 Підписання нової програми співпраці з МВФ планується в грудні, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у новому випуску свого влогу "Чашка прем'єра".
"Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для того, щоб почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це - початок переговорів, які триватимуть щонайменше ще кілька місяців, до того моменту як у грудні, як ми це плануємо, буде підписано нову програму", - заявив Гончарук.
Прем'єр зазначив, що до моменту підписання нової програми буде кілька етапів переговорів.
"Через кілька тижнів наші колеги, кілька міністрів ключових, поїдуть до США, в офіс МВФ для того, щоб продовжувати переговори. Там ми очікуємо, що буде досягнуто попередньої домовленості про склад і структуру нової програми", - сказав Гончарук.
Як повідомлялося, місія МВФ розпочала обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України і за підсумками двотижневої роботи в Києві повідомила про плани продовжити дискусію в найближчі тижні.
Каждый вечер вечер наступает вдруг..
Ты вкурсе？😀😀😀
безнаказанность порождает ещё бОльшую безнаказанность
а иначе никак..
Вот все продать, в том числе и землю, это по их части, это они умеют.
запустили "рекламу" про польського фермера який йде брати позику до польського банку на купівлю техніки під заставу землі ...і підсовувалася думка що український зможе зробити так само ...я "угорав" ...значить український фермер йде до "українського" банку бере ссуду під 30% річних ...все життя працює на відсотки ...потім трактор ломається банк забирає і землю і хату і металобрухт з трактора
лороху натягнули, хто?????
Вірно - беня, Фіртухай, піня, чучма , меткін, а чому.......
Ні не тому що хотів усе під себе забрати, а тому що хотів заставити платити по боргах з тих грошей що накрали у держави Україна.
Чотири роки готувався заколот А які кошти пішли на нього!!!!!!!!!!!
Он на зайчика похож,
Тоже, как и тот - трусишка,
Тоже в меховых штанишках.
Только в норке он живет,
И морковку там грызет,
И капусту, и траву,
Все съедает на лугу.
Ну, а если пригласить,
Кролика к себе пожить,
Он, конечно, согласится,
В вашем доме поселится.