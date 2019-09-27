 У Генштабі показали фрагменти програми підготовки майбутніх бійців ССО. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеокадрах бійці проходять тактичну і стрілецьку підготовку. Крім того, в процесі навчання, курсанти вчаться долати перешкоди, використовуючи альпіністські навички.

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