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 Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині. ВIДЕО

Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади беруть участь у багатонаціональних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині.

Усі події на навчаннях максимально наближені до реальних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За легендою навчань, під час активної фази українці мали утримувати одну з позицій. Противник двічі протягом дня намагався прорвати її, зокрема й з використанням бронемашин, але не мав успіху. При цьому противник втратив близько 2 десятків військовослужбовців, а українські десантники вистояли без втрат.

"Для противника було дуже незвичним наше ведення бою. Ми прораховували його кроки. Кожен десантник завжди може бути розвідником. Ми розвідували самі для себе розвіддані. Ми не допустили прориву противника на всіх напрямках", - розповів командир десантно-штурмової роти лейтенант Дмитро Капітула.

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"Ми отримуємо досвід співпраці з підрозділами НАТО. Хоч і є мовний бар'єр, але ми все ж змогли успішно виконати поставлене завдання", - додав він.

А командир 173-ї повітряно-десантної бригади армії США зазначив: його підлеглим є чому повчитися в українських десантників, адже вони вчергове довели, що мають надзвичайно серйозну підготовку, повідомили в Міноборони.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150925
 
   
 Топ коментарі
 
Радует, что хоть на учениях наши бойцы побеждают противника, а не сдаются сразу в плен. Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині - Цензор.НЕТ 3894
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Коли мордор напав в нейтральних водах
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МО параши заявило;
-получили незначительные повреждения=))
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Беспилотники забытые вермахтом увидел, а с ПЗРК в очках это Александр Невский был?
Да и какого хуня ты сюда это запостил?
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на сограждан будущих посмотреть - наш народный Президент над этим день и ночь неустанно работает..
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Ну опять же сейчас получишь ссаной тряпкой по казламордому иплу😂😂××××
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так они и не живут здесь - науй они тут нужны,у нас своих де! билов выше крыши..
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А правда шо раися вас послала накуй и пинает назад в Украину,а Украина еще думает?😂😂😂🌷
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Ну українці на вашими полоненими не знущаються...

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Ну, куда ім до рассейскіх воінов:
Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині - Цензор.НЕТ 2789
Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области.
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МО параши заявило;
-получили незначительные повреждения=))
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Радует, что хоть на учениях наши бойцы побеждают противника, а не сдаются сразу в плен. Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині - Цензор.НЕТ 3894
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А ти все будеш довбати випадком з катерами?
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коментар відмічено як спам  
 
Кто вообще воюет, если все на учениях или соревнованиях?
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ВИННЫК на СТБ:- крым расейский и пора с этим смирится, непонятная война под названием АТО ну и т.д.
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питор,я и раньше по виду и ужимкам подозревал..
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Молодчинки !
Хлопці, всіх перемагайте і вертайтеся додому !
Ми вами пишаємося.
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