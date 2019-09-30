 SpaceX представила прототип ракети для колонізації Місяця і Марса. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється у Twitter компанії SpaceX, передає Цензор.НЕТ.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

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Зазначається, що корабель зможе перевозити до ста осіб і вантаж, ставши основою для колонізації Місяця і Марса. Компанія також назвала свій корабель "найпотужнішою ракетою в історії".

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50 — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

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У ракети два щаблі - прискорювач Super Heavy і частина, в яку входить сам Starship. Маса корабля 120 тонн, довжина - 50 метрів.







Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Ілон Маск оголосив, що Starship уперше полетить за 1-2 місяці: корабель підніметься приблизно на 20 кілометрів і через деякий час приземлиться назад. "Це звучить як безумство, але я думаю, що ми спробуємо вийти на орбіту менше ніж за шість місяців", - сказав глава SpaceX.

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Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Новий корабель - ракета з блискучої нержавіючої сталі, прикритої тонким шаром вогнетривкої прозорої кераміки. За словами підприємця, він "закоханий" у сталь: "Усі думають -" сталь же важка". Ні! Насправді це найлегша конструкція. Використання сталі - найкраще виробниче рішення у всій цій штуці. Нержавіюча сталь марки 301 за наднизьких температур зберігає ту саму міцність, що і кращі композитні матеріали або алюміній".