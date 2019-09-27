 В глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти, - Клімкін. ВIДЕО

Відповідну позицію Клімкін озвучив у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, а може і на щастя в історії Штатів Україна буде пов'язана з Чорнобилем, з Майданом і з імпічментом. У перспективі це нас затягне в дуже негативну спіраль. Але сьогодні, я вважаю, що президент Зеленський вийшов із цієї ситуації, крім Європи, без втрат і навіть з плюсами", - заявив Клімкін.

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Водночас Клімкін посміявся над обговоренням так званої великої мирної угоди.

"У глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти. Ніхто з тих, кого я знаю на Заході в це не вірять", - сказав він.