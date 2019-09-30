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 Суспільство
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Все про:Крим (7526) політв'язні (1050) кримські татари (1445) Бекіров (88)

 Треба боротися тепер із подвійною силою, - Бекіров про звільнення українських політв'язнів. ВIДЕО

Колишній політв'язень Едем Бекіров, якого окупаційна влада Криму утримувала в СІЗО у справі про нібито незаконне поводження з боєприпасами, висловив підтримку кримським татарам, яких тримає за ґратами влада РФ.

Про це він сказав у відеозверненні до родичів кримських татар, яких утримує РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Кримськотатарський народ воістину чистий, добродушний, миролюбний, без агресії, без терористичних ухилів, у чому нас хочуть звинуватити, наш народ. Ці хлопці донесли всьому світу, тепер всі знають, які вони порядні. ... Я перед усіма схиляю голову", - зазначив Бекіров.

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За його словами, "треба боротися тепер із подвійною силою, піднімати людей, щоб всі хлопці додому повернулися".

"Ось ці хлопці, які сидять, вони показали приклад нашим всім кримським татарам, нашому народові, що не треба боятися нічого, треба виходити на суди. ... Вони бояться нас, а не ми їх боїмося. Вони бояться цих хлопців, бо не зламали і не зможуть зламати ніколи", - заявив Бекіров.

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів. У тому числі і Едем Бекіров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151082
 
 
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Больше Цемахов на обмен нету. Пуйло это не интересно!!!
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Как никак главный подозреваемый по сбитому боингу...
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Ну во первых враньё.Не подозреваемый,а ВОЗМОЖНЫЙ свидетель непонятно чего.
А во вторых-а какое ты имеешь отношение к Боингу?Ты,Украина..
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Бывший политзаключенный Эдем Бекиров, которого оккупационные власти Крыма содержали в СИЗО по делу о якобы незаконном обращении с боеприпасами, выразил поддержку крымским татарам, которых держат за решеткой власти РФ Источник: https://censor.net.ua/v3151082

Ну татары, они такие себе боруны, только о себе думают.
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Надо бороться теперь с двойной силой, - Бекиров об освобождении украинских политзаключенных. ВИДЕО



от конченный-рассчитывает получить пабеду по переписке.

надо было в феврале 2014 борьбу страивать в крыму-
защищать крымский парламент, устраивать живые щиты против расеских танков и ростовских казачков.

а что устраивали ??
ну щиты у себя дома под одеялами.

под ************* своих главных
2-х вождей чубарова и джемилева,
которые сбежали в киев через 1,5 дня.
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