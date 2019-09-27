 Смертельна ДТП в Броварах за участю поліцейського, який врізався на автомобілі в зупинку громадського транспорту. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці Київ оперативний у соцмережі.
Нагадаємо, вчора, 26 вересня, в Київській області унаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці Київ оперативний у соцмережі.
Нагадаємо, вчора, 26 вересня, в Київській області унаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.
ахаха, да нет, 220.
Отпустил бы тормоза был бы шанс уйти от столкновения...
Таким уродам это очень поможет.
Но в обоих случаях - расследуют и дают официальный папирус в котором
высранонаписано решение.
Бляхо*бы все так ездят!
Но полиция нарушать законы не должна.
Или корочка - индульгенция нас-рать на Закон?
Стране нужен уран.
Мусора этого - закрыть на 15 лет.