 В глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти, - Клімкін. ВIДЕО

Відповідну позицію Клімкін озвучив у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, а може і на щастя в історії Штатів Україна буде пов'язана з Чорнобилем, з Майданом і з імпічментом. У перспективі це нас затягне в дуже негативну спіраль. Але сьогодні, я вважаю, що президент Зеленський вийшов із цієї ситуації, крім Європи, без втрат і навіть з плюсами", - заявив Клімкін.
Водночас Клімкін посміявся над обговоренням так званої великої мирної угоди.
"У глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти. Ніхто з тих, кого я знаю на Заході в це не вірять", - сказав він.
История учить только одному, что история никого ничему не учет.
Хто воно нині таке?
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Зе-цитатнік збагатився новою крилатою фразою.
"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати" Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя".
Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантом
"Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати" - цю цитату використав Зеленський. Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя".
Ви ж не думаєте, що наше клоунятко читало Хемінгуея?..
Бо якби читало, то знало б, що це слова, що промовив дезертир Пассіні про завойовницьку війну. Це слова дезертира, що не хотів бути окупантом!
Коротше ці слова можуть стосуватися загарбницьких війн, які розв'язував Гітлер, можуть стосуватися Сталіна, можуть стосуватися ***** - але ніяк не можуть стосуватися народу України, який обороняється.
@MrHimikus
P.S. Хоча дезертиру Зеленському вони пасують, визнаю.
И вроде и неплохо. Даже лучше, чем неплохо. Сторителлинг про Слипака - плюс, показал пулю - плюс, напомнил число жертв войны - плюс, вспомнил про аннексию Крыма Россией - жирный плюс.
Но это было в начале речи. А запоминается, как говорят, последнее слово.
В конце речи Зеленский дважды, ****, ДВАЖДЫ повторил одну и ту же фразу. Которая полностью перехеривает все предыдущие фразы. Которая перехеривает вообще всё.
Эта фраза - «Войну невозможно выиграть победами».
Давайте я немножко напомню. Существует некая простая дихотомия, такое, знаете, «или-или». Или война заканчивается для страны победой, или война заканчивается для страны поражением. Это не футбол, тут с ничьими плохо. Даже если стороны расходятся вроде как при своих, всё равно кто-то теряет больше. Жизней, морей, земель, заводов. Он и проиграл. Нет исключений. И по странному стечению обстоятельств проигрывает обычно тот, кто меньше побеждает. Знаю, это поразительно глубокая по внутреннему содержанию мысль, но, видимо, не всем доходит.
В чём заключается победа Украины в этой войне? Она будет заключаться в:
- возврате всех территорий, захваченных Россией;
- получении контрибуции (компенсации ущерба);
- публичном суде и наказании виновных в развязывании войны;
- денацификации России.
Отсутствие одного любого пункта в конечном счёте будет означать, что мы не победили, а временно отбились и война продолжается. Отсутствие двух и более пунктов будет означать поражение в войне. Они напали на нас. Они убивали нас. Они пытали нас. Они сжигали наши дома. Банальное «ну ок, мы вернули как было» не работает. Вы не можете воскресить наших мёртвых. Мы не можем вас простить до вашего покаяния. Точка.
Для того, чтобы победить, нужно воевать и выигрывать битвы. Дипломатия может замедлить войну. Может заморозить конфликт. Может развести войска. Может - вместе с санкциями - даже вернуть нам наши территории.
Но дипломатия не заставит Россию каяться. Не заставит её отказаться от имперских амбиций. Она только унизит её и нам придётся снова готовится к войне.
Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.
Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.
Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.
Если вы разрешите ему это сделать.
Юрій Гудименко
Но то такэ - главное, шо 19 человек вернул. А то, шо санкциями можно было спасти жизни тех, кто сейчас гибнет на "передке", то не важно. Такое ж зе-адептам не презентуешь в виде шоу.
Ты же уже не ведущий комик-шоу, блин!
Ему б тренера по достойным манерам и поведению....