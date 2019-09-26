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 Окупанти від початку доби тричі відкривали вогонь по захисниках України, - Міноборони. ВIДЕО

Російські найманці майже півтори години обстрілювали військовослужбовців ООС на Луганщині з гранатометів і мінометів.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник відомства полковник Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганському напрямку - 2 обстріли з боку окупованого Доломітного противник вранці влаштував неподалік Новолуганського. Під час першого, тривалістю близько години, окупанти випустили 9 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру", - сказав Праута.

Другий обстріл було здійснено з ручних протитанкових гранатометів, він тривав близько 20 хвилин.

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За словами Праута, на Донецькому напрямку українські захисники, що перебувають у районі Новотроїцького, були змушені близько 7 години ранку відповісти на ворожий обстріл з крупнокаліберного кулемета.

"Від початку цієї доби в Об'єднаних силах втрат немає, наші підрозділи надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - додав спікер Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150635
 
 
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"Если война продолжается значит на ней кто-то зарабатывает" (с) Зебилы. Зебилы вы продолжаете войну чтобы на ней наживаться ?
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