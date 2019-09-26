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 Політика України
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Все про:кадастр (7) Гончарук_Олексій (106)

 Гончарук анонсував розробку єдиної інтегрованої системи держкадастрів: "Кожен українець повинен мати доступ до цих даних". ВIДЕО

На розробку державних кадастрів були даремно витрачені мільйони доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку провів нараду щодо функціонування державних кадастрів. Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів. Грошей нема. Кадастрів нормальних теж", - написав він у Telegram.

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За словами міністра, він поставив чітке завдання чиновникам: протягом тижня самим зрозуміти і йому надати повну картину всього, що відбувається в держкадастрах.

"Має невідкладно розпочатись розробка єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам", - зазначив Гончарук.

Гончарук анонсував розробку єдиної інтегрованої системи держкадастрів: Кожен українець повинен мати доступ до цих даних 01

Про незадовільне функціонування кадастрів Гончарук сказав і на спеціальній нараді.

Відео 112

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150574
 
   
 Топ коментарі
 
надо понять, что можно продать и за что получить откат
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Кадастр это хорошо. С GPS и поддержкой координат участков. Гончарук это плохо. Гончарук анонсировал разработку единой интегрированной системы госкадастров: "Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным" - Цензор.НЕТ 4741
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Кадастры это хорошо. А долги по коммуналке когда заплатишь?
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"Должна безотлагательно начаться разработка единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам"



Это что бы было легше бурштын копать? Дякуемо!!!
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звичайно,пролетаріату не зрозуміти...Що будинок стоїть на певній земельній ділянці,котра має мати кадастровий номер..
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надо понять, что можно продать и за что получить откат
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ты мыслишь по рошеновски, спусти свой тупой мозг в унитаз соевый гавноед
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Кадастр это хорошо. С GPS и поддержкой координат участков. Гончарук это плохо. Гончарук анонсировал разработку единой интегрированной системы госкадастров: "Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным" - Цензор.НЕТ 4741
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Результат работы это хорошо, а вечные анонсы планов без их выполнения это плохо.
Омельян пиарился на гиперлупе, Гончарук на водном пути от моря до моря и этом кадастре.
Доживем ли до того, дня когда они начнут пиариться на результатах?
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Прикид Гончарука напоминает униформу официанта. Хотя на самом деле он и есть официант - чего изволите Игорь Валерьевич?!
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Да нет...они скорее прислуживают западным хозяевам.
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подтверждаю..., так все и есть...
вот например....
видео
https://www.facebook.com/310311879722743/videos/469078403821797/




Hellis

@13Hellis_13

·5 ч

В мировы инет-сети лучше не заходить. Я вообще не помню, чтоб так смеялись и издевались над Украиной, как сейчас, выкладывая фото перекошенно- испуганного Зеленского. "Про*банная страна" - это открыто говорят о нас
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порохоботам...
знатно вам мізки промили ..

на рашенгівноресурсах ))
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Сегодня утром провел совещание по функционированию государственных кадастров.
Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров.
Денег нет.
Кадастров нормальных тоже.
короче день пропал.
Може завтра повторить совещание, ну шо бы никто не скучал?
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Вітаю всіх зедібілів! Зараз країна починає проїдати то що накопичено за Порошенка. Вашому пріпізденту не вірить ніхто, МВФ теж. Зедібіли долар дешевшає! Швидше зливайте, поки не став 0,50 копійок !!! І купуйте на гривні сіль. Без солі буде не смачно...
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Нююю, 🐕🐖ботики скiльки сала вже накопичили від
🍫🍬 🐷...
😁
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На разработку государственных кадастров были впустую потрачены миллионы долларов. (с) Неправильная фраза! Миллионы долларов не возникают из ничего и не исчезают бесследно. Они просто перемещаются из одного кошелька в другой, меняя своих хозяев. (закон сохранения денег) Конкретно, фраза должна звучать так: Деньги в количестве стольких-то миллионов, выделенные из бюджета Украины на создание государственного кадастра были украдены ответственным за это тем-то и тем-то. И фамилии в студию...
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вот не ймётся новой власти все земли украинские побыстрее продать...
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"Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным"
-- Бабка! У тебя корова и коза есть?
-- Ну есть, а шо?
-- В кадастр их внесла?
-- А шо это такое?
-- Это данные!
-- Не, сынку -- куда мне ещё животину вносить? ...скоро ж саму вынесут...
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без хорошего кадастра вообще не жизнь, а сплошные борошна.
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для начала границу с рашкой юридически оформи
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я так понимаю у него уже стратегия экономического развития готова и проработана, остались мелочи типа кадастров, понять за неделю
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Кадастры это хорошо. А долги по коммуналке когда заплатишь?
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Що відбувається у геокадастрах..
Пояснюю Гончаренко..

при Порошенко на рівні міністерства Юстиції(Дегенерат Петренко) була створена Схема,де треба було платити за внесення в держкадастр.. і купа народу кормиласяз продажу"нічиїх ділянок"...
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цензор не надо 112 канал тут давать - они вне закона уже
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...головне продати українську ЗЕМЛЮ і все буде як у Аргентині ...
Третя економіка Латинської Америки стоїть на порозі дев'ятого дефолту за останні півстоліття. Рівень інфляції в Аргентині - один з найвищих у світі.
https://ua.korrespondent.net/business/economics/4141188-vdaryt-po-hryvni-chym-**********-kryza-v-arhentyni

...
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Нє, ну що за фігня? А де всезагальна самокатизація?
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Утром землю вечером кадастр но деньги вперед. С бурштином разобрались с лесом тоже
или вас туда не пускает мафия взялись за землю.Авось что то переподет.Время сосвсем не осталось царювать.
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