 SpaceX представила прототип ракети для колонізації Місяця і Марса. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється у Twitter компанії SpaceX, передає Цензор.НЕТ.
Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
Зазначається, що корабель зможе перевозити до ста осіб і вантаж, ставши основою для колонізації Місяця і Марса. Компанія також назвала свій корабель "найпотужнішою ракетою в історії".
Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
У ракети два щаблі - прискорювач Super Heavy і частина, в яку входить сам Starship. Маса корабля 120 тонн, довжина - 50 метрів.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Ілон Маск оголосив, що Starship уперше полетить за 1-2 місяці: корабель підніметься приблизно на 20 кілометрів і через деякий час приземлиться назад. "Це звучить як безумство, але я думаю, що ми спробуємо вийти на орбіту менше ніж за шість місяців", - сказав глава SpaceX.
Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
Новий корабель - ракета з блискучої нержавіючої сталі, прикритої тонким шаром вогнетривкої прозорої кераміки. За словами підприємця, він "закоханий" у сталь: "Усі думають -" сталь же важка". Ні! Насправді це найлегша конструкція. Використання сталі - найкраще виробниче рішення у всій цій штуці. Нержавіюча сталь марки 301 за наднизьких температур зберігає ту саму міцність, що і кращі композитні матеріали або алюміній".
Но ********* добились его запрета в связи с Договорим о запнете испытаний на земле, в воздухе и под водой.
Сейчас, когда Свинопутин отказался от всех договоров- США возобновили доработку этого движка, и ракеты под него- Арес.
Грубо говоря- сама железка есть- и она уже испытана и опробована- работает. Это что касается ядерного реактора и ракетного двигателя. Но в 1968 же ещё не было микросхем и процессоров. То есть- сейчас всё управление реактором и двигателем можно переделать на электронное! Выкинуть всякие механизмы, проволочки и всю эту муть. И это заодно и улучшит работу, и безопасность, и мощность, и бла-бла-бла.
Но и ядерный движок- тот что есть- тоже не шибко выглядит для межпланетных полётов! У него удельный импульс по сравнению с лучшими химическими движками 360 что ли секунд получился 800 секунд- и всё! В 2 с лишним раза больше, всего лишь. И КПД тоже говёный- 10% что ли- то ли 2%. Там всё очень неуклюже- дорогое ядерное топливо вылетает со страшной силой вместе со струёй, реактор до сильно высокой температуры не разгонишь чтобы не расплавились его стенки- а там же раскалённый газ должен быть! Заодно выхлоп засерает всю округу радиацией. Там всё очень сложно получается. Эту гигантскую ракету нельзя запускать с земли- иначе она засрёт всё. Её надо сперва либо вытаскивать на орбиту химическими ступенями- либо собирать на орбите по частям- и оттуда уже запускать. Очень много работы по всем направлениям- придётся засучивать рукава.
Всё это очень дорого- особенно когда нет цели. Запустишь на Марс- а потом ********* опять скажут- что никто не летал. Не проще ли запустить на низкую орбиту военный спутник и дать ********** по мозгам? Тогда они моментально поверят- что пиндосы даже на Фобос летали грунт воровать.
Или все-таки рабочее тело превращается в перегретый газ, идет на турбину, затем конденсируется и снова идет в реактор чтобы превратиться в газ?
на земле от забортного воздуха, а в космосе???))))
Вот и тут, ЯЭДУ будет производить электроны для работы ионных двигателей.
Погугли "ионный двигатель истечение рабочего тела".
))))))))))
Фирма "Гундяй-текнолоджиз".
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах.
попутно став нехило богаче.