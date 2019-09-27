 У Генштабі показали фрагменти програми підготовки майбутніх бійців ССО. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеокадрах бійці проходять тактичну і стрілецьку підготовку. Крім того, в процесі навчання, курсанти вчаться долати перешкоди, використовуючи альпіністські навички.
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Александр Топор
Картоху уже доели, будильники?
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27.09.2019 12:39
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Отрок
Чем закончилась история о деньгах, которые нашли дома у Вадика
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27.09.2019 12:49
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Сергей Мороз 15d331dd
Донецк в шоке.
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27.09.2019 13:41
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RobRau
не впечатлило, если честно
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27.09.2019 13:54
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амфаш
Вы забыли показать общественности планы обороны Украины, ну которые будут на референдуме принимать!
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27.09.2019 14:00
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