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 Політика України
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Все про:журналістика (858) ЗМІ (642) Мендель (28)

 Мендель не вперше відштовхує журналіста: "Радіо Свобода" опублікувало нове відео. ВIДЕО

Опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста, який намагався поставити йому запитання.

Відео оприлюднено на сторінці програми "Схеми: корупція в деталях" у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому видно, як журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер підходить до президента Володимира Зеленського, який направляється на форум YES. Міллер вітається з ним за руку і намагається поставити запитання. Але тут журналіста відтягує за рукав речниця глави держави Юлія Мендель.

Далі між речницею і журналістом відбувається такий діалог.

Мендель: Нам потрібно випити кави.

Міллер: Це досить безглуздо.

Мендель: Це досить НЕ безглуздо. Чому ви сюди прийшли? Чому ви розмовляли з ...

Міллер: Тому що ... Тому що коли бачиш президента - нормально дізнатися в нього ...

Мендель: У нього зараз немає ... Недобре, його час - безцінний.

Міллер: Я не можу повірити, що ви тільки що мене відтягнули.

Мендель: Я вірю, що ви можете собі це уявити.

Міллер: Це не так має працювати.

Мендель: Так, саме для цього я тут і працюю. Річ у тім, з вашого боку це не дуже добре. Так що...

Міллер: Ні, це з ВАШОГО боку не дуже добре. Я хочу вірити, що подібні речі відбуваються випадково, а не як правило.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель. ВIДЕО

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.

Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150899
 
   
 Топ коментарі
 
Блеск и нищета слуг не народа
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бггг)куда его уже подставлять?зеля и так теперь использованная туалетная бумажка трампа
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Что-то я не наблюдаю Мендель во время интервью паРашкинским СМИ, находящихся в сложной и важной поездке завхоза, Пристайко и др.... Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео - Цензор.НЕТ 7712 Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео - Цензор.НЕТ 4720

https://twitter.com/i/status/1176795551452618752
https://twitter.com/i/status/1176791652477935616
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Нормально ! Главное Пу боится переговоров , или мир с Заподом или табакерка , условия олигархов .
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Какой то сюр Чем охрана была занята? Скажите в какой стране мира к Президенту можно так свободно подходить? А если враг или неадекват? Мендель нужно поощрить. Она выполняла то, что должна была делать охрана Молодец девка!
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Сиськами на амбразуру Мендель не вперше відштовхує журналіста: "Радіо Свобода" опублікувало нове відео - Цензор.НЕТ 4966. Спасла земорыша
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Не дай бог Моника Зелински ляпнет шо-то не то.... Дебил, ***...
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Мендель медленно, но зато уверенно напрашивается на пендель.
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нельзя людей1 так отталкивать, если это конечно не мордовский борзописец. русню не просто можно но и нужно отталкивать, ну и слегка пистить по ходу действия.
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Це має бути стидно Зе, коли ***** керує парадом!
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Она просто высокомерная хамка. Дорвалась неизвестно каким образом и за какие заслуги до должности и думает, что теперь можно всех унижать
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Журнашлюхи раздувают скандал на пустом месте, есть очень большие вопросы к охране президента, почему в первом сюжете путь наглому и крикливому журналиста преграждала девушка а не сотрудники охраны.
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Зекоманда така зекоманда.. Все по новому...
Сергій Стерненко

@sternenko



Дубінський своїм заступництвом за найманих кілерів, яким не пощастило мене вбити, фактично підтримав терор та замовні вбивства як такі. При цьому сам він ходить у супроводі охорони, бо як каже, не хоче повторити долю Каті Гандзюк. Боїться найманців, але вписується за найманців.
Мендель не вперше відштовхує журналіста: "Радіо Свобода" опублікувало нове відео - Цензор.НЕТ 3280

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Просто американские журналисты ничего не боятся. Это же "президенты" смешных папуасий, к которым они привыкли открывать дверь ногой.
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Мендель дала пендель? Испугался пиццарацци девушку?
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