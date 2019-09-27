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 Політика України, Суспільство
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Все про:армія (2574) підготовка (92) Сили спеціальних операцій (1)

 У Генштабі показали фрагменти програми підготовки майбутніх бійців ССО. ВIДЕО

У Генштабі ЗСУ показали фрагменти підготовки майбутніх бійців сил спеціальних операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеокадрах бійці проходять тактичну і стрілецьку підготовку. Крім того, в процесі навчання, курсанти вчаться долати перешкоди, використовуючи альпіністські навички.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150775
 
   
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Чем закончилась история о деньгах, которые нашли дома у Вадика
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Вы забыли показать общественности планы обороны Украины, ну которые будут на референдуме принимать!
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