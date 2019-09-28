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 Політика України
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Все про:Крим (7519) Криклій (18) КПВВ (50)

 На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій. ВIДЕО

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що від КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом будуть організовані пасажирські перевезення.

За його словами, цим займеться влада Херсонщини після облаштування пропускних пунктів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"КВПП, звичайно, ми будуємо. Зараз через певні проблеми нам передали це будівництво і замовником стала "Укрзалізниця". Вони зараз займаються цим проєктом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене ​​президентом завдання, це все побудується - КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Сервісна частина там також буде побудована, і будуть відповідні станції. Ну, а конкурси на перевізників буде проводити місцева влада з нашою участю", - сказав Криклій.

Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованої АР Крим заплановано 15 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150995
 
 
 Топ коментарі
 
Ну молодцы. Это фактическое признание
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Навіщо ???
Воду коли в Крим подасте ?
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Спочатку офіційно назвуть не "админграница", а державний кордон. Потім і воду, і електрику.
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Шаг за шагом, всё идёт к тому что зелупы ведут украинцев лечь под кацапов. С такими темпами ещё 100 дней правления наркомана и будете с братушками в дёсна целоваться
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Моя думка - треба нафіг закрити всі пункти пропуску, причому як на межі з окупованим Кримом, так і на лінії розмежування з ОРДЛО. Перекрити всі можливі комунікації - електрику, водогін (в Луганській області воду сєпарам ще поставляють). І побільше мінних полів та колючого дроту!

Нагадаю, що Південна Корея відкрила пункти пропуску з КНДР лише через 50 років після того, як припинили стріляти! А у нас і стріляти не припинили...
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Я так понимаю у тебя родни в Крыму и Донецке нет? Балаболка !
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У багатьох південних корейців рідня в кндр, проте кордон вони все одно закрили...
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Балабол, хочешь жить как в Сев.Корее, окруженной со всех сторон колючей проволкой?
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Як у Південній, москалику... відгородилася Південна Корея, бо саме кндр на них напала!

І так, мені наплювати на жителів Криму і ОРДЛО, поки там немає жодного партизанського руху...
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И, что, если нет партизан, значит нет оккупации? или что значит отсутствие партизан?
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Значить, що там нема (або майже нема) свідомих українців і ні для кого відкривати пункти перепуску...
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Или что народ там вполне доволен жизнью
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Балабол, когда там начался конфликт - Корея еще была одной страной
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-- смычка города с деревней... .. почалася.
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и организованы официальные перевозки

...уже дружим! ... ...значит и меня скоро тудой пустят, без нарушения пограничного режима... *)
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Кріклій. 32 роки. Це до чого? У цього мальчіка, в вагонах урожай зерна прів, через простої. Утилізували? Зате, налагоджуємо життя в окупованому криму. Кажуть, канал чистять, для Дніпрової води
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Как можно пороходельму не уважать своего президента?
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Был в Крыму перед Войной -- на машинке ездил.
Шо хотел спросить -- про страусов -- очень удивился!
Всё остальное ясно -- будет так, как и в Иркутске -- я ж тогда -- прямо оттуда приехавши...*)
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"На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки". Це просто свідчить про зростаючий потік в двосторонньому напрямку, Офіційні перевізники - кошти в Україну. Или переиначив, Если вы не можете победить коррупцию - возглавьте ее.
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пусть cслуги не забудут еще воду в Крым для нашіх людей запустить
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обязательно будет. И денег заработают неплохо. Вода это жизнь, а при здравом уме нельзя лишать людей жизни. В воде отказывают только последние жлобы.
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Я б пустив воду... Але з кишечною паличкою На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 5970 Хай обхезаються там))))
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Свиридович, поштудуйтете цензор, багато новин з отруєнням дітей в школах, дитсадках, дорослих на весіллях. Кишечна паличка прогресує в Україні вкупі з регресом рівня життя. Це прояви агентів кремля?
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Гнида ты козломордая ты ещё человеком не стала мокша так шо тебе не грех отказать. Винторогое
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козлик винторогий ты будешь с лужицы пить или свою мочу.
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Ах*еть. Сепарам и окупантам делаем бесплатные перевозки. а для украинцев закрываем школы в селах и свозим всех в раенные центры потому что нет ни дорог ни автобусов ни учителей.
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Эта кремлёвская ЗЕмразь напрягает всё больше и больше...по ходу скот добиваеца гражданской войны, похоже на то.
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Він нічого не вирішує. Це лише маріонетка.
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Так по его мнению у нас он и есть, гражданский конфликт. Зробили разом. Зебіли самі себе.
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Официальные перевозки На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 3098 Вы чо поцаны , решили на врага работать На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 9892 Добром это не кончиться , будет как с углем На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій - Цензор.НЕТ 3594
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П...ць. Ви це зробили. Наступним літом зебіли разом із зебілятами попрямують відпочивати 'на море'. Потягом.
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И что плохого в том . что укрзализныця будет зарарабатывать намного больше?
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Десь можна знайти список покращень від зєлєнського?
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Звернись до прес-секретаря, вона тобі усьо расскажет )
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Так а что удивительного? Посольство есть, дип отношения есть, товарооборот есть. За 5 лет в этом отношении ничего не изменилось.
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