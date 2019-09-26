 Перший заступник міністра охорони здоров'я Семиволос встав і вийшов посеред брифінгу, не дослухавши запитання журналіста. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Семиволос ніяк не пояснив свої дії. Радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов, присутній на брифінгу, заявив, що Семиволос так швидко залишив приміщення через термінову нараду.
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+30
да плюют они на всех - это уже ФАКТ
+29
Новое лицо не понимает, что нужно извиниться, объяснить причину, а потом уйти?
Или не считает нужным?
Или не считает нужным?
+28
73% никто вам ничего не должен, вы говно !
Пару, кажется, недель назад в Раде слуга народа Тищенко снизошел до ответа журналистке: кто вы такая, чтоб я вам объяснял.
Это говно благодаря вам попало "из грязи в князи".
Вспомни о сказанном тобой, когда придешь, "явно с провокационной целью", в госучреждение, любое, а чиновник захлопнет перед тобой дверь, чтоб не слушать твой "идиотский вопрос".
Или не считает нужным?
Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб до терористичної діяльності, не надано", - сказано у відповіді РНБО. Это про 112 и Newsone
Они ж специалисты "
(C) М Жванецкий
Вони топили за Зє!, після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєлбонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів та організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" е зробить САМ, без політиків!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
Хіба що до вітру!
Шо ж теперь на в ю страну об этом объявлять)
"18 января во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители отказались отвечать на вопросы народных депутатов. Представители Минздрава посреди заседания встали и вышли."
х.з. як мона терпіти такі ідіотські підписи і картиночки
хорошо что он еще на стол не наложил, с такими манерами то. а вообще выглядит как будто чего-то принял, может таблетки от кашля?
зебилы, вы - красавы , если вы ещё не в курсе
хочу отвечаю, а хочу - нет..
ишь, возомнили себя всемогущими...
статью для себя протолкнули, оружие..
их дело - только транслировать, что я скажу и крапка..