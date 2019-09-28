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 Суспільство, Шоу-бізнес
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Все про:Крим (7519) окупація (2117) співак (26)

 Співак Винник не зміг сказати, чий Крим: "Не вважаю, що його забрали". ВIДЕО

Український співак Олег Винник, який нещодавно взяв участь в антиукраїнській акції російських пропагандистів #всеммир, не зміг відповісти на запитання про належність Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал "Вікна-новини".

Раніше повідомлялося, що популярний український виконавець Олег Винник потрапив до чорного списку "Миротворця" через участь у російському проєкті #всеммир, організатори якого підтримують політику Кремля щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму провели обшуки у члена Меджлісу Аметова, прокуратура АРК відкрила справу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150967
 
 
 Топ коментарі
 
Обічный попсовый быдляк которому деньги не пахнут. Такой же как и пАвалий, кролики и др. Где платят больше там и ж*пу свою выставляют.
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вы это про какую Украину?
Про Украину 73%? - так они почти все такие же как Винник.. Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 2220
Если и сорвут его концерты.., то может на Ивано-Франковщине где нибудь..., и то не факт..
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У него и преЗЕдента одни и те же поклонницы....творят оба для них одинаково... Певец Винник не смог сказать, чей Крым: "Не считаю, что его забрали" - Цензор.НЕТ 3313
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йому задали конкретне питання: У глядачів після того кацапського кліпа виникли сумніви хто ти є - то ж скажи Чий Крим? (= ти свій чи ворог?) У відповідь воно так засмерділо, шо самнєній нє осталось!!!
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Хорошо что я попсу не слушаю и не знаю что это за говно.
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Ну як це "ні один солдат не загинув за Крим"?
І як це - "ця незрозуміла війна, що зветься АТО"?
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потрібний флеш моб віник ти використаний і грязний г___дон
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много украинцев в душе малороссы которые считаю московию столицу киевской руси
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"Не так страшні московські воші, як українські гниди." А скільки ж їх розвелось тепер в Україні! А скільки поверталось!
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От куда это старое чмо вылезло, взялся не от куда и уйдёт в никуда.
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Сподіваюся, що пора йому на зустріч з Бузиною...Вони однодумці, разом їм комфортно буде...
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Вкрай розчарована, не чекала таке від цього "любимца" публіки.
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В принципе, так думают многие и не только артисты. Просто у него есть стальные яички, что бы сказать честно о чем думает. Не то что двуличные ПЕпатриоты.
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Это не "стальные яички", а опилки в башке. Умный человек такого не скажет на всю страну, так как понимает последствия.
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Что у умного на уме, то у дурака на языке.
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У кого есть яички - берёт в руки автомат, если на его страну нападают.
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Ну это у кого ум в яички утёк. Там, с автоматами, простой рабочий класс. Интеллигенция и неприкосаемые не особо спешат в их ряды.
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Когда боксер говорит что не может перестать дружить с кацапами из-за "дележки наверху", все стараются делать вид что ничего не произошло. А когда певец как бы выступает за мир, сразу куча статей, его объявляют предателем, г*****м, идиотом, продажным клоуном... Что за предвзятое отношение вообще к музыкантам в Украине?


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Почему в России и Украине очень любят и уважают спортсменов, а к музыкантам относятся как отбросам?
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Спортсмени, принаймні, виступають під прапором і гімном держави, їх перемоги працюють на рейтинг України. А що корисного для країни зробив хоч один працівник ротової галузі чи фортепіанний членограй?
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То есть такой лицемерный подстраивающийся патриотизм. Если человек вам нужен, вы будете закрывать на все глаза, а если нет - то его можно радостно запинать.
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Винник ти підор,причому без мозгів раз такі речі говориш прилюдно.
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Худоба!!!! А 13 тисяч загиблих прикажеш забути?!
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Только что над моим домом ветолет пролетел...
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Какой нарид - такие и певуны. Закономерность.
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столько диванных героев, а Крым до сих пор под Россией. **** вы тут выёживаетесь - автомат в руки и на штурм Перекопа ! делами своими докажите чей Крым !
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Я готов хоть сейчас, пан генерал, ведите нас в бой!
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Нам зараз тра облаштувати демілітаризовану зону, а потім, коли московія розвалюватимеця, повернути собі всі історичні землі Русі. Україна буде від моря до моря
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Від чорного до азовського!
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от киевского до каневского
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Олег, Олег...Ти наївне і тупеньке вовченятко.-"Я зробив цей флешмоб, не знаючи хто за цим стоїть"(!) Упсссс...Ти шо,маленьке дитятко???А як щоб тобі сказали, випригни з вікна, не знаючи який поверх??? У тебе відібрали частку твоєї країни,а ти давайте миритися...Пусть всєгда будет солнце. Пусть всегда будет мир.Шо ти верзеш манкурт...
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лошара ти олег віник!!!! ***** запроданець!!!!
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Общалась недавно с крымчанкой..." Мы ничего против Украины не имеем,просто тогда была аозможность получить двойное гражданство."Ездят в Украину как ничего и не было.Еще и обиделась когда ее крысчанкой назвали и пожелали камней с неба,злые,типа,мы,воды не даем,росию не любим.
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Там не все такие. Есть и нормальные, но их мало.
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Повторюсь...
Он - корєш Поплавского!
Что вы от него хотите?
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Памятаєте тепер, чому нечипають:- Артистів, проституток і кучера.(с).... Співак Винник не зміг сказати, чий Крим: "Не вважаю, що його забрали" - Цензор.НЕТ 3384
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Что за говно этот винник, не слышал такого?
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И не надо слушать))) Я, кстати, тоже не слышала, но видела его рыло на плакатах.
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Кумир экзальтированных дамочек 35+. Эдаких "вовчыць" из райцентров и спальных районов.
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І воно теж кортіло бути депутатом! Це пошесть якась просто! Всяке безмозгле лізе керувати. Дивно, що воно не потрапило до СН.
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Потуги украинской попсы прописаться в трендах российской примирительной культурной политики. Логика тут проста. Ты же не сумасшедший патриот, чтобы отрезать себе путь на постсоветский рынок. Призвал украинцев мириться с братушками. И вот, глядишь, тебе и тур по России обломился. Потом ещё пару пацифистских пассажей перед московитами, чтобы у них не дай бог не закралась мысль, что убивать украинцев - это как-то не по-людски. Вон ведь украинцы приезжают в Россию. Поют, пляшут. Значит слова российских оппозиционеров про русских военных на украинских землях - это все перебор. В результате такой нехитрой работы по очеловечиванию оккупанта у тебя появляется шанс на участие в концерте в Кремле. А уже там, если повезёт, можно обратиться к самому: "Владимир Владимирович! Ну пожалуйста. Заберите меня к себе. Хоть тушкой, хоть чучелом. Я на все согласен". И не надо пожимать плечами, что, мол, всеядных подлецов никто не любит. Некоторым ведь удаётся получить от российского царя ярлык на пение.

Когда Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сосо Павлиашвили, Валерия и прочие говорят о мире, они обычно обращаются не к зачинщикам войны, а к их жертвам. Это такой себе призыв к прекращению сопротивления, который украинцы должны услышать от любимых исполнителей. Наличие в ролике украинского исполнителя необходимо им для того, чтобы чётко показать, что с ними согласны и украинцы. Понятно, почему стараются российские артисты. Они выбеливают своего патрона, выводят его из под санкций и ответственности.

Есть достаточно многочисленная часть украинского общества, которая считает, что справедливость - это просто прекратить стрелять. Для них не важно, что вот уже пять лет другие их сограждане платят за мир в украинских городах кровью, потом, деньгами. Им все равно, что в результате капитуляции все принесённые ради страны жертвы будут обесценены, а преступник избежит наказания. Их даже не особо печалит, что на плечи украинского бюджета будет переложен груз компенсации за разрушения и смерти, к которым привели решения, принятые в Кремле. Эти люди не воины и не налогоплательщики. Они бравируют своей "аполитичной" позицией, находясь всецело в дискурсе врага. Именно на этих потребителей направлен видеоролик о мире, в котором агрессор и его ответственность вынесены за скобки.

Показательно, что Олег Винник, ставший для украинских женщин чуть ли не секс-символом, даже не понимает, что демонстрация трусости, отказ от борьбы - это совсем не по-мужски. Но самое забавное, что миллионы "молодых волчиц" тоже не могут понять разницу между примирительной вонью и запахом тестостерона. Все дело в публике и стандартах мужественности, принятых среди обывателя. Какие секс-символы, такая и борьба за сердца прекрасных дам. http://www.dsnews.ua/society/volchitsa-mira-primiritelnaya-von-testosterona-olega-vinnika-27092019161500
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Пивец жопой этот Винник. Может ему повестку принести из военкомата на концерт, чтобы навсегда свалил за поребрик к таким же мудакам. Лорик и Лабуда встретят его на вокзале мацквы. Там вся гоп компания из Украины развлекает и смешит тупых кацапов. Как -то посмотрел в пятницу сочинскую юморину . Это бал сатаны, а не эстрада.
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Продажная сволочь! Деньги не пахнут, за российские бабки и родину продал. Слушал Валдай - это любимый клуб Путина и там они обсуждали, что нужно ставить ставку на лидеров мнений и через них пропихивать нужное России и вот этот Винник завербовался за бабки и выполняет это задание! Его за гос измену его в тюрьму кинуть!!! Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Настоящий мужик - это не грудь колесом, не громоподобный голос, не агрессия. Это простые инстинкты:

Увидел красотку - у него встал или хотя бы зашевелился. Женат, не женат. Независимо от его собственного отношения к этому. Автоматом. Пусть он писец какой верный и правильный.

Напали на твою страну - рука сама потянулась к оружию. Братья напали, не братья. Пусть даже чистокровный россиянин, живущий в Украине. Пусть даже с российским паспортом (знаю таких). Говорящий только по-русски. Насрать.

Такова природа и мужские инстинкты. Это в ДНК, в подсознании. Это определяет МУЖСКОЙ пол человека. А не всякая болтовня за мир.

Вывод: Винник - бесполое существо. Ну уж не мужик однозначно. Максимум - мужчинка. Может, как тут выше заметили, ********. Может быть, трансвестит или транссексуал. Короче говоря, невесть что, как-то неважно даже.
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тогда пусть ответит на парный к крыму вопрос -"кто в рассеи *****?" асилит?
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Когда Усик сказал, что "Крым-Божий", то сразу все "патриоты" умолкли, а тут прямо у всех пуканы разорвало. Співак Винник не зміг сказати, чий Крим: "Не вважаю, що його забрали" - Цензор.НЕТ 728
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Зробили з нього зірку,та він і ламаного гроша не вартий справжніх українських співаків як: Зінкевич ,Яремчук,Петрененко ,Мозговий та інших .
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Слів навчилося, а ось склеює їх як справжній патріот московії. Риторика їхня. Ах ти ж дрантя смердєче!
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Мар'яна Барабанова
26 сентября в 17:31 ·

Цьом для Олежки від Маруся Звіробій.
Отвєточка не забарилась.
Люблю Марусю ❤
Нєжним толерастам нє смотрєть
https://www.youtube.com/watch?v=hlIN8mufahQ
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Обычная продажная попса!У них деньги не пахнут.
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Нашли козла отпущения. Нагугли """объемы экспорта и импорта между Украиной и Россией"""
Вот где "продажная попса" а не этот третьесортный певец.
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Не сотвори себе кумира, тогда и разочароваться не придется.
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такие люди хуже врагов. эти разрывают страну изнутри по подлому
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За отрицание факта кацапской агрессии и оккупации Крыма и части Донбаса, должна быть криминальная ответственность.
И пускай кацапские жополизы, заявляющие что "они выше всего этого", валят к своим хозяевам.
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За патлы его и на первую линию в окопы, пускай там расскажет чей Крым, Донбасс, пускай там сидит под обстрелами... и памперсы ему не давать!!!! Сукин сын!!! Козёл блеющий!!!!!
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