 Підліток випадково застрелив приятеля з рушниці на Одещині, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив Відділ комунікації поліції області, інформує Цензор.НЕТ.
"Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець зазнав поранення в область грудей. Від поранення дитина померла", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом поліція порушила справу за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Власника зброї і хлопця доставили до відділку, підлітка допитали в присутності батьків і психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи.
"Зброю вилучено. Поліція клопоче про призначення судово-медичної та балістичної експертизи", - додали в поліції.
злости не хватает на таких уродов, как и на алкашей за рулем.
брал его макар только с разрешения и всегда без обоймы.
все правильно, оружие не каждому желающему, а после проверки у психиатра и после обучения.
в Молдове еще с 90-х разрешение есть и попробуй сунься к человеку в дом, хозяин с полным правом снесет такому "гостю" голову.
и я кстати не слышал, чтоб там палили в друг друга, а Молдова то рядом.
а я не мастер спорта по самбо, чтоб скрутить трех грабителей в пределах этой статьи.
так что оружие нужно людям, а то получается, депутатам, судейским, прокурорским можно, а мне например нельзя.
хорошо слуги народные устоились.
помню на цензоре статья была, как Аваков футболисту ствол подарил, я тоже потребовал, ведь я играл в детском Черноморце, значит и мне положено!
В итоге суд признал его виновным,так тот был мастер неважночего и его знания типа смертельное оружие..
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 622 від 21.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1998 р.
vd980821 vn622 за N 637/3077
Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів,
а також *********** до зброї та вибухових матеріалів.. Однако дед даже эти требования не выполнил...
Там логика такая:
1. Раз ребёнка убили- значит- кто-то должен быть виноват. Говорить что никто не виноват- тупо! Ведь опять же убьют- и опять никто не будет виноват! А ведь МОЖНО же определить причину- и предотвратить это? - Да- если не прикидываться дураками- то можно! Дед должен это контролировать- и позаботиться- чтобы такого не произошло!
2. И всё это уже было заранее обговорено, и узаконено, и дед это понимал, и был с этим согласен, и дал пордписку, когда покупал ружьё. Но почему-то этогот не сделал.
3. Несовершеннолетний не виноват никогда- на то он и несовершеннолетний! Это 1 и то же- несовершеннолетний- это и есть тот возраст- который договорились считать не виноватым- даже если убьёт нарочно. Но ведь кто-то ДОЛЖЕН отвечать! Тот- у кого мозги уже есть- и кто на это впрягся! И это- дед.
Если было бы нормально развитие и воспитание, то эттого бы не произошло.
очень напоминает один ватный сайтик.
Деда - понятно за что.
Папашу - за плохое воспитание, повлекшее ...
У нас в доме было два ружья. Оба и патроны висели на стене в коридоре. Отец начал учить обращаться с 4-х лет. В 6 я первый раз выстрелил по ящику в карьере.
Никогда никому и в голову не приходило взять оружие и с ним повыделываться.
Ошибка и деда и папы в том, что они не научили ребенка обращению с оружием.
Вот в этом и виноваты.
Ребенка, тем более, сына, внука - нужно учить. Даже заставлять, если сам не хочет.
Четыре стандартных правила. Все просто.
Тысячекратное повторение вбивает в безусловные рефлексы. Это называется оружейной дисциплиной.