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 Політика України
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Все про:Зеленський (2919) Путін (10892) Клімкін (1502)

 В глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти, - Клімкін. ВIДЕО

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін похвалив президента України Володимира Зеленського після його візиту в США

Відповідну позицію Клімкін озвучив у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, а може і на щастя в історії Штатів Україна буде пов'язана з Чорнобилем, з Майданом і з імпічментом. У перспективі це нас затягне в дуже негативну спіраль. Але сьогодні, я вважаю, що президент Зеленський вийшов із цієї ситуації, крім Європи, без втрат і навіть з плюсами", - заявив Клімкін.

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Водночас Клімкін посміявся над обговоренням так званої великої мирної угоди.

"У глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти. Ніхто з тих, кого я знаю на Заході в це не вірять", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150728
 
   
 Топ коментарі
 
Это он про "перестатьстрелять".
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И главный среди идиотов, достаточно взглянуть на это жидовское хлебало
В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты, - Климкин - Цензор.НЕТ 6069
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Это он что только что назвал 73% зебилов идиотами ? В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты, - Климкин - Цензор.НЕТ 4639
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Это он про Порошенко и Минские соглашания так...
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С другого акка отвечать будешь? Игорь Д(ятел)
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глядя на лицо бывшего министра сразу понимаешь что мы все потомки Чингис-Хана В глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2614
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о, сознательный и достойный представитель великой нации, скоро ваше племя будет новое море копать за пайку и подсрачник
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Своєю відповіддю ви визнали, що ви - кацап. Спалилися, як Штірліц з парашутом! 😊
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ага. патриоты будут тяжко трудиться на благо Родины
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О китайских унитазах вам думать надо, скоро дарить придётся, вяличие не отвалится?
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Тому вони і патріоти. І саме тим відрізняються від інерційних громадян-споживпчів, яких ще називають ротами, аботшлунками. Не знав? 😊
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Вот лаптеногое тупое, как там *****, не сдохло ещё?
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и небольшой такой минусик - "100% свой человек".
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Это он что только что назвал 73% зебилов идиотами ?
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Это известный факт , нужно добавить что многие меняли национальность по принуждению или добровольно
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нужно признать, что украинцы уже пошли на поводу у большивиков, в итоге с 80+ млн в 1918 года нас осталось 40+млн к 2018г. И я, не уверен, что через 100 лет нас будет хотя бы 20 млн если украинцы опять идут тем же путем. Раскулачить, посадить, отабрать и куркуля растрелять. Этого очень хотели украинцы 1920 годах и получили и опять получат...
История учить только одному, что история никого ничему не учет.
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Это ваши предположения или можете сослаться на документы, свидетельства, статистику?
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Сослаться немогу , но я помню , что читал об этом в газетах в 90е , когда начали поднимать тему геноцида и обруссения . Например у моей жены половина дедей и теток русские , а половина украинцы ( все родные братья и сестры, одна фамилия и одни родители). Записывали в зависимости ,от того кто был председатель колхоза ( если ты знаешь такое слово)
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Так россия от Калинграда до Владивостока заполнена "русскими" с фамилиями на -ко.
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А никто и не отрицает. Олигархи прикрылись клоунами- а клоуны всегда НЕ ОТ МИРА СЕГО
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Не розумію - навіщо друкують висери цього ідіота?!
Хто воно нині таке?
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Кто и чего достиг он и кто и чего достиг ты? Это и есть тот критерий, по которому несложно определить кто из вас двоих идиот.
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Тобі зі своїми висєрами, до нього, як Маску до Марса.
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Тебе б лучше сваты или говноквартал друкувалы, не?
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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И главный среди идиотов, достаточно взглянуть на это жидовское хлебало
В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты, - Климкин - Цензор.НЕТ 6069
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А кто ж тебе виноват что ты идийот ? Не бухай ,учись хорошо и ..будет тебе счастье )))))
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Нутак автомат в руки и на фронт, раз других варианьов нет!!!
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та даже вечно спящую старушку европу растормошить удалось, по доброму так )
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Himikus‏ @MrHimikus

Зе-цитатнік збагатився новою крилатою фразою.

"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати" Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя".

Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантом
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Вам, 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені, а скоріше всього знищили яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у владні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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Если честно, примерно половина населения Украины в это верит... И это по оптимистическим подсчётам...
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Звідки зкопіпащена промова презЕдента в ООН

"Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати" - цю цитату використав Зеленський. Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя".

Ви ж не думаєте, що наше клоунятко читало Хемінгуея?..

Бо якби читало, то знало б, що це слова, що промовив дезертир Пассіні про завойовницьку війну. Це слова дезертира, що не хотів бути окупантом!

В глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9705

Коротше ці слова можуть стосуватися загарбницьких війн, які розв'язував Гітлер, можуть стосуватися Сталіна, можуть стосуватися ***** - але ніяк не можуть стосуватися народу України, який обороняється.
@MrHimikus
P.S. Хоча дезертиру Зеленському вони пасують, визнаю.
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Чому тільки з ним. Угода з любим кацапом нічого не коштуе. Брехлива та мерзотна нація.
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Прочитал я, значит, речь Зеленского в ООН

И вроде и неплохо. Даже лучше, чем неплохо. Сторителлинг про Слипака - плюс, показал пулю - плюс, напомнил число жертв войны - плюс, вспомнил про аннексию Крыма Россией - жирный плюс.

Но это было в начале речи. А запоминается, как говорят, последнее слово.

В конце речи Зеленский дважды, ****, ДВАЖДЫ повторил одну и ту же фразу. Которая полностью перехеривает все предыдущие фразы. Которая перехеривает вообще всё.

Эта фраза - «Войну невозможно выиграть победами».

Давайте я немножко напомню. Существует некая простая дихотомия, такое, знаете, «или-или». Или война заканчивается для страны победой, или война заканчивается для страны поражением. Это не футбол, тут с ничьими плохо. Даже если стороны расходятся вроде как при своих, всё равно кто-то теряет больше. Жизней, морей, земель, заводов. Он и проиграл. Нет исключений. И по странному стечению обстоятельств проигрывает обычно тот, кто меньше побеждает. Знаю, это поразительно глубокая по внутреннему содержанию мысль, но, видимо, не всем доходит.

В чём заключается победа Украины в этой войне? Она будет заключаться в:
- возврате всех территорий, захваченных Россией;
- получении контрибуции (компенсации ущерба);
- публичном суде и наказании виновных в развязывании войны;
- денацификации России.

Отсутствие одного любого пункта в конечном счёте будет означать, что мы не победили, а временно отбились и война продолжается. Отсутствие двух и более пунктов будет означать поражение в войне. Они напали на нас. Они убивали нас. Они пытали нас. Они сжигали наши дома. Банальное «ну ок, мы вернули как было» не работает. Вы не можете воскресить наших мёртвых. Мы не можем вас простить до вашего покаяния. Точка.

Для того, чтобы победить, нужно воевать и выигрывать битвы. Дипломатия может замедлить войну. Может заморозить конфликт. Может развести войска. Может - вместе с санкциями - даже вернуть нам наши территории.

Но дипломатия не заставит Россию каяться. Не заставит её отказаться от имперских амбиций. Она только унизит её и нам придётся снова готовится к войне.

Только тотальная победа приносит плоды. Только разрушение приносит уроки. Только удар к голову заставляет мозги работать. Первую мировую Германия проиграла, но войска Антанты до Берлина не дошли. Результат? После Первой мировой Германия начала копить силы для реванша. После Второй мировой, когда Берлин был сметён с карты, когда в Нюрнберге судили оставшихся вожаков, а после развешивали их на виселицах, когда целая нация была покарана и вынуждена каяться, Германия стала миролюбивой. Денацификация и огненный шторм. Незабутні враження.

Только так работает. И только тот победит в войне, кто думает о том, как сокрушит противника и сожжёт его столицу. Так было. И так будет.

Зеленский не принесёт вам мир. Он принесёт вам поражение.

Если вы разрешите ему это сделать.

Юрій Гудименко
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Может Климкин и прав, а Зеленский взял и обменялся людьми, а Климкин только обещал....
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При Климкине было освобождено более 3 000 человек.
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А кроме обмена людьми, сдал попутно интересы страны.
Но то такэ - главное, шо 19 человек вернул. А то, шо санкциями можно было спасти жизни тех, кто сейчас гибнет на "передке", то не важно. Такое ж зе-адептам не презентуешь в виде шоу.
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Климкин тот ещё интеллигент, идиоты, говорит, а мог бы так и сказать прямо - зебилы.
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Интересно, в чём изваляют Климкина? - Любой здравомыслящий патриот стразу сразу подвергается информационным атакам...
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А українці, мої земляки на 95% складаються з ідіотів..... Тому і маємо те що маємо....
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Мир с Западом нужен Пу , Зе нужна эмитация стремления к миру .
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Ведёт он себя как-то не солидно, про мимику вообще молчу....
Ты же уже не ведущий комик-шоу, блин!
Ему б тренера по достойным манерам и поведению....
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пЭцекантропы,мы рады,что ваш мутный климкин наконец вышел из анабеоза и .....начал хоть что-то говорить.И насчет путина с ним соглашусь.....не "сварить с ним каши".
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