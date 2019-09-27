 "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця подія стала об'єктом пильної уваги співробітників місцевого окупаційного телебачення. Звичайний на вигляд вуличний телефонний апарат у сюжеті називають "новим рівнем у сфері розвитку інформаційних технологій". Варто зазначити, що телефон одночасно використовується як роутер, який, за словами розробників, дозволяє вийти в інтернет. Про кількість "сучасних" таксофонів, які "значно відрізняються від попередників за всіма показниками", автори сюжету замовчують.

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