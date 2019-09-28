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 "Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу. ВIДЕО

Видобуток піску в районі Бакальської коси в Роздольненському районі призводить до руйнування берега.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть "Крим.Реалії" з посиланням на місцеву жительку.

"Якщо два місяці тому статистика свідчила, що загальна площа зменшилася на 8 гектарів, то зараз це вже 14 з половиною, а то і всі 15 гектарів, що пішли під воду. Це частина унікальних пляжів. Особливо сумно виглядають пляжі села Стерегуще. Там сморід, неможливо дихати, гниють водорості, берег уже катастрофічно непридатний для відпочинку. Якщо раніше можна було вибрати ділянку подалі від села, то зараз це вже неможливо. Ми звикли, що у нас вода чиста, прозора, що це місце відпочинку і лікування для дітей, матусь, всіх відпочивальників. І раптом ми перетворилися на помийну яму просто", – розповіла кримчанка.

Вона додала, що останнім часом російська влада Криму звернула увагу на скарги жителів з приводу руйнування коси.

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"Наразі відповідають з Мінекології Криму, що замовили проведення дослідження – вони не пов'язують це з видобутком піску, ставлять під сумнів, їм потрібна експертиза вчених, що саме видобуток піску руйнує бакальську косу. Після отримання результатів цієї експертизи, можливо, розглянуть варіант призупинення або припинення ліцензії. Ми на це дуже сподіваємося, тому що час минає, а коса все зменшується і зменшується в розмірах", – додала місцева мешканка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150979
 
 
 Топ коментарі
 
Воооооот он. Правда уже дохлый, но все же... "Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу - Цензор.НЕТ 330
"Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу - Цензор.НЕТ 9866
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Россия - это рак цивилизации.
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Воооооот он. Правда уже дохлый, но все же... "Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу - Цензор.НЕТ 330

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в прямом.телепортом отправили еге в потосторонний мордор.віплясівает теперь перед ихтамнетами.
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Люди говорят подох уже от синьки на радостях... "Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 1104
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А что оркам, саранча ...большая военная база, камни с неба, ублюдки.
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кляті москалі...
длубались би на своїй росії, ні ! вони тут порпаються
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Сарана ( москалі) пожерши все, переміщається на нові території, щоб все пожерти і рухатись далі. Це їх спосіб існування
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На востоке уже 5 терриорий Крыма китайцам слили официально....мало им места ублюдкам, занимались бы своей паРашкой.
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Там конечно проводится химиотерапия ну там стекломой, незамерзайка, бояра... Только опять же, нужно ж сначала удалить опухоль тогда химию делать, а они наоборот "Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 6769
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Отдыхал на этой косе до войны. Из Донецка ровно 500 км. Самая близкая точка до Черного моря. Сама коса не очень.С одной стороны постоянно ветер и вода мутная. - Страшно купаться из опасения,что ничего не видно и можно напороться на какой нибудь предмет в воде. На другой стороне вода прозрачная и спокойная без волн. Но неприятное впечатление - на дне много веточек деревьев.Как то нехарактерно для Черного моря. Но есть дельфины.Много оводов.Ночью по берегу лазят рыбаки,Так,что если с собакой ,то будет ад. Понравилось место где можно перейти вброд на остров. Там реально ощущение свободы и одиночества на фоне дикости природы.
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Как-то в Дании я разговаривал с немцем , слово за слово , зашла речь о России . Он мне говорит , если мы немцы , ничего не беря и все уезжаем в Россию , а русские в Германию, мы через 5 лет будем лучше жить , чем они в Германии. От себя додам , там куда приходят русские варвари , там территория превращается в помойку . Карелия , Кёнигсберг и т д
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Однако, русские варвары до того не додумались, чтоб раздувать национальную вражду и ненависть на украинских сайтах, в отличие от "цивилизованных" европейцев.
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русский, а в 1941-45 стишек "Убей немца" - это тоже было разжигание межнациональной вражды? А постоянный визг с пеной из пастей на московитских говносми - не разжигание? А русзверье в лугандоне, с московитским оружием и техникой? А оккупированный Крым?
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Одно дело - ругать начальство, другое - неопределенно широкий круг людей, ни чем не отличающихся от всех прочих. У нас пропаганда, защищающая государственность местной олигархии, как то очень склонна раздувать нац. вражду, хоть среди владельцев страны половина - нац. меньшинства. Такая вот государственная политика - тотальное нарушение ст.161 УКУ, европейцы, однако!
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чувак, о чём ты?
"...раздувать национальную вражду..." на гос. уровне поставлено в паРашке и есть одним из элементов гибридной войны.
Здаётся мне что ты засланый кацап...
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Нах...й мені та помийна яма Крим, мені і в Хорватії цього літа непогано було ! "Перетворилася на помийну яму": окупанти в Криму знищують заповідну Бакальську косу - Цензор.НЕТ 5169
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всё сходиться, вот чтоб понять, назовите хоть что то что хорошего для столетии создали русске - вот и ответ.
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