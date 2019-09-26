 Гончарук анонсував розробку єдиної інтегрованої системи держкадастрів: "Кожен українець повинен мати доступ до цих даних". ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку провів нараду щодо функціонування державних кадастрів. Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів. Грошей нема. Кадастрів нормальних теж", - написав він у Telegram.

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За словами міністра, він поставив чітке завдання чиновникам: протягом тижня самим зрозуміти і йому надати повну картину всього, що відбувається в держкадастрах.



"Має невідкладно розпочатись розробка єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам", - зазначив Гончарук.

Про незадовільне функціонування кадастрів Гончарук сказав і на спеціальній нараді.

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