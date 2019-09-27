 Смертельна ДТП в Броварах за участю поліцейського, який врізався на автомобілі в зупинку громадського транспорту. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на сторінці Київ оперативний у соцмережі.

Нагадаємо, вчора, 26 вересня, в Київській області унаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.

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