фермер йде до "українського" банку бере ссуду під 30% річних ...все життя працює на відсотки ...потім трактор ломається банк забирає і землю і хату і металобрухт з трактора
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Зедурники, гроші не в МВФ, а в пороха, бєні, фіртухая, ахметки, жеваги, і всіх інших бариг, а це міліардів 50, на нари їх з конфіскацією, і проблем в Україні не буде.
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Кто же их посадит етоже памятники дурашка
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з відставкою Данилюка у мене є сумніви, що МВФ взагалі дасть гроші. Ще рішення суду по Приват банку буде, а тут взагалі може бути скасування націоналізації, оце буде весело, так що Гончарук ще той оптиміст
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Ага, иди катайся на самокате дальше, т.к. никакого соглашения без гарантий что приват не отдатут бене не будет подписано, а беня как скажет, так Моника и сделает.
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Глас на ..олу
лороху натягнули, хто?????
Вірно - беня, Фіртухай, піня, чучма , меткін, а чому.......
Ні не тому що хотів усе під себе забрати, а тому що хотів заставити платити по боргах з тих грошей що накрали у держави Україна.
Чотири роки готувався заколот А які кошти пішли на нього!!!!!!!!!!!
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На керуют так что вся страна будет долго отхаркивать
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В данном ВОПРОСЕ самое ГЛАВНОЕ, что бы не подписали кабальный ДОГОВОР. Порошенко при своём правлении по наобещал МВФ, что будут поднимать цены НА природный газ И электричество для населения, А Потом нам всем вешали лапшу, ЧТО это требования МВФ.
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Кролик мордочкой пригож,
Он на зайчика похож,
Тоже, как и тот - трусишка,
Тоже в меховых штанишках.
Только в норке он живет,
И морковку там грызет,
И капусту, и траву,
Все съедает на лугу.
Ну, а если пригласить,
Кролика к себе пожить,
Он, конечно, согласится,
В вашем доме поселится.

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