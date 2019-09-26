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 Політика України
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Все про:Азаров (1330) Коломойський (585) розслідування (1540) Ющенко (2389) Богдан Андрій (173)

 Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - "Схеми". ВIДЕО

Керівник Офісу президента Андрій Богдан був в уряді Миколи Азарова уповноваженим з питань антикорупційної політики. Напередодні відмови Януковича підписувати Угоду про Асоціацію він літав з Азаровим до Москви, а в розпал Майдану отримав від тодішнього глави Кабміну почесну грамоту.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що Богдан у складі урядової делегації літав на переговори в Москву напередодні відмови Януковича підписувати Угоду про Асоціацію, свідчать дані про перетин ним російського кордону. Журналісти змогли отримати із внутрішньої системи прикордонників Росії.

Крім того, прізвище Богдана вказано в складі делегації - в робочому документі, який журналісти отримали у відповідь на запит до Кабінету міністрів.

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 01

"Повернувшись до Києва, уряд Азарова зупинив асоціацію з Європейським союзом - саме наступного дня, 21 листопада 2013 року", - сказано в розслідуванні.

Це рішення викликало масові протести, які переросли в Революцію Гідності. А через місяць у Кабміні Азарова клопотали про нагородження Андрія Богдана, - повідомляють "Схеми".

"За проведення превентивних антикорупційних заходів, створення умов нетерпимості та формування негативного ставлення до корупції", і зокрема, за "підготовку довідкових матеріалів для прем'єр-міністра України", - йдеться в клопотанні про нагородження.

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 02

Почесну грамоту - найвищу нагороду Кабінету міністрів - Богдан прийняв вже після побиття "Беркутом" студентів на Майдані. Він продовжував роботу в уряді впродовж усієї революції і пішов з уряду тільки 5 березня 2014 вже за нового прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 03

В офіційній біографії Богдана, опублікованій на сайті президента України, прямо не згадується про його роботу радником Азарова. Зате там вказано, що він має звання заслуженого юриста України, повідомляють "Схеми". Це звання було присвоєно Богдану указом третього президента України - Віктора Ющенка.

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 04Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 05

У клопотанні про присвоєння звання почесного юриста вказані його заслуги в справі повернення державі Нікопольського феросплавного заводу.

"Завдяки захисту групою адвокатів під керівництвом, зокрема, Андрія Богдана інтересів держави в особі Кабінету Міністрів у судових установах, незаконно приватизоване ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" було повернуто державі", - йдеться в документі.

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 06

Але насправді завод так ніколи і не повернувся в державну власність, підкреслюють "Схеми". Спроби групи адвокатів під керівництвом Богдана повернути його державі після Помаранчевої революції закінчилися тим, що контрольний пакет акцій заводу отримав бізнесмен Ігор Коломойський. А Віктор Пінчук, який раніше був власником більшості акцій, став міноритарним акціонером.

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 07

"Примітно, що коли трудовий колектив юридичної компанії, де працював тоді Андрій Богдан, просив про його нагородження в травні 2007-го - вже майже два місяці було відомо, що завод не повернувся у власність держави", - підкреслюють "Схеми".

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 08

Завдяки званню почесного юриста Андрій Богдан отримував доплати під час роботи на державних посадах за президентства спочатку Ющенка, а потім Януковича.

Всього він отримав таким чином не менше 25 000 гривень, стверджують "Схеми".

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 09

Позбавити Богдана звання почесного юриста практично неможливо - не прописана процедура. Він може тільки відмовитися від нього добровільно.

"Сьогодні Андрій Богдан сам очолює комісію державних нагород та геральдики. Тепер вже він буде рекомендувати президенту, кого нагороджувати", - підсумували автори розслідування.

Коментувати обставини роботи в уряді Азарова та отримання звання заслуженого юриста України журналістам "Схем" Андрій Богдан відмовився.

Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - Схеми 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150697
 
   
 Топ коментарі
 
Да не может такого быть!!! Вы все врете!!!
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Банда Коломойского захватила страну , банда Коломойского во всю борется с мелким бизнес . Как говорил зебил : "кто последний сваливает пусть выключит свет" . Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3155
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Лица все новые. А рожи до боли старые. А Бодя всего лишь смотрящий....
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З нього такий кандидат юридичних наук, як з Завгара проффесор.
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Кого це сьогодні дивує ? Спадковість і аморальність влади зберігається. Такі ж самі пристосуванці продовжуть рватися до влади, як і рвалися. Який народ так і влада. Засновник ПР петя парашенко в янека теж був міністром. Двічі. І що, це зупинило тупе стадо проголосувати за рига петю після крові Майдану ? Після Майдану, до речі, повставшего проти зека
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чепуха, чуть раньше зелька выпивал с хозаином - шапкокрадом, так он сам хвастался у лысого гордона
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жду картинок с Порохом 15 летней давности от зелеботов.
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даже не знаю что сказать . но думаю зебобики сейчас быстренько выдадут на гора какое то оправдание всего этого Богдан в разгар Майдана получил почетную грамоту от Азарова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2023
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Та я вже давно знав шо воно якесь мутне.
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Вот какая тут, нафиг, евроинтеграция, тем более вступление в НАТО? Забудьте. С такими персоанажами, определяющими внутреннюю и внешнюю политику Украины, у нас одна дорога - в Россию, то есть на кладбище.
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Вот такая вот она, Зюзина вторая половинка.
Зебилы, вы пустили козла в огород, капец всей вашей капусте.
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Я есть в перывой раз ытот сайтс..
чито такой ыз зиибыл ы пырхобоотс??
😁
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А помните сколько тут вся ЗЕбилятня визжала про Петю министра в правительстве Азарова..какая это была зрада, и рыг, вообще и как так можно. А теперьсмотрите их надзиратель за ЗЕкловуном при Азирове боролся с корупцией и получил грамоту и всё нормально это уже побьеда. ЗЕбил реально хуже кацапа.
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Ну, так он ещё вместе с Азаровым летал в Москву сдавать Украину, за что даже грамоту плучил, видать, очень старался.
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Но на деле завод так никогда и не вернулся в государственную собственность, подчеркивают "Схемы".
Еще одно прихватизированное предприятие не удалось вернуть государству.
С подачи международных партнеров Украину и украинцев беспрецедентно грабят местные и иностранные жулики, начиная еще с меморандума и назывют этот грабеж реформами.
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Бурят был "борцом" с корупцией при Януковоще, теперь бурят "бореца " с корупцией уже при ЗЕкловуне. Я прям уже ощущаю скорую пабьеду над корупцией. С такими то борцунами, с такой то ЗЕкомандой уверен корупции осталось жить максимум 100 дней.
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так она уже сто дней назад побеждена, очнись
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думал, в чем же прикол?.. А прикол в отчестве - Йосифович... Ай, семиты... ай маладца... Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5680
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До выборов низзя было это сообщить? И назовите хоть одного святого у корыта....
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А до выборов визжали только про свинарчуков и Кать Гандзюк...а вот после выборов шо то резко заткнулись про свинарчуков и Катю Гандзюк и даже не пикают. И начало всплывать гавно к верху...
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Диброва - о це і все , що такі зебіли як ти , можуть сказати в своє виправдання ??
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Рыг Богдан возглавляет АП, рыг РОЗУМКОВ - ВР, сын члена партии мертветчука - премьер.
НОВЫЕ ЛИЦА!
ХОРОШО ЗЕБОБИКИ ПОРАБОТАЛИ. ***** аплодирует .
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Попрацювали порохоботи та їх зрадник шоколадний барига. А те що маєте зараз - лише слідство свідомого знищення країни Порошенком.
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То шо бандюки - это очевидно, самый прикол что ЗЕбилы уверены что вот эти прожжённые рыгососы, "борцы" с корупцией при всех правительствах с почётными грамотами, создатели всех схем и махинаций по грабежу за многие годы богданчики, портновы, шефиры, бабломойские..вот эта ЗЕшобла прожжённых бандюков и грабителей по версии ЗЕбилов поднимет страну, поборет коррупцию , наладит честную судебную систему и приведёт их в Европу. Ну не ЗЕбилы?? В реальности банда ЗЕмародёров и ЗЕграбителей собралась такая и с такими биографиями что Петя со своими свинарчуками это просто мелкие пакости в детском саду.
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А син генерала КГБ очолює МЗС . Син того генерала який працював , а може ще й сьогодні працює , на одну контору з путєним . Адже "колишніх чекістів не буває " . Так зєбіли ?
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куди не плюнь у владі, попадеш в йосиповічьа.
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ну, так понятно ж давно було, що всі зебіли - з антимайдану. Що вся оця сволота, що і нині тут сере - це колишні риги і комуняки.
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классика жанра. поворот в истории всегда совершали те, кто предавал свой класс и переходил на другую сторону баррикад. вспомните - декабристы разбудившие спящего герцена, маркс, энгельс, ленин, горбачёв, елсын. каждый из них предал своих. хто дворянство, хто буржуазию, хто каммунистическую партию вырастившую их из пелёнок. фсе они переметнулись на сторону народа, создали новые теории и поворачивали ход истории вспять, из тени тёмного прошлого в свет светлого будущего. от и товарищ богдан. он предал класс коррупционеров и бандюков 90х, среди которых жил и даже работал, всей душой их ненавидя. да, это давалось ему с трудом и риском для жисти. но он терпеливо ждал своего часа и его время пришло. поняв, шо новый президент - выходец из простого народа, не может быть в полном курсе коррупционных схем властей, нуждается в таком классовом человечище, как он сам, без страха и упрёка подставил ему своё братское плечо помощи в деле борьбы старого и отжившего с молодым и перспективным. такой себе декабрист нашего времени. а ведь нихто из предыдущих 5 папэредникив даже не осмеливался подумать, шоб предать своих братанов по классу и переметнутся на сторону народа. вот где пример для подражания! отказаться от достижения коррупционных вершин и голым как сокол начать помогать народу строить его светлое европейское будущее! браво товарищ богдан! так держать! )
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як то кажуть: "гівно до гівна"
зебіли, ви це зробили разом.. експерти сери-альні
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А вот кто оказывается теневой руководитель Украины.
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Тут местный гоблим Miko R рассказывал, что на майдане был) Ну ну, верим, что пока его сцари и бог получал грамоту на антимайдане, он был на майдане)

В 2010 скот выбрал Овоща, в 2019 тот же скот выбрал Нарколыгу.

Единственный шанс Украины, это введение института негражданства, по примеру Литвы, благодаря которому 3\4 населения которые составляют ватную прослойку страны, не будут иметь права голоса
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Про інститут НЕГРОМАДЯНИНА повністю підтримую ! Потрібно відібрати у всяких МАЛОРОСІВ право вибирати владу !! Це единий шлях до становлення України !
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Единственный шанс Украины, это введение института негражданства, по примеру Литвы, благодаря которому 3\4 населения которые составляют ватную прослойку страны, не будут иметь права голоса

вышиватные мечты, сбыться которым не суждено
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В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года...................... Там огромное количество бот-аккаунтов, агитирующих за Трампа, идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью, которая вела агитацию на выборах за Зеленского..................... Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации), то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины.......
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а шо там петюня делал у азарова в это время? А?
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вузькоглазий нє бурят, він тоже Йосіповіч.
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Не зря говорят что это его бабушка..
Богдан и похож на пропитую старуху..
Епт.
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Зеленский - креатура кремля, открыл канал поставки кокса через Украину, ветировал закон о пропорциональной системе выборов с открытыми списками, собирается продать последнее что осталось у народа Украины - землю, поддерживается Ахметовым, Пинчуком, Аваковым - прямыми ставленниками кремля
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