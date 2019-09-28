 На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій. ВIДЕО

За його словами, цим займеться влада Херсонщини після облаштування пропускних пунктів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"КВПП, звичайно, ми будуємо. Зараз через певні проблеми нам передали це будівництво і замовником стала "Укрзалізниця". Вони зараз займаються цим проєктом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується - КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Сервісна частина там також буде побудована, і будуть відповідні станції. Ну, а конкурси на перевізників буде проводити місцева влада з нашою участю", - сказав Криклій.
Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінежі з Кримом.
Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованої АР Крим заплановано 15 листопада.
Нагадаю, що Південна Корея відкрила пункти пропуску з КНДР лише через 50 років після того, як припинили стріляти! А у нас і стріляти не припинили...
І так, мені наплювати на жителів Криму і ОРДЛО, поки там немає жодного партизанського руху...
...уже дружим! ... ...значит и меня скоро тудой пустят, без нарушения пограничного режима... *)
Шо хотел спросить -- про страусов -- очень удивился!
Всё остальное ясно -- будет так, как и в Иркутске -- я ж тогда -- прямо оттуда приехавши...*)