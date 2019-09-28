 Співак Винник не зміг сказати, чий Крим: "Не вважаю, що його забрали". ВIДЕО

Український співак Олег Винник, який нещодавно взяв участь в антиукраїнській акції російських пропагандистів #всеммир, не зміг відповісти на запитання про належність Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал "Вікна-новини".
Раніше повідомлялося, що популярний український виконавець Олег Винник потрапив до чорного списку "Миротворця" через участь у російському проєкті #всеммир, організатори якого підтримують політику Кремля щодо України.
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І як це - "ця незрозуміла війна, що зветься АТО"?
ПЕпатриоты.
Он - корєш Поплавского!
Что вы от него хотите?
Когда Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сосо Павлиашвили, Валерия и прочие говорят о мире, они обычно обращаются не к зачинщикам войны, а к их жертвам. Это такой себе призыв к прекращению сопротивления, который украинцы должны услышать от любимых исполнителей. Наличие в ролике украинского исполнителя необходимо им для того, чтобы чётко показать, что с ними согласны и украинцы. Понятно, почему стараются российские артисты. Они выбеливают своего патрона, выводят его из под санкций и ответственности.
Есть достаточно многочисленная часть украинского общества, которая считает, что справедливость - это просто прекратить стрелять. Для них не важно, что вот уже пять лет другие их сограждане платят за мир в украинских городах кровью, потом, деньгами. Им все равно, что в результате капитуляции все принесённые ради страны жертвы будут обесценены, а преступник избежит наказания. Их даже не особо печалит, что на плечи украинского бюджета будет переложен груз компенсации за разрушения и смерти, к которым привели решения, принятые в Кремле. Эти люди не воины и не налогоплательщики. Они бравируют своей "аполитичной" позицией, находясь всецело в дискурсе врага. Именно на этих потребителей направлен видеоролик о мире, в котором агрессор и его ответственность вынесены за скобки.
Показательно, что Олег Винник, ставший для украинских женщин чуть ли не секс-символом, даже не понимает, что демонстрация трусости, отказ от борьбы - это совсем не по-мужски. Но самое забавное, что миллионы "молодых волчиц" тоже не могут понять разницу между примирительной вонью и запахом тестостерона. Все дело в публике и стандартах мужественности, принятых среди обывателя. Какие секс-символы, такая и борьба за сердца прекрасных дам. http://www.dsnews.ua/society/volchitsa-mira-primiritelnaya-von-testosterona-olega-vinnika-27092019161500
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Увидел красотку - у него встал или хотя бы зашевелился. Женат, не женат. Независимо от его собственного отношения к этому. Автоматом. Пусть он писец какой верный и правильный.
Напали на твою страну - рука сама потянулась к оружию. Братья напали, не братья. Пусть даже чистокровный россиянин, живущий в Украине. Пусть даже с российским паспортом (знаю таких). Говорящий только по-русски. Насрать.
Такова природа и мужские инстинкты. Это в ДНК, в подсознании. Это определяет МУЖСКОЙ пол человека. А не всякая болтовня за мир.
Вывод: Винник - бесполое существо. Ну уж не мужик однозначно. Максимум - мужчинка. Может, как тут выше заметили, ********. Может быть, трансвестит или транссексуал. Короче говоря, невесть что, как-то неважно даже.
26 сентября в 17:31 ·
Цьом для Олежки від Маруся Звіробій.
Отвєточка не забарилась.
Люблю Марусю ❤
Нєжним толерастам нє смотрєть
https://www.youtube.com/watch?v=hlIN8mufahQ
Вот где "продажная попса" а не этот третьесортный певец.
И пускай кацапские жополизы, заявляющие что "они выше всего этого", валят к своим хозяевам.