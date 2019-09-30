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Все про:космос (149) Марс (7) ракети (509) Місяць (6) Ілон Маск (12) SpaceX (9)

 SpaceX представила прототип ракети для колонізації Місяця і Марса. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оприлюднено прототип багаторазового космічного корабля Starship, який зможе перевозити людей і вантажі на Місяць або Марс.

Про це повідомляється у Twitter компанії SpaceX, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що корабель зможе перевозити до ста осіб і вантаж, ставши основою для колонізації Місяця і Марса. Компанія також назвала свій корабель "найпотужнішою ракетою в історії".

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У ракети два щаблі - прискорювач Super Heavy і частина, в яку входить сам Starship. Маса корабля 120 тонн, довжина - 50 метрів.

SpaceX представила прототип ракети для колонізації Місяця і Марса 01
SpaceX представила прототип ракети для колонізації Місяця і Марса 02
SpaceX представила прототип ракети для колонізації Місяця і Марса 03

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Ілон Маск оголосив, що Starship уперше полетить за 1-2 місяці: корабель підніметься приблизно на 20 кілометрів і через деякий час приземлиться назад. "Це звучить як безумство, але я думаю, що ми спробуємо вийти на орбіту менше ніж за шість місяців", - сказав глава SpaceX.

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Новий корабель - ракета з блискучої нержавіючої сталі, прикритої тонким шаром вогнетривкої прозорої кераміки. За словами підприємця, він "закоханий" у сталь: "Усі думають -" сталь же важка". Ні! Насправді це найлегша конструкція. Використання сталі - найкраще виробниче рішення у всій цій штуці. Нержавіюча сталь марки 301 за наднизьких температур зберігає ту саму міцність, що і кращі композитні матеріали або алюміній".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151069
 
   
 Топ коментарі
 
В комментариях на Цензоре столько "ученых гениев", что куда там какому-то Маску с его ракетами.
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Покажите кто нибудь это видео косоглазому деду хуйлу с неуправляемой ракетой в 100 махов.
Пусть живет и трясется жужжания дрона..

https://twitter.com/Schmidt91733711/status/1177625775769575428
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Стільки тупорилих коментів...аби не мовчки! Тупориле стадо кацапів!
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Без ядерного движка межпланетный космос для людей - утопия.
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У США ядерный движок Орион был с 1968 года.

Но ********* добились его запрета в связи с Договорим о запнете испытаний на земле, в воздухе и под водой.

Сейчас, когда Свинопутин отказался от всех договоров- США возобновили доработку этого движка, и ракеты под него- Арес.

Грубо говоря- сама железка есть- и она уже испытана и опробована- работает. Это что касается ядерного реактора и ракетного двигателя. Но в 1968 же ещё не было микросхем и процессоров. То есть- сейчас всё управление реактором и двигателем можно переделать на электронное! Выкинуть всякие механизмы, проволочки и всю эту муть. И это заодно и улучшит работу, и безопасность, и мощность, и бла-бла-бла.

Но и ядерный движок- тот что есть- тоже не шибко выглядит для межпланетных полётов! У него удельный импульс по сравнению с лучшими химическими движками 360 что ли секунд получился 800 секунд- и всё! В 2 с лишним раза больше, всего лишь. И КПД тоже говёный- 10% что ли- то ли 2%. Там всё очень неуклюже- дорогое ядерное топливо вылетает со страшной силой вместе со струёй, реактор до сильно высокой температуры не разгонишь чтобы не расплавились его стенки- а там же раскалённый газ должен быть! Заодно выхлоп засерает всю округу радиацией. Там всё очень сложно получается. Эту гигантскую ракету нельзя запускать с земли- иначе она засрёт всё. Её надо сперва либо вытаскивать на орбиту химическими ступенями- либо собирать на орбите по частям- и оттуда уже запускать. Очень много работы по всем направлениям- придётся засучивать рукава.

Всё это очень дорого- особенно когда нет цели. Запустишь на Марс- а потом ********* опять скажут- что никто не летал. Не проще ли запустить на низкую орбиту военный спутник и дать ********** по мозгам? Тогда они моментально поверят- что пиндосы даже на Фобос летали грунт воровать.
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Ты хоть немного представляешь как работают ядерные реакторы и каким образом вырабатывается электричество? "Дорогое ядерное топливо вылетает со страшной силой" - смех да и только, в какой класс ходишь? - Иди учи уроки!
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Вот ты наркоман ) у АПЛ ядерное топливо тоже вылетает с огромной силой? ))
Или все-таки рабочее тело превращается в перегретый газ, идет на турбину, затем конденсируется и снова идет в реактор чтобы превратиться в газ?
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о чего будет отталкиваться ядерный движок???
на земле от забортного воздуха, а в космосе???))))
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А от чего отталкивается химическая ракета в космосе?
Вот и тут, ЯЭДУ будет производить электроны для работы ионных двигателей.
Погугли "ионный двигатель истечение рабочего тела".
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Ага,а тебя по-ходу уже отвезли. Ты там поищи места покрасивее,потом скажешь SpaceX представила прототип ракеты для колонизации Луны и Марса - Цензор.НЕТ 2235
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вот бы всю оставшуюся после войны русню отправить на этих ракетах куда нибудь в глубины космоса.
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Вот странный человек,думают кацапы- милиардер,вместо того,чтобы строить пентхаусы и яхты,строит ракеты. Но стоит посмотреть хоть один запуск ракеты Маска в космос,как натупает шах и мат скептикам-неудачникам
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Не ну я видел приземление ракеты Маска на платформу в океане,это шо-то,любой бы мало-мальски понимающий физику,сказал бы шо Маск *******.
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Американцы за 50 лет до Маска сажали на Луну не ступени, а корабли с астронавтами, и взлетали с неё! Маск по сравнению с этим - ребёнок.
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Если ты сравнишь стоимость этих ГОСУДАРСТВЕННЫХ миссий с учетом инфляции с тем, что делает Маск,то убедишься как минимум в том, что он гениальный предприниматель.
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Конечно гениальный раз держится на плаву при ежегодном убытке Tesla Inc в миллиард $$
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Ну то что Маск миллиардер это фейк,, по сути он банкрот и его фирма, если бы не правительство США давно бы разорилась - ну не покупают простые граждане его супер дорогие автомобили, как-то не сложилось.
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Какие граждане? Вашей вяликой сколеновстании?
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Очередь говорит об обратном.Не суди по своей руспомойке
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Стільки тупорилих коментів...аби не мовчки! Тупориле стадо кацапів!
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Пока не будет решена проблема изменений в человеческом организме при невесомости, никакая космическая колонизация невозможна.
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какая невесомость? на других планетах есть притяжение, но сила его иная, чем у нас! проблема будет, но организм имеет свойства адаптироваться под внешние условия... как это будет - сложно сказать, но когда-то наступит точно!
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До других планет придется лететь в невесомости. До ближайшей - Марса - около полутора лет. За это время в организме происходят необратимые изменения, не позволяющие вернуться к нормальному состоянию. Главное из них - вымывание кальция. Максимальная на сегодня продолжительность пребывания человека в невесомости с последующим возвратом к нормальному функционированию в условиях земной тяжести - 437 суток (Валерий Поляков). Для полета к Марсу недостаточно.
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НАСА короче ничего не делает и путешествовать к далеким звездам не собирается. только трется возле путина, лишь бы бюджет был. почему? креатива хватает на те деньги которые выделили бюрократы, соглашаясь с текущей потребностью граждан. но частник ни чем не ограничен, в стоящий проект к примеру;добычи редких элементов с астероидов весьма заманчивый в научном смысле и прибыльный в конечном результате проект. полет к Марсу это практически первый в своем роде эксперимент который даст реальные доказательства факта, - освоение Солнечной Системы возможно. и уже полным ходом идет подготовка к эпохальному событию - пилотируемый полет к Марсу.
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На данный момент основная цель это Луна, на ней довольно внушительные запасы гелия-3. Не просто так на неё так все ломятся.
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Гелий-3 человечество пока не умеет использовать.
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Почитавши коментарі цензоровських «вчених» зрозумів що Земля плоска, а Маск дурень, та замість будівництва ракет займається розвитком Фотошопа. Невже все так погано?🤭🤔
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Тут на днях интересная инфа пришла из Китая, так они послали на луну свой трактор в место высадки американцев и где должен был находится американский флаг, так ни каких намеков, что там кто был они не нашли - может не там искали или высадка американцев на луну просто выдумки?
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Откуда именно инфа, есть видео, фото? ссылку в студию
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Что же они от туда ничего не захватили - привезли бы лунного грунта и разослали бы в разные страны как факт подтверждающий это, а то кроме фоток и видио низкого качества никаких доказательств.
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Так Китай же ты говоришь послал туда свой трактор, ссылку на фото хотя бы и видео в студию.
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что это, у тебя какая то битая картинка, со срунета наверное, ты вышли ссылку на официальное заявление Китая, что как ты говоришь они доказали, что американцев не было на Луне
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Тут вот еще одна интересная инфа пришла на днях, что обратная сторона луны - квадратная, но поскольку ты нищий - у тебя слуг нет, гугл в помощь.
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и вААще "этого не может быть, потому что этого не может быть НИКОГДА"(с)
))))))))))
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Конечно, так вяликий ***** вас лаптеногих учит
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И трактор выслали , и трактористов , и уже не только вспахали , но и засеяли . Напиши когда урожай соберут .
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Северо корейцы высаживались на Солнце и тоже ничего не нашли.
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керамику? вот кацапы закончат санузлы на Восточном облицовывать керамической плиткой они покажут как надо бороздить космические просторы
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Там не всё так гладко...их текнолоджи - сверлить плитку и сажать на шурупы... операция довольно сложная...есть риск продырявить обшивку...
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Если саморез под крестообразную отвёртку, то качество сборки гарантировано.
Фирма "Гундяй-текнолоджиз".
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нержавеющая сталь - это хорошо. а то вдруг под дождь попадёт где-то между Землёй и Марсом...
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«Мы больше не можем мириться с отставанием от мирового
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах.
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Може б і в нас яка космічна програма запрацювала..але ПЕСики 15 лярдів допомоги від ЄС скомуніздили
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ну ты и лох, вечно тебя кто-нить обворовует )))
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все это галиматья как и в раше мультики и бздо
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рашкаваны отливайте свою ракету из говна или чугуна это будет крепче стали
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Та ,фигня эти ракеты Маска,вот питух с гамна вот это искуство инженерии
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Хороший мультик. Зачет. Ждем следующего. (Вот так и обувают простонародье. Луна, Марс. И...райская жизнь на Земле).
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Маск, Марс... Настоящие патриоты всегда думают о кацапах.
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Упети разработали новейшее прозвище Зеленскому "моника" и теперь Украина смело выходит на международный уровень!
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И в статье о Маске зебилы винят Петю в фиаско их клоуна.
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Кому-то надо выводить Украину на международный уровень, если упетя не смог.
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Упетя, оказывается, 15 миллиардов европейской помощи куда-то заныкал,
попутно став нехило богаче.
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В связи с тем, что ложь занимает в мире главную позицию, то сначала хотелось бы пролить свет на то, как оно есть на самом деле. Сначала Земля была плоская, потом, в средние века, стала шариком, и вот теперь, в век информации, она опять превращается в плоскую. Да еще и накрытую куполом. Солнышко за 150 млн км посылает нам массу энергии. А другие "Солнца" в тысячу раз больше, мощнее, пусть и дальше от Земли, - ни грамма тепла. Ну ни граммочки. Как-то подозрительно это. Ну и разные опыты с лазерными дальномерами, оптикой с зумом, согласитесь, внушают определенные сомнения в картине мира.
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сомнения только у тех кто учебник по астрономии скурил за гаражами )))) и его после этого куполом накрыло ))))
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Всё это так. Было дело. Именно за гаражами. И именно учебник "Астрономия". Какие претензии ко мне, с моими восемью классами...А вот что с учеными (многими) делать, тоже имеющими подобные сомнения?
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Да и многие философы говорят:"Всё подвергай сомнению". Как с ними быть? Дураки?
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КОЛОНИЗИРУЕМ, А ПОТОМ РОССИЯН НА ЗЕМЛЕ ВЫТРАВИМ !)
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