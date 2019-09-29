 74-й окремий розвідбатальйон повернувся у пункт постійної дислокації після пів року на передовій. ВIДЕО

Про це йдеться у відеосюжеті місцевої телекомпанії 9 channel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Особовий склад батальйону виконував бойові завдання в зоні ОТУ "Схід", від Широкиного до Верхньоторецька. На жаль, за цю ротацію ми втратили трьох військовослужбовців та ще шість - мають поранення", - говорить у відеосюжеті Дем'ян Белічко командир 74-го ОРБ.
Довідка: 74-й окремий розвідувальний батальйон (74 ОРБ, в/ч А1035) - частина військової розвідки сухопутних військ Збройних сил України. Базується в смт Черкаське Дніпропетровської області. Учасник російсько-української війни, зокрема, його представники тримали оборону в Донецькому аеропорту.
Бійці 74-го Окремого розвідувального батальйону від початку беруть участь в антитерористичних операціях на Сході України. Билися в боях за населені пункти Іловайськ, Мар'їнка, Авдіївка, Піски, Донецький аеропорт та інші.
А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!
Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…
Нам ще двом сивиною укритими
внуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…
Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталось
що хвилини за Тебе молюся
Я так скучила за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…
Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!
Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ти ж мій Воїн… життя моє…
На Донбассе погибла боец 53 отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Витовская.
У них велика потреба у звичафних побутовіх речах
холодильники
пральні машини у просто необмеженій кількості, у них два комплекти одяги а повзати по багнюці ьреба часто
балони газові, любі, багато
коротше люба побутова дрібниця, самі прикиньте що потрібно для життя у бліндажу
Серед перевіернних мною влонтерів порядними патріотами явлюяться група Мега Поліграф та Сергій Притула. Звичайно їх набагато-набагато більше, я знаю цих Передвайте побутові дрібниці їм.