 "Вечірній мудодзвін": Гребенщиков написав пісню про російських пропагандистів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нове відео музиканта опубліковано на його ютуб-каналі.
Текст пісні присвячено збірному образу телевізійного пропагандиста, якого автор називає "справжнім трудівником наших часів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нове відео музиканта опубліковано на його ютуб-каналі.
Текст пісні присвячено збірному образу телевізійного пропагандиста, якого автор називає "справжнім трудівником наших часів".
мої вітання
Так и тут пришли порохоботы , и все опошлили))
но не вылезая с украины ее можно продавить в мозги...и добавить - у вас в украине и у нас в россии пропагандисты одинаковые)))
Это тексты!
Речь идёт о рашке, а добавить что можно - это уже ваши домыслы, 'ваша песня'
но в последних песнях сирин сам почему-то...и это плохо...а где гамаюн пропал?
вот вас спрошу: где гамаюн?
Вроде ,среди зебилов нет негативно воспринимающих Гребенщикова . .
Вот и намекаете, что БГ-'агент кремля'
Большей глупостью было только то же самое про Саакашвили
Похоже вы сегодня уже перетрудились , отдохните . Или деньги очень нужны . ? .
Глядя в зомбоящик
Те же… и там же… и так же… и то же...
Под собою страны не чуя,
Наблюдая все эти рожи,
Одного лишь теперь хочу я.
Не мечтаю уже о лете,
Не хочу ни в купцы, ни в князи -
Я хочу одного на свете:
Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази!
Все, что до тошноты знакомы,
Все, что лезут в глаза и уши -
От верховного лысогнома
До последней киношной нюши,
От блажащей массовки снизу
До верхушки в гэбульных рясах,
От державного жополиза
До эстрадного жопотряса.
Я хочу увидать их в морге,
Чтоб прозектор кромсал их тушки -
От наследника-недозорге
До сосательной журналюшки.
От потешных зиц-атаманов
До героев конька и мата,
От вождя молодых баранов
До дворового дипломата.
От рубителей прежней щепки
До строгателей новой стружки,
От носителя главной кепки
До звонящей в эфир старушки.
Наступает он, зрим и четок -
КРАЙ, когда одного лишь надо:
Не зарплат, не жратвы, не шмоток,
А того, чтоб вы сдохли, гады.
Вместе с вашей холуйской спесью,
Вместе с вашей вселенской ложью,
Вместе с вашей блевотной лестью,
Вместе с вашей рычащей вошью.
Не ослепли мы, не оглохли,
Сколь ни бейтесь в пиар-угаре -
Мы ответим вам: чтоб вы сдохли!
Чтоб вы все передохли, твари!
Юрий Нестеренко, 2007 год.
так, что тут сам бг аж до самых до окраин наезжает
Как только нашим журнашлюхам начнут платить кацапы, они будут петь то же самое, что и раша-СМИ, но гораздо усерднее.
Г+Г уже сейчас мало чем от кацапских каналов отличается.
Список , конечно, не огромный((
Но они есть- лучики в темном царстве мордора-и это радует
а насчёт его отношения к Украине, украинцам, ну он пока ничего такого не сказал против, крымнаш не кричит, путину и ко *опу как другие известные певцы и тд. в россии, не лижет, скажет тогда другое дело
Ніт, краще послухаю щось похмуро-пейзажне... класику української поезії 20 ст. у виконанні харків'ян...
Drudkh - Осінь У Сепії (Autumn In Sepia)
з альбому "Кілька Рядків Архаїчною Українською" (2019)
Майк (Михайло) Гервасійович Йогансен "Кроковеє коло", 1923
Задощив, закрутив, закупився,
І пішло дорогами в дощ.
Пересохлі жовті уривки,
Полохливе, послужливе клоччя.
Й серед сірого-сивого голо.
У безмежній пустій порожнечі
Позначилось кроковеє коло
І вийшло з туману по плечі.
Й мої дні, і наші тижні
Зібгало в залізну раду,
І ринули іскри рижі
В неосяжне сиве свічадо.
щонеділі на г+г дивіться "вечірній мудозвон"!
не пропустіть!
А какие-то там мокрощёлки попсовые это просто мокрощёлки , с этой точки зрения и Захарова Машка , и Скабеева это всего лишь попса ...
На Росссии было всегда в досталь всяких придворных минетчиков ... но потомки всё-таки помнят Пушкина , писавшего "во глубине сибирских руд ..." , Лермонтов с его "вы жадною толпой стоящие у трона , свободы , гения и славы палачи" . Остался Белинский с Чаадаевым , за публичное прочтение письма к которому приговорили к смертной казни тогоже Федора Достоевского ... Лев Толстой публично предложивший царю Николашке второму отречься от престола , и которого семья пыталась объявить сумасшедчим ввиду комформизма этих "домашних" к власти .
Да и за совейскую власть кого будут помнить потомки ? Неужели Фадеева ?! Кто его сейчас ставит и экранизирует . А вот : Есенин , Булгаков , , Платонов, Ахматова , Гумилёвы (отец и сын) , Цветаева , Пастернак , Броцкий , Аксёнов и Шукшин , Шаламов , Высоцкий , Визбор , Окуджава , Пелевин ...
Кто из названных был придворным пропогандоном . Ответ очевиден - никто , но напротив , большинство из названных паталогически ненавидели власть презирали шовинизм !
Ну а те деятели культур-мультуры, кто поменял принципы и гуманизм на "хороший стол и стул" -- чаще их предают забвению ещё и при жизни . Язык достающий до провластных гланд через анос восхищает лишь поточных зрителей фееричностью действа , но быстро надоедает и вызывает раздражение !
Многие просто боятся открыто выступать против режима путена, прекрасно понимая, что за этим последует
Это разные истории.