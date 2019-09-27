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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Донецьк (566) окупація (2114) телефон (64)

 "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки". ВIДЕО

У центрі окупованого Донецька встановили безкоштовний телефон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця подія стала об'єктом пильної уваги співробітників місцевого окупаційного телебачення. Звичайний на вигляд вуличний телефонний апарат у сюжеті називають "новим рівнем у сфері розвитку інформаційних технологій". Варто зазначити, що телефон одночасно використовується як роутер, який, за словами розробників, дозволяє вийти в інтернет. Про кількість "сучасних" таксофонів, які "значно відрізняються від попередників за всіма показниками", автори сюжету замовчують.

Також дивіться: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150786
 
 
 Топ коментарі
 
Ждем когда зебобик начнет диджитализировать всю страну таксофонами "Это новый уровень в сфере развития информационных технологий", - в центре оккупированного Донецка установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики" - Цензор.НЕТ 8472
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тут достойно будет смотреться только один единственный комментарий:
ыыыыыыыыыыыыыыы
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Пацталом!!
Взад в будунище..
🤣🤣🤣
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Обычный роутер, только на улице, в чём уникальность и "новейшая разработка"? От дебилы.
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В искусстве уже высот достигли, теперь в технологиях "Це новий рівень у сфері інформаційних технологій", - в окупованому Донецьку встановили таксофон, над яким "працювали найкращі фахівці республіки" - Цензор.НЕТ 888
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Кажицця мені шо без мєсного Ілона Маска там не обійшлось! Такий технологічний прорив!
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В Киеве аппарат спёрли. Они ещё на улицах остались.
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"Это новый уровень в сфере информационных технологий", - в оккупированном Донецке установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики". ВИДЕО
для них это и есть передовые технологии)
"что такое новое ?это хорошо забытое старое"
глядишь и паровозы запустят)
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" У нас в городе очень много, так называемых "туристов"," ))))))))))))))))))это ***** ПЯТЬ БАЛОВ)))
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Аж невіриться, що ще якихось 7 років тому, там був кльовий стадіон, матчі ЛЧ і ЧЕ-12, ******** аеропорт, залізничне сполучення... і все таке.....
Хороша научка русскім і Росії... що не можна самоізольовуватися від Світу, бо буде як в ДНР і ЛНР
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там нужно строить пяти метровую стену(((
никакого возврата в украину(
пускай это быдло интегрируется с мокшами
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простейший ADSL-Wi-Fi роутер от укртелекома (которые сейчас на OLX от 50 грн. стоят), копеешный сплиттер и вуаля - в таксофоне появляется Wi-Fi интернет. Такое "не имеющее аналогов в мире" конструкторское решение на коленке делается за пару минут (с перекуром) любым школьником.
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