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Все про:музика (216) пропаганда (1245) Гребенщиков (3)

 "Вечірній мудодзвін": Гребенщиков написав пісню про російських пропагандистів. ВIДЕО

Фронтмен російського гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков записав пісню, присвячену російській пропаганді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нове відео музиканта опубліковано на його ютуб-каналі.

Текст пісні присвячено збірному образу телевізійного пропагандиста, якого автор називає "справжнім трудівником наших часів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151026
 
   
 Топ коментарі
 
Гребенщиков никогда не был пропагандистом. И никогда не поддерживал оккупацию Крыма.
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БГ как всегда - на высоте: красиво, душевно, изящно.. "Вечерний мудозвон": Гребенщиков сочинил песню о российских пропагандистах - Цензор.НЕТ 3538
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Бринь-бринь... Це все, на що вистачає їх сміливості. На жаль.
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Та то ти щось попутало сцикливий втікачу . Гребінь кожен день, таке співаючи ходить по лезу у країні *****..Як що ти таке тупе що цього не розумієш то такі як він ,як Ахеджакова , як Макар - вони не такі великі у понятті впливовості як ті кого вже вбили. І вони це знають. І продовжують висловлювати позицію. В них сміливості в рази більше ніж у такого гівна як ти що сховалося на під'їдках у чужій країні і щось звідти мекаєш виставляючи себе щирим українцем.
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Рок - музыка демократии. Все подделки под нее выглядят попсой.
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Это потому,что ты родился не окончательным злодеем. Тебя таким сделала жизнь. И твое неправильное поведение.
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Ну классная же песня!
Так и тут пришли порохоботы , и все опошлили))
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так себе песня, скажем честно...
но не вылезая с украины ее можно продавить в мозги...и добавить - у вас в украине и у нас в россии пропагандисты одинаковые)))
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Ну у БГ всегда ж не песня- песня,
Это тексты!
Речь идёт о рашке, а добавить что можно - это уже ваши домыслы, 'ваша песня'
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еще у него хорошо было, что птица сирин всегда в паре с птицей гамаюн...
но в последних песнях сирин сам почему-то...и это плохо...а где гамаюн пропал?
вот вас спрошу: где гамаюн?
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ну как зебильнутые да про порохоботов не напишут?))) даже если статья была бы об аквариумных рыбках ))) злобные, тупые, моральные уроды, все в богдана и беню)))))
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Вечерний мудозвон или дневной- эта песня про вас тоже.
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ну что ты плосколобое еще можешь написать кроме этих заученных гадостей?))) ты соплячка существуешь на налоги в том числе и порохоботов, и твою школу оплачивают тоже порохоботы. тебе так понятней, сопливая?))))
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8 % годують всю Україну, десь ми це вже чули.....
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Вот только не надо именно про порохоботов . Среди порохоботов тоже есть люди разных мнений , по этому поводу .
Вроде ,среди зебилов нет негативно воспринимающих Гребенщикова . "Вечірній мудодзвін": Гребенщиков написав пісню про російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 3579 .
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Та ради Бога), какие могут быть мнения , да ещё и разные, у людей на зарплате
Вот и намекаете, что БГ-'агент кремля'
Большей глупостью было только то же самое про Саакашвили
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Ну и где я намекаю ? Приснилось "Вечірній мудодзвін": Гребенщиков написав пісню про російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 777 .??

Похоже вы сегодня уже перетрудились , отдохните . Или деньги очень нужны . ? "Вечірній мудодзвін": Гребенщиков написав пісню про російських пропагандистів - Цензор.НЕТ 8203 .
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ВСЕ русскаязичьноє є агентами Кремля. Хоча більшість з них про це не здогадується.
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***
Глядя в зомбоящик


Те же… и там же… и так же… и то же...
Под собою страны не чуя,
Наблюдая все эти рожи,
Одного лишь теперь хочу я.
Не мечтаю уже о лете,
Не хочу ни в купцы, ни в князи -
Я хочу одного на свете:
Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази!
Все, что до тошноты знакомы,
Все, что лезут в глаза и уши -
От верховного лысогнома
До последней киношной нюши,
От блажащей массовки снизу
До верхушки в гэбульных рясах,
От державного жополиза
До эстрадного жопотряса.
Я хочу увидать их в морге,
Чтоб прозектор кромсал их тушки -
От наследника-недозорге
До сосательной журналюшки.
От потешных зиц-атаманов
До героев конька и мата,
От вождя молодых баранов
До дворового дипломата.
От рубителей прежней щепки
До строгателей новой стружки,
От носителя главной кепки
До звонящей в эфир старушки.
Наступает он, зрим и четок -
КРАЙ, когда одного лишь надо:
Не зарплат, не жратвы, не шмоток,
А того, чтоб вы сдохли, гады.
Вместе с вашей холуйской спесью,
Вместе с вашей вселенской ложью,
Вместе с вашей блевотной лестью,
Вместе с вашей рычащей вошью.
Не ослепли мы, не оглохли,
Сколь ни бейтесь в пиар-угаре -
Мы ответим вам: чтоб вы сдохли!
Чтоб вы все передохли, твари!
Юрий Нестеренко, 2007 год.
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Странные вы люди- имея в ,,певцах,, гниду винника,наезжать на БГ.
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бг с концертами в украине уже посетил такие глубинки, где нога винника и не ступала..
так, что тут сам бг аж до самых до окраин наезжает
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Валентина из Германии прикатила на концерт любимого артиста ))
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У нас СМИ разве ведут себя как-то иначе?
Как только нашим журнашлюхам начнут платить кацапы, они будут петь то же самое, что и раша-СМИ, но гораздо усерднее.

Г+Г уже сейчас мало чем от кацапских каналов отличается.
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А почему российских? А почему про пропагандистов? В песне ни слова не спето ни про Россию и ни слова про пропагандистов. Может это вообще его певческий автопортрет, как фронтмена группы "Кваквариум".
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Правильная журналистика учит писать правильные заголовки независимо от содержания текста или картинки.
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БГ, Машина времени, ДДТ, Цой... старая гвардия никогда не поймет *****.
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Да, если учесть, что 'Цой-жив'
Список , конечно, не огромный((
Но они есть- лучики в темном царстве мордора-и это радует
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да-да-да...!харошиі русскіі ета капєлькі крістальна чістай вади в кускє г.вна! іх настока мала і ані настока малінькіі чьто іх практічіскі ні відно і штоби убідіцца в іх сущістваваніі нада с'єсьть етат кусок!
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БГ это не ГБ. Храни Бог этого музыканта, Звезда Аделаиды чего стоит
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короче, он спел про своих там соловьёвых-киселёвых, это его личное дело. причём тут Украина ? конечно, про нас они брешут особо старательно и много но и про других тоже, а это типа протест гражданина (России) против надругательства над слушателями/зрителями, имеет право
а насчёт его отношения к Украине, украинцам, ну он пока ничего такого не сказал против, крымнаш не кричит, путину и ко *опу как другие известные певцы и тд. в россии, не лижет, скажет тогда другое дело
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короче ..сказал..Это просто ты тупое поэтому сначала пиз...шь а потом выясняешь..А то и нет. Такие как ты бараны так и делают здесь засерая форумы
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откуда вылезло? разговаривать научитесь культурно, есть что-то сказать по теме говорите
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Прочитав новину... А надворі вже справжня осінь - листя жовтіє, дощ, холод і мряка...
Ніт, краще послухаю щось похмуро-пейзажне... класику української поезії 20 ст. у виконанні харків'ян...
Drudkh - Осінь У Сепії (Autumn In Sepia)
з альбому "Кілька Рядків Архаїчною Українською" (2019)

Майк (Михайло) Гервасійович Йогансен "Кроковеє коло", 1923

Задощив, закрутив, закупився,
І пішло дорогами в дощ.
Пересохлі жовті уривки,
Полохливе, послужливе клоччя.

Й серед сірого-сивого голо.
У безмежній пустій порожнечі
Позначилось кроковеє коло
І вийшло з туману по плечі.

Й мої дні, і наші тижні
Зібгало в залізну раду,
І ринули іскри рижі
В неосяжне сиве свічадо.
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єслі вєчєр, вєчєр наступаєт вдруг...
щонеділі на г+г дивіться "вечірній мудозвон"!
не пропустіть!
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Для меня Россия это Сахаров , Макар , БГ, Немцов , Юрий Шевчук , Земфира ...
А какие-то там мокрощёлки попсовые это просто мокрощёлки , с этой точки зрения и Захарова Машка , и Скабеева это всего лишь попса ...

На Росссии было всегда в досталь всяких придворных минетчиков ... но потомки всё-таки помнят Пушкина , писавшего "во глубине сибирских руд ..." , Лермонтов с его "вы жадною толпой стоящие у трона , свободы , гения и славы палачи" . Остался Белинский с Чаадаевым , за публичное прочтение письма к которому приговорили к смертной казни тогоже Федора Достоевского ... Лев Толстой публично предложивший царю Николашке второму отречься от престола , и которого семья пыталась объявить сумасшедчим ввиду комформизма этих "домашних" к власти .
Да и за совейскую власть кого будут помнить потомки ? Неужели Фадеева ?! Кто его сейчас ставит и экранизирует . А вот : Есенин , Булгаков , , Платонов, Ахматова , Гумилёвы (отец и сын) , Цветаева , Пастернак , Броцкий , Аксёнов и Шукшин , Шаламов , Высоцкий , Визбор , Окуджава , Пелевин ...
Кто из названных был придворным пропогандоном . Ответ очевиден - никто , но напротив , большинство из названных паталогически ненавидели власть презирали шовинизм !
Ну а те деятели культур-мультуры, кто поменял принципы и гуманизм на "хороший стол и стул" -- чаще их предают забвению ещё и при жизни . Язык достающий до провластных гланд через анос восхищает лишь поточных зрителей фееричностью действа , но быстро надоедает и вызывает раздражение !
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А как в Ваш список попала Земфира? За один жест поддержки, который она сама же потом и перечеркнула? У нее, как минимум, - двойные стандарты. Кратко: !) на концерте в Минске /подчеркиваю в Минске, а не на россии/ она вышла, обернувшись в рос. флаг /в честь футбольной победы/; 2) на концерте в Вильнюсе в грубой форме потребовала убрать из зала украинский флаг /наличие флагов у фанов из других стран ее не заинтересовало/. "Вы любите не меня, а какую-то свою идею", - сказала Земфира и покрутила пальцем у виска.
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У неё двое детей, которых она воспитывает сама. Я думаю, в этом есть объяснение.
Многие просто боятся открыто выступать против режима путена, прекрасно понимая, что за этим последует
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Ну, тогда, может, нужно и Усика оставить в покое? Он тоже - публичный человек и у него, как и у всех остальных, есть частная жизнь и возможные личные проблемы в этом плане...Мне, может, тоже фрагментарно захотелось бы поаплодировать ему или еще кому-то: ах, какой молодец! Патриот! Но не все так просто. Кстати, все истинные патриоты собрались на Цензоре /да как он мог? да я бы никогда, да я бы, да я бы...БЫ!...
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Усик - неоднозначная фигура. Согласна. Но Усик - гражданин Украины, он - мужчина к тому же, Земфира - нет.
Это разные истории.
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...относительно Земфиры добавлю: она просто могла не заметить один из флагов и не акцентировать на нем внимание, находясь не у себя дома. Ну, а крутить пальцем у виска...Это вообще без комментариев.
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Парадокс в том, что такие ребята, как БГ - гораздо большие патриоты России, чем те, кто кричит Крымнаш или что мы один народ.
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