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 Від початку доби ворог 17 разів порушив режим припинення вогню, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції ОС неподалік від Мар'їнки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Лебединського (з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Павлополя (з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - неподалік від Водяного (з гранатометів різних систем).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій ОС поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - неподалік від Новгородського (з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї). Також вівся вогонь неподалік від Новотошківського (з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї), станції Кондрашевської (з міномета калібру 82 мм) і Троїцького (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм).

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було, уточнюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби відкривав вогонь 9 разів, захисників Новолуганського обстрілювали з мінометів

Нагадаємо, 27 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150990
 
 
 Топ коментарі
 
Надо просто прекратить стрелять
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У нас есть у кого учится - великий Зе нам истинный путь показал. Четыре (! Карл, четыре!...) раза закосить - это талант, достойный величайшего мирового лидера нашей с вами современности.

P.S. Напрасно вы всех под одну гребенку - многие, пишущие тут, ни от чего не косили.
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И отойти подальше, что-бы не доставали.
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Не надо просто, сидя под мамкиной цыцькой и прикрывшись справкой о плоскостопии, писать бредни в подобных темах, как то делаешь ты и тебе подобные воены боевого дивана.
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Содержательный ответ.
Ану, великий гуру, просвяти нас, необразованых, что-же надо делать в таком случае?
Ну когда мы соблюдаем режим прекращения огня, а враг его нарушает.
В том, что мы его соблюдает - нет никаких сомнений. От этом ведь каждый день пресс-центр нам напоминает такими вот новостями. Ведь будь иначе, кто б говорил об этом самом режиме каждый день?
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Вы сидите в теплых квартирах и варнягаете тут на сайте про зраду зрадную. И косите от повесток в армию.
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А надо идти сидеть в качестве мишеней в тире?
Иди сам и Зе с собой бери и всю его команду.
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У нас есть у кого учится - великий Зе нам истинный путь показал. Четыре (! Карл, четыре!...) раза закосить - это талант, достойный величайшего мирового лидера нашей с вами современности.

P.S. Напрасно вы всех под одну гребенку - многие, пишущие тут, ни от чего не косили.
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Те, кто обычно словесный понос в подобных темах про "перестать стрелять" пишут, в основном "белобилетчики", которые даже срочку не служили.
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Это предвыборное обещание президента как меры по прекращению конфликта вот тебя и колбасит потому что понятно что все его обещания это развод лохов.
А все остальное тут вообще не при чем.
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Или человек, со здоровым чувством сарказма.
Ведь на полном серьезе предположить, что войну можно выиграть "просто прекратив стрелять" может только предатель или человек, решивший любой ценой, даже горы трупов защитников родины, дорваться до власти.
...что в принципе одно и то-же.
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Надо голосовать за Зеленского как это делаешь ты а потом рассказывать кому можно сидеть на диване а кому нельзя.
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"Войну невозможно выиграть победами" (ц) Моника Зеленски, речь в ООН.
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-- а Зеля, только одну пульку показал в пустом зале, ООН! -- ...а там, в кого не ткни -- везде стреляют...
Однако! -- Украину возьмут изнутри... ...с минимальными потерями для для кацапов и с максимальным уроном для украинцев.
Ну, *** -- базар-вокзал... ...уже с тыщу лет... -- мстим неразумным хазарам...*(
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Моё поколение -- в 80 -- 90хх., Совок валило! ...нам было по 20 -- 30. И у нас всё успешно получилось... ...хоть и нахлебались, по самое -- хоть тикай... ...и все евреи убежали первыми.
Но мы своё Дело сделали!
...и шо я вижу теперь? ...кишь марен тухес ций драй папирус...
Ну -- спасибо, потомки!
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Штаты к Саудам, на второй день, после атаки на базу ГСМ -- 200 Патриотов вогнали!
...хотя, не доказано: то ли Иран, то ли Йемен виноваты?
И нихто, ни с кем не встречался... -- Зеля за всех разрулил...*)
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Будем надеяться, что действительно(!) потерь нет.........
Пусть Бог оберегает ребят на «передке»........
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Чувак, выйди из запоя - выборы окончились 4 месяца назад победой Голобородька.
Следующие выборы президента - через 5 лет.
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А кто тебе виноват что ты думал что они нормальные?
Это петя виноват что ты глупый человек?
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Ты тупое создание не ответил на вопрос.
Кто виноват в твоей глупости кроме тебя самого?
Ты сам возложил на себя провальную миссию и обеняешь других что они не приняли в ней участие?
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ну шо ты пишешь . меня почему то забанивали на всех сайтах где я пытался кацапам объяснить шо они кацапы да не просто банили .а почту взломали пришлось новую заводить.с фейсбука попёрли .. даже яндекс дебильный и тот забанил - требовал паспорт сфоткать и прислать им - в 15 году. а ты 3 года на 10 сайтах.может просто пытался объяснять . что украинцы не все бандеровцы и с мышебратьями браты вовек ?
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Похож на кацапского брата.
Видно новая методичка вышла.
Это петя виноват не пояснил россиянам что окуупировать и убивать людей не хорошо.
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...через пять лет... ...не порть мне настроения -- я против выборов! ...ещё и 5 лет ждать... *)
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Всі, хто на сайті - кацапські боти. боти, хіба щирий українець Іван іванов топить за Україну. Чи Україну? Топить?
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