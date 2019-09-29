 74-й окремий розвідбатальйон повернувся у пункт постійної дислокації після пів року на передовій. ВIДЕО

Про це йдеться у відеосюжеті місцевої телекомпанії 9 channel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Особовий склад батальйону виконував бойові завдання в зоні ОТУ "Схід", від Широкиного до Верхньоторецька. На жаль, за цю ротацію ми втратили трьох військовослужбовців та ще шість - мають поранення", - говорить у відеосюжеті Дем'ян Белічко командир 74-го ОРБ.

Довідка: 74-й окремий розвідувальний батальйон (74 ОРБ, в/ч А1035) - частина військової розвідки сухопутних військ Збройних сил України. Базується в смт Черкаське Дніпропетровської області. Учасник російсько-української війни, зокрема, його представники тримали оборону в Донецькому аеропорту.

Бійці 74-го Окремого розвідувального батальйону від початку беруть участь в антитерористичних операціях на Сході України. Билися в боях за населені пункти Іловайськ, Мар'їнка, Авдіївка, Піски, Донецький аеропорт та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць "Донбасу" Володимир Аджавенко помер у шпиталі після кульового поранення в голову під Пісками