 Мендель не вперше відштовхує журналіста: "Радіо Свобода" опублікувало нове відео. ВIДЕО

Відео оприлюднено на сторінці програми "Схеми: корупція в деталях" у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому видно, як журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер підходить до президента Володимира Зеленського, який направляється на форум YES. Міллер вітається з ним за руку і намагається поставити запитання. Але тут журналіста відтягує за рукав речниця глави держави Юлія Мендель.

Далі між речницею і журналістом відбувається такий діалог.

Мендель: Нам потрібно випити кави.

Міллер: Це досить безглуздо.

Мендель: Це досить НЕ безглуздо. Чому ви сюди прийшли? Чому ви розмовляли з ...

Міллер: Тому що ... Тому що коли бачиш президента - нормально дізнатися в нього ...

Мендель: У нього зараз немає ... Недобре, його час - безцінний.

Міллер: Я не можу повірити, що ви тільки що мене відтягнули.

Мендель: Я вірю, що ви можете собі це уявити.

Міллер: Це не так має працювати.

Мендель: Так, саме для цього я тут і працюю. Річ у тім, з вашого боку це не дуже добре. Так що...

Міллер: Ні, це з ВАШОГО боку не дуже добре. Я хочу вірити, що подібні речі відбуваються випадково, а не як правило.

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Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.

Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.