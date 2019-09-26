 Гончарук анонсував розробку єдиної інтегрованої системи держкадастрів: "Кожен українець повинен мати доступ до цих даних". ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку провів нараду щодо функціонування державних кадастрів. Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів. Грошей нема. Кадастрів нормальних теж", - написав він у Telegram.
За словами міністра, він поставив чітке завдання чиновникам: протягом тижня самим зрозуміти і йому надати повну картину всього, що відбувається в держкадастрах.
"Має невідкладно розпочатись розробка єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам", - зазначив Гончарук.
Про незадовільне функціонування кадастрів Гончарук сказав і на спеціальній нараді.
Відео 112
Это что бы было легше бурштын копать? Дякуемо!!!
Омельян пиарился на гиперлупе, Гончарук на водном пути от моря до моря и этом кадастре.
Доживем ли до того, дня когда они начнут пиариться на результатах?
🙃
вот например....
видео
https://www.facebook.com/310311879722743/videos/469078403821797/
Hellis
@13Hellis_13
·5 ч
В мировы инет-сети лучше не заходить. Я вообще не помню, чтоб так смеялись и издевались над Украиной, как сейчас, выкладывая фото перекошенно- испуганного Зеленского. "Про*банная страна" - это открыто говорят о нас
знатно вам мізки промили ..
на рашенгівноресурсах ))
Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров.
Денег нет.
Кадастров нормальных тоже.
короче день пропал.
Може завтра повторить совещание, ну шо бы никто не скучал?
🍫🍬 🐷...
😁
-- Бабка! У тебя корова и коза есть?
-- Ну есть, а шо?
-- В кадастр их внесла?
-- А шо это такое?
-- Это данные!
-- Не, сынку -- куда мне ещё животину вносить? ...скоро ж саму вынесут...
Пояснюю Гончаренко..
при Порошенко на рівні міністерства Юстиції(Дегенерат Петренко) була створена Схема,де треба було платити за внесення в держкадастр.. і купа народу кормиласяз продажу"нічиїх ділянок"...
Третя економіка Латинської Америки стоїть на порозі дев'ятого дефолту за останні півстоліття. Рівень інфляції в Аргентині - один з найвищих у світі.
https://ua.korrespondent.net/business/economics/4141188-vdaryt-po-hryvni-chym-**********-kryza-v-arhentyni
...
или вас туда не пускает мафия взялись за землю.Авось что то переподет.Время сосвсем не осталось царювать.