 Мендель не вперше відштовхує журналіста: "Радіо Свобода" опублікувало нове відео. ВIДЕО

Відео оприлюднено на сторінці програми "Схеми: корупція в деталях" у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
На ньому видно, як журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер підходить до президента Володимира Зеленського, який направляється на форум YES. Міллер вітається з ним за руку і намагається поставити запитання. Але тут журналіста відтягує за рукав речниця глави держави Юлія Мендель.
Далі між речницею і журналістом відбувається такий діалог.
Мендель: Нам потрібно випити кави.
Міллер: Це досить безглуздо.
Мендель: Це досить НЕ безглуздо. Чому ви сюди прийшли? Чому ви розмовляли з ...
Міллер: Тому що ... Тому що коли бачиш президента - нормально дізнатися в нього ...
Мендель: У нього зараз немає ... Недобре, його час - безцінний.
Міллер: Я не можу повірити, що ви тільки що мене відтягнули.
Мендель: Я вірю, що ви можете собі це уявити.
Міллер: Це не так має працювати.
Мендель: Так, саме для цього я тут і працюю. Річ у тім, з вашого боку це не дуже добре. Так що...
Міллер: Ні, це з ВАШОГО боку не дуже добре. Я хочу вірити, що подібні речі відбуваються випадково, а не як правило.
Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.
Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Зекоманда така зекоманда.. Все по новому...
Сергій Стерненко
@sternenko
Дубінський своїм заступництвом за найманих кілерів, яким не пощастило мене вбити, фактично підтримав терор та замовні вбивства як такі. При цьому сам він ходить у супроводі охорони, бо як каже, не хоче повторити долю Каті Гандзюк. Боїться найманців, але вписується за найманців.