 "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця подія стала об'єктом пильної уваги співробітників місцевого окупаційного телебачення. Звичайний на вигляд вуличний телефонний апарат у сюжеті називають "новим рівнем у сфері розвитку інформаційних технологій". Варто зазначити, що телефон одночасно використовується як роутер, який, за словами розробників, дозволяє вийти в інтернет. Про кількість "сучасних" таксофонів, які "значно відрізняються від попередників за всіма показниками", автори сюжету замовчують.
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+33
Ждем когда зебобик начнет диджитализировать всю страну таксофонами
+23
тут достойно будет смотреться только один единственный комментарий:
ыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыы
+23
лишь бы пернуть...
Взад в будунище..
🤣🤣🤣
для них это и есть передовые технологии)
"что такое новое ?это хорошо забытое старое"
глядишь и паровозы запустят)
Хороша научка русскім і Росії... що не можна самоізольовуватися від Світу, бо буде як в ДНР і ЛНР
никакого возврата в украину(
пускай это быдло интегрируется с мокшами
видео прибытия поезда