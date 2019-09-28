 Від початку доби ворог 17 разів порушив режим припинення вогню, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції ОС неподалік від Мар'їнки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Лебединського (з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Павлополя (з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - неподалік від Водяного (з гранатометів різних систем).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій ОС поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - неподалік від Новгородського (з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї). Також вівся вогонь неподалік від Новотошківського (з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї), станції Кондрашевської (з міномета калібру 82 мм) і Троїцького (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм).
Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було, уточнюється в повідомленні.
Нагадаємо, 27 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.
Ану, великий гуру, просвяти нас, необразованых, что-же надо делать в таком случае?
Ну когда мы соблюдаем режим прекращения огня, а враг его нарушает.
В том, что мы его соблюдает - нет никаких сомнений. От этом ведь каждый день пресс-центр нам напоминает такими вот новостями. Ведь будь иначе, кто б говорил об этом самом режиме каждый день?
Иди сам и Зе с собой бери и всю его команду.
P.S. Напрасно вы всех под одну гребенку - многие, пишущие тут, ни от чего не косили.
А все остальное тут вообще не при чем.
Ведь на полном серьезе предположить, что войну можно выиграть "просто прекратив стрелять" может только предатель или человек, решивший любой ценой, даже горы трупов защитников родины, дорваться до власти.
...что в принципе одно и то-же.
Однако! -- Украину возьмут изнутри... ...с минимальными потерями для для кацапов и с максимальным уроном для украинцев.
Ну, *** -- базар-вокзал... ...уже с тыщу лет... -- мстим неразумным хазарам...*(
Но мы своё Дело сделали!
...и шо я вижу теперь? ...кишь марен тухес ций драй папирус...
Ну -- спасибо, потомки!
...хотя, не доказано: то ли Иран, то ли Йемен виноваты?
И нихто, ни с кем не встречался... -- Зеля за всех разрулил...*)
Пусть Бог оберегает ребят на «передке»........
Следующие выборы президента - через 5 лет.
Это петя виноват что ты глупый человек?
Кто виноват в твоей глупости кроме тебя самого?
Ты сам возложил на себя провальную миссию и обеняешь других что они не приняли в ней участие?
Видно новая методичка вышла.
Это петя виноват не пояснил россиянам что окуупировать и убивать людей не хорошо.