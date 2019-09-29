 Від початку доби ворог 11 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
двічі поблизу Павлополя з напрямків Верхньошироківського та Набережного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Водяного з напрямку Ужівки та поблизу Талаківки з напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 120 мм.
неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Кримського з напрямку Донецького – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було", - повідомляють у пресцентрі.
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тихої вам ночки, синочки
(бережи вас Боженька )
Капітан медичної служби.
Захоплюється ******** українською літературою.
Любить танці та вишивання.
Обожнює подорожі з донькою та різати москалів
Про поранених не повідомляють - вже писала.
Але вони є. І поранення у хлопців дуже важкі.
Потім дізнаємося, що вони помирають у госпіталі від ран.