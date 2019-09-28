 "Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть "Крим.Реалії" з посиланням на місцеву жительку.

"Якщо два місяці тому статистика свідчила, що загальна площа зменшилася на 8 гектарів, то зараз це вже 14 з половиною, а то і всі 15 гектарів, що пішли під воду. Це частина унікальних пляжів. Особливо сумно виглядають пляжі села Стерегуще. Там сморід, неможливо дихати, гниють водорості, берег уже катастрофічно непридатний для відпочинку. Якщо раніше можна було вибрати ділянку подалі від села, то зараз це вже неможливо. Ми звикли, що у нас вода чиста, прозора, що це місце відпочинку і лікування для дітей, матусь, всіх відпочивальників. І раптом ми перетворилися на помийну яму просто", – розповіла кримчанка.

Вона додала, що останнім часом російська влада Криму звернула увагу на скарги жителів з приводу руйнування коси.

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"Наразі відповідають з Мінекології Криму, що замовили проведення дослідження – вони не пов'язують це з видобутком піску, ставлять під сумнів, їм потрібна експертиза вчених, що саме видобуток піску руйнує бакальську косу. Після отримання результатів цієї експертизи, можливо, розглянуть варіант призупинення або припинення ліцензії. Ми на це дуже сподіваємося, тому що час минає, а коса все зменшується і зменшується в розмірах", – додала місцева мешканка.