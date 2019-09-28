 Співак Винник не зміг сказати, чий Крим: "Не вважаю, що його забрали". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал "Вікна-новини".

Раніше повідомлялося, що популярний український виконавець Олег Винник потрапив до чорного списку "Миротворця" через участь у російському проєкті #всеммир, організатори якого підтримують політику Кремля щодо України.

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