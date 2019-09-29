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 Суспільство
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Все про:обстріл (5555) Донбас (13135) Об'єднані сили (375)

 Від початку доби ворог 11 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби - 6 обстрілів, втрат серед захисників України немає, - Міноборони

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
двічі поблизу Павлополя з напрямків Верхньошироківського та Набережного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Водяного з напрямку Ужівки та поблизу Талаківки з напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 120 мм.
неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Кримського з напрямку Донецького – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було", - повідомляють у пресцентрі.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці при цьому не постраждали

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151053
 
 
 Топ коментарі
 
с недавних пор не верю я этим сводкам. каждый день "потерь нет" только с утра тоже каждый день практически тема с трауром
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тебя не игорь случайно зовут?
все что ты пишешь есть и давно. благодаря кому - промолчу. потому как зебики вой поднимут
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С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 850
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Из докладной записки ГШ ВСУ министру обороны Загороднюку. Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.

Решение главы "Укроборонпрома" Абромавичюса о ненужности достройки ракетного крейсера "Украина", степень готовности которого составляет 90%, в момент серьезного противостояния в Черноморском регионе - вопиющая некомпетентность, граничащая с откровенным предательством. Достройка крейсера не только даст возможность загрузить производственные мощности судостроения, но и укомплектовать его новыми, разработанными системами вооружения украинского производства. Очень хотелось бы услышать мнение компетентных органов о возможном наличии\отсутствии конфликта интересов в деятельности г-на Абромавичюса, занимающего серьезный пост в оборонной сфере Украине и одновременно являющимся минотарным акционером государственного банка РФ "Сбербанк"
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если не ошибаюсь ракетный крейсер "Украина" уже лет 20 находится в таком состоянии?
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с этим перемирием односторонним каждый день или раненые или погибшие. Зачем его так называть цинично. Это не перемирие.
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А никто не говорит что у нас перемирье. У нас война России против Украины с целью защиты своих парашинских интересов.
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так нужно так и говорить что только война перемирие не работает .
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Я живу на передке и не вам говорить как оно стреляет и с чего оно стреляется
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18+
Моторошні фото з Попасній. 72-я, хлопчика, в трусиках, на борщ

С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1868 С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8600С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4728С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6498
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и тушенки из снегирей...или младенцев? хунта тот еще гурман )))
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с недавних пор не верю я этим сводкам. каждый день "потерь нет" только с утра тоже каждый день практически тема с трауром
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эти твари делают вид что "ничего не было"... мол. за 27е УЖЕ поздно - зачем сообщать. Приказ от зеленой шмаркли и Ко
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Каждый день гибнут на войне или умирают от ранений, а эти рапортуют что потерь нет... земрази.
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Я считаю пока в Украине не изменят политику по реформе украинской армии у нас будут потери. Нужно отбирать людей в боеспособные подразделения украинской армии это во-первых, во-вторых в боеспособных подразделениях должны быть три разных комплекта формы (зеленка, желтая, белая) для действия в разных сезонах погоды (лето, осень, зима). В третьих все боеспособные подразделения должны снабжаться новейшей военной техникой и средствами которыми могли бы давать отдачу парашистам. И самое главное чтоб каждый военнослужащий передовика должен получать 1000 долларов
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тебя не игорь случайно зовут?
все что ты пишешь есть и давно. благодаря кому - промолчу. потому как зебики вой поднимут
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тихої вам ночки, синочки
(бережи вас Боженька )
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Саітлана Іскра

Капітан медичної служби.
Захоплюється ******** українською літературою.
Любить танці та вишивання.
Обожнює подорожі з донькою та різати москалів

Від початку доби ворог 11 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5997
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Може, у мене з пам*яттю щось чи з увагою ?
Про поранених не повідомляють - вже писала.
Але вони є. І поранення у хлопців дуже важкі.
Потім дізнаємося, що вони помирають у госпіталі від ран.
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Смерть маскавітам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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