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 Підліток випадково застрелив приятеля з рушниці на Одещині, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

В одному із сіл Біляївського району Одеської області 12-річний хлопець вистрілив із мисливської рушниці діда в 15-річного знайомого.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції області, інформує Цензор.НЕТ.

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"Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець зазнав поранення в область грудей. Від поранення дитина померла", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом поліція порушила справу за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Власника зброї і хлопця доставили до відділку, підлітка допитали в присутності батьків і психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи.

"Зброю вилучено. Поліція клопоче про призначення судово-медичної та балістичної експертизи", - додали в поліції.

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Підліток випадково застрелив приятеля з рушниці на Одещині, - поліція 01
Підліток випадково застрелив приятеля з рушниці на Одещині, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151075
 
 
 Топ коментарі
 
ты понимаешь, я понимаю, другие хуже или глупее?
в Молдове еще с 90-х разрешение есть и попробуй сунься к человеку в дом, хозяин с полным правом снесет такому "гостю" голову.
и я кстати не слышал, чтоб там палили в друг друга, а Молдова то рядом.
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вот и еще эта статья о "превышении самообороны" все еще действует, от совка досталась.
а я не мастер спорта по самбо, чтоб скрутить трех грабителей в пределах этой статьи.
так что оружие нужно людям, а то получается, депутатам, судейским, прокурорским можно, а мне например нельзя.
хорошо слуги народные устоились.
помню на цензоре статья была, как Аваков футболисту ствол подарил, я тоже потребовал, ведь я играл в детском Черноморце, значит и мне положено!
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не гони ерунду, причем тут пацан которого застрелили?
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кто там что еще вякает про свободную продажу оружия?
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Я просто логически мыслить научен, в отличие от тебя... Кроме того, имею юридическое образование и владею оружием уже больше 30 лет, потому что охотник...
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А ты просто дурак... "Обосрался" на форуме, по поводу изложенного материала, и теперь пытаешься "стрелки перевести", "обгаживая" оппонента, который тебя, в твоё же "дерьмо", "мордой макнул"...
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Боеприпасы хранят отдельно от оружия, в сейфе, мет. ящике, для оружия должен быть подсейф и отдельно закрываться на запор
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Ой, спасибо, что "просветил"... Я ж дурак, не знаю... Тридцать с лишним лет оружием владею, в компе Приказ 622-й забит, чтобы дураки-участковые мозги не парили, приходя с проверками, а как хранить оружие и боеприпасы - не ознакомлен...
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73% умных и если им стволы то в Украине останется 20000000 мл.
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А что у нас сейчас свободная продажа оружия? Любуйся результатами, что население дебильное и не умеет обращаться с оружием.
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Разрешение может получить практически любой, были бы деньги.
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Дед, что так и не смог свободно продать ружье более нуждающимся из-за подрастающего шалопленого внука-от греха подальше
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деда на зону нафиг, есть закон о хранении оружия, а тут пацан спокойно его берет.
злости не хватает на таких уродов, как и на алкашей за рулем.
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А что пацан не может взять ружье без спроса деда? Вспомни себя в детстве, что тебя останавливало. Детей ничего не остановит. Все дело в воспитании. Просто нужно уже наконец рабам снимать цепи и обучать культуре владения оружием и другими повседневными современными приборами типо автомобилей и тд.
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у меня отец военный был.
брал его макар только с разрешения и всегда без обоймы.
все правильно, оружие не каждому желающему, а после проверки у психиатра и после обучения.
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не в нашей стране и не с нашей разрешительной системой. телу, которое мост "заминировало" - разрешение выдали. при наличии судимостей за грабеж и наркоторговлю. как справки в псих диспансере выдают - отдельная история. заплати "благодийну допомогу" в 50 грн., и через 10 минут у тебя сертификат
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Хочешь сказать что украинцы самые тупые в мире? Так зачем наших подростков забирают в армию? Проводите гейпарады, а в Украине пускай иностранная армия стоит и защищает нас, типо рашистов.
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сравнил грешное с праведным. при чем тут армия - к свободному обращению оружия, и при чем тут тупость - к правовой культуре? еще и гейпарады непонятно нафига приплел.
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Нет, не самые тупые. Но пока в Украине не работают элементарные законы, принимать законы о свободном владении оружием - просто глупо.
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Вот именно что тебе давали пистолет и показывали как он работает и чего он может натворить. А мы в детстве у приятеля из сейфа его отца ружье вытащили пока того не было дома и бегали с ним с заряженным пугая друг друга. Хорошо что сдержались и не пошли пострелять из балкона по ком то. Пока однажды мне не дали раз в лесу выстрелить из ружья и я упав на жопу с болью в плече и окутанный порохом, не понял какая ето опасная вещь и больше без спроса старался оружие не брать.
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ты понимаешь, я понимаю, другие хуже или глупее?
в Молдове еще с 90-х разрешение есть и попробуй сунься к человеку в дом, хозяин с полным правом снесет такому "гостю" голову.
и я кстати не слышал, чтоб там палили в друг друга, а Молдова то рядом.
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Вот я о том же. Неужели украинцы хуже молдован? Почему например я должен защищать страну в которой я не имею права защитить себя и свой дом?
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вот и еще эта статья о "превышении самообороны" все еще действует, от совка досталась.
а я не мастер спорта по самбо, чтоб скрутить трех грабителей в пределах этой статьи.
так что оружие нужно людям, а то получается, депутатам, судейским, прокурорским можно, а мне например нельзя.
хорошо слуги народные устоились.
помню на цензоре статья была, как Аваков футболисту ствол подарил, я тоже потребовал, ведь я играл в детском Черноморце, значит и мне положено!
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Всего за несколько десятилетий население Украины сократилось с 52 до 35 миллионов. Почти в 2 раза. И еще нам власти продолжают втирать что их политика крепостного права правильная.
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я ж говорю, что ты имбицил. сначала выясни разницу между понятием "превышение мер необходимой обороны", "необходимой обороной" и "мнимой обороной", а также понятием крайней необходимости, а потом размышляй на темы юриспруденции. и тебе после этого еще оружие? да слава богу что не дают, меньше таких баранов со стволами будет по улицам шнырять
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Сцикотно після майдану? Боїшся, що не тільки у тебе ствол буде?
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1. у меня ствола нету. 2. с какого перепугу мне должно быть сцыкотно после майдана? 3. мне сцыкотно от того, что таким как ты - имбицилам, без нормальной психиатрической проверки могут продать оружие, и они будут разгуливать по улицам шмаляя направо-налево.
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Вибач, я спілкувався з тобою як з людиною, а ти звичайне бидло. Розмову закінчено.
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Мастер спорта по самбо получает срок на раз.У меня кент так 4 года отсидел. 5 человек тормознули в парке и попросили всё из карманов...
В итоге суд признал его виновным,так тот был мастер неважночего и его знания типа смертельное оружие..
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так он че, их поубивал что-ли? правильно дали, может те бухие были, а он - бык 100кг., или как ты говоришь - мастерок. таких на зонах "любят".
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что это за сейф такой？ Может шкафчик со щеколдой？Отец хранил оружие заряженным？ Мда...Промолчу 😀😀😀
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Не может конечно! Оно в сейфе должно храниться. Подросток случайно застрелил приятеля из ружья на Одесчине, - полиция - Цензор.НЕТ 2043
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Закона о хранении оружия НЕТ! Есть только служебная инструкция, выработанная "разрешительной системой" МВД, которая и предусматривает все нюансы, касающиеся оборота оружия и боеприпасов, их хранения и применения -
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 622 від 21.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1998 р.
vd980821 vn622 за N 637/3077
Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів,
а також *********** до зброї та вибухових матеріалів.. Однако дед даже эти требования не выполнил...
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Та то схоже кацап. Звідки йому знати які тут закони.
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Та, скоріш всього - обидва... Розводять "срач", типу - "противники", а наші "дурні" - "ведуться", замість того, щоб залізти в Гугл, включить пошуковик і розібраться в питанні... (Однак, тут проблема - "гавкать" на форумі вони навчились, а Гуглом користуваться - ні... Відповідь потрібну там можна отримать, лише вміючи правильно питання задать... А вони цього не навчилися...).
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Даже если нет закона, должна быть голова. Сделай металлический сейф и прячь там свою стрэльбу,а лучше сдай в полицию(от греха подальше).
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Вот, как-то, если случайно, то всегда наповал, а целился бы - хрен бы даже зацепил. Подросток случайно застрелил приятеля из ружья на Одесчине, - полиция - Цензор.НЕТ 5205
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просто если бы промазал, об этом никто бы не говорил(или никто не узнал)
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Сокращение поголовья дебилов - это всегда хорошо.
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не гони ерунду, причем тут пацан которого застрелили?
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Це росіянин, вони завжди радіють смерті будь якого українця.
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В США однозначно- виноват дет. Посадить за детоубийство с двойным сроком- и добавить за неправильное хранение оружия.

Там логика такая:

1. Раз ребёнка убили- значит- кто-то должен быть виноват. Говорить что никто не виноват- тупо! Ведь опять же убьют- и опять никто не будет виноват! А ведь МОЖНО же определить причину- и предотвратить это? - Да- если не прикидываться дураками- то можно! Дед должен это контролировать- и позаботиться- чтобы такого не произошло!

2. И всё это уже было заранее обговорено, и узаконено, и дед это понимал, и был с этим согласен, и дал пордписку, когда покупал ружьё. Но почему-то этогот не сделал.

3. Несовершеннолетний не виноват никогда- на то он и несовершеннолетний! Это 1 и то же- несовершеннолетний- это и есть тот возраст- который договорились считать не виноватым- даже если убьёт нарочно. Но ведь кто-то ДОЛЖЕН отвечать! Тот- у кого мозги уже есть- и кто на это впрягся! И это- дед.
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легализация короткоствола в украине это хитрый план путина по геноциду украинского населения
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Сталина на него нет, тогда с 12 была ответственность
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Сумуєш за сталіним? Тоді цілі народи в сраний сибір відправляли не дивлячись на вік.
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Ты дебил? За Сталиным соскучился, ага. Открой кодекс тех времён, ты удивиться, что не с 12.
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ни с чего , ни с того кирпич ни кому на голову не падает.
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Самовыпиливание всегда хорошо.
Если было бы нормально развитие и воспитание, то эттого бы не произошло.
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Полицейские малого убили, стреляя по банкам и как с гуся вода, здесь пацан друга убил не имея знаний обращения с оружием. Может пора уже принять закон об оружии, а не пользоваться ведомственными инструкциями и начать пропагандировать умение с ним обращаться? А то у нас половина населения боиться его, как гремучую змею, не понимая, что убивает не оружие, а люди. И если человек дебил то он и кухонным ножом или утюгом может убить.
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как можно случайно застрелить? нужно ружье достать с сейфа,за класть в патронник патрон, взвести спусковой механизм,направить ствол в сторону жертвы и спустить спуск ружья,5 действий выполнить прежде чем выстрелить минимум.
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Ружье-безкурковка, взводится "переламыванием". На предохранителе не стояло и вот результат. Такие случаи не редкость.
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а админ у нас шалунишка, большую часть комментов потер, так три всю ветку, нафиг эти обсуждения.
очень напоминает один ватный сайтик.
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Дебилам нельзя оружие давать, они его даже хранить нормально не умеют.
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Цікаво. Напрклад, вбивство людей забуханим, або обкуреним водієм автомобіля, в рази перевищує ось такі нещасні випадки. Людей, неадеквати ріжуть кухонними ножами в десятки разів більше, ніж ножами, які "система" вважає холодною зброєю. Так чому ж не заборонити населенню купляти автомобілі та кухонні ножі і т. д.?
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Родители！Храните спички в НЕДОСТУПНОМ для детей месте！Храните оружие ОТДЕЛЬНО, патроны ОТДЕЛЬНО. ПыСы. Для дебилов. Перед установкой оружия в место для хранения сделай контрольный выстрел себе в рот, покрайней мере будешь уверен, что другие не пострадают.
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Посадить деда и папашу!
Деда - понятно за что.
Папашу - за плохое воспитание, повлекшее ...
У нас в доме было два ружья. Оба и патроны висели на стене в коридоре. Отец начал учить обращаться с 4-х лет. В 6 я первый раз выстрелил по ящику в карьере.
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У меня не сыновья, а дочки. Уже взрослые. Один ствол держу вне сейфа (помповое ружье).
Никогда никому и в голову не приходило взять оружие и с ним повыделываться.
Ошибка и деда и папы в том, что они не научили ребенка обращению с оружием.
Вот в этом и виноваты.
Ребенка, тем более, сына, внука - нужно учить. Даже заставлять, если сам не хочет.
Четыре стандартных правила. Все просто.
Тысячекратное повторение вбивает в безусловные рефлексы. Это называется оружейной дисциплиной.
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Ненадлежащее хранение оружия, владелец сядет за убийство.
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