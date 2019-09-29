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 Суспільство
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 У Міноборони вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Міністерстві оборони України вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, зокрема тих, які загинули через російську агресію на сході країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

"29 вересня в Міністерстві оборони України відбувся щоденний церемоніал вшанування захисників України, які загинули цього дня в різні роки та внаслідок російської збройної агресії на сході України", - йдеться в повідомленні.

На церемонії були присутні керівний склад Міноборони та Генштабу ЗСУ, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, представники Державної прикордонної служби України, ліцеїсти та військовослужбовці Київського гарнізону.

Зазначається, що 29 вересня 2004 року під час виконання завдань у складі українського миротворчого контингенту Місії ООН зі стабілізації в Іраку загинув український підполковник Олег Тихонов, а в 2017 році загинули два захисники України - старшина Луганського прикордонного загону Сергій Гувір і старший прапорщик Луганського прикордонного загону Дмитро Деде.

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Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели пам'яті.

У Міноборони вшанували память загиблих військовослужбовців 01
У Міноборони вшанували память загиблих військовослужбовців 02
У Міноборони вшанували память загиблих військовослужбовців 03
У Міноборони вшанували память загиблих військовослужбовців 04
У Міноборони вшанували память загиблих військовослужбовців 05
У Міноборони вшанували память загиблих військовослужбовців 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151018
 
   
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Российских выродков не когда не простим. Слава нашим Героям! Защитникам,погибшим,Вечная память!
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Это очень правильный церемониал.
Мы должны помнить Героев, которые сейчас сражаются, и тех, которые погибли за Украину!
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