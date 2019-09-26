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 Політика України
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 Зеленський-Трамп: подробиці світового скандалу. ВIДЕО

Білий дім оприлюднив розшифровку другої телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом, через яку в останнього виникли внутрішньополітичні проблеми: в Конгресі США ініційовано імпічмент господареві Білого дому.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150540
 
   
 Топ коментарі
 
Бедный, бедный ЗЕвовик. Нашел таки приключения на свою жопу. Жаль только, что и Украине достанется не по детски.
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Среди зебилов таких полно.
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Ой, ой, ой. Подумаєш - імпічмент. З ким не буває?
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Ничего у демократов с импичментом не выйдет
Не вижу никаких предпосылок
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А зачем? Все что надо они сказали и показали, через пару месяцев выборы в США.
"Имеющий уши да услышит."
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Между этими ушами еще должна быть голова с мозгами. И тогда..
..Имеющий ум да поймет.
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З усього, що було навколо Зеленського, можна зробити принаймні один впевнений висновок - критикуть дії Зеленського лише продажні порохобл...боти. Ніде за кордоном критичних месіджів в його бік не надходило. Навіть Рашка сьогодні побоюєтья Вовіка, бо він якось різко стартонув і зупинятись, схоже, не збирається. Тому попрохав би мародерських тролів передати мої щирі співчуття російському шпигуну Порошенку і побажати йому довгих, щасливих і плідних років життя(на довічному з конфіскацією) Зеленський-Трамп: подробиці світового скандалу - Цензор.НЕТ 5173
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Так, публікуюсь за свій рахунок. Були б мізки - заробляв би як нормальний порохобот. Тут нема куди правди діти
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Рука-голова)))) Ты же вчера распинался, что ошибся и признаешь свою ошибку?))) А сегодня ЧТО?)))
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Мені подобається, що за моїми публікаціями на Цензорі слідкують Зеленський-Трамп: подробиці світового скандалу - Цензор.НЕТ 1942
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Але то таке. В мене багато питань до Вовіка, але поки він за кордоном, буду його підтримувати. Бо це теж саме, що підтримувати Україну. А питання до Вовіка нікуди не ділись. Тільки питання не про піаніно і всяку іншу фігню, а серьозні питання.
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Президент Украины-Лох,при том,Лох в квадрате...
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