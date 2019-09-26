 Перший заступник міністра охорони здоров'я Семиволос встав і вийшов посеред брифінгу, не дослухавши запитання журналіста. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Семиволос ніяк не пояснив свої дії. Радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов, присутній на брифінгу, заявив, що Семиволос так швидко залишив приміщення через термінову нараду.

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