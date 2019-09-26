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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2919) Лукашенко (405) ООН (1292) Трамп (2020)

 Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному". ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що зустріч у Нью-Йорку президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка відбулася напередодні, минула позитивно.

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви говорите: ООН, гарячий день ... Звичайний день. Я старий політик, багато разів бував в ООН. Звичайний день, але ви його зробили гарячим. До того ж, добре, красиво зробили, - сказав Президент. - І зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом так, як я її бачив, - пристойно, розумно, красиво. Все було красиво. Але таких гарячих точок з вашої подачі в ООН бувають десятки, тільки менше звертає хтось уваги. Зараз ще забарвлення додали ці телефонні розмови, конспірологія якась з'явилася . Ось це привернуло певну увагу".

"А взагалі це було знайомство двох президентів віч-на-віч. Воно відбулося, з моєї точки зору, дуже добре. Вони сподобалися один одному. Можна сказати, що цей гарячий день був нормальним для американо-українських відносин", - додав Олександр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури Донбасу, - Лукашенко

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150522
 
 
 Топ коментарі
 
Они понравились друг другу так, что американский сенат начал ревновать. Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу" - Цензор.НЕТ 3616
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"Виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр 26 вересня виступить перед американськими законодавцями щодо розгляду адміністрацією скарги інформатора, що призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа". Это не конец света для Трампа, но очень сомнительно, что ему это понравится. Такие "наезды", сделанные не от большого ума или преднамеренно, без ответа не останутся. Теперь догадайся, куда вернется этот бумеранг.
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Ну фсьо! Пуцин з ревнощів зробить сеппуку! Кацапстану каюк! 😁
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///// НАТО обидно ответило на письмо х.ла

Инициатива г-на Путина о моратории на размещение ракет не заслуживает доверия, так как Россия несет единоличную ответственность за развал ДРСМД, заявили в Альянсе
Североатлантический альянс действительно получил непубличное письмо от российского президента с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности, но отверг его ввиду «ненадежности» того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Deutsche Welle.
Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед какими-либо переговорами о моратории на РСМД эти русские ракеты нужно уничтожить и так, чтобы это можно было проверить. Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному" - Цензор.НЕТ 4383
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Та воно і не дивно чому Моніка Зєлінскі всім старим козлам так подобається . Праффєсіаналка , аданака. Готова прийняти в усі дирки в любий час 😁
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Они понравились друг другу так, что американский сенат начал ревновать. Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу" - Цензор.НЕТ 3616
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Владимира Александровича уже похвалили сегодня Лавров, Лукашенко.....
Назарбаев, Пашинян и другие члены СНГ что то тянут пока....
Ждем...
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вовина бабушка таки фартова:Суд відмовився забрати "Дніпроавіа" у Коломойського і повернути державі

Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.
Відповідне рішення суд прийняв 11 вересня, передає Finbalance.
Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.
Також за оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для відновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/26/651985/
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Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: "Они понравились друг другу"

ПТУшник валера подсмотрел, как иванова за гаражами громко нравилась сидорову.
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-Что делаете?
-В очко играем.
-И кто кого?
-Никто никого, просто играем.

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колхозник прірєвновал ? хотя нюх у нєво вправєльном направлєніі
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Щоб точно знати чи сподобався..... Треба спитати у Клінтона, чи й досі йому подобається Левинскі?))))
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Нэнси Пелосси объявила о начале импичмента президенту и предъявила публике платье Зеленского 👗 .

Так шо таки да, понравились они друг другу.
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Word Replacer: робимо новини чесними і прозорими!

Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному" - Цензор.НЕТ 3231
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Ну, если Лукашенко за Зеленского, то мудрые украинцы таки не ошиблись в своем выборе!
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Трампу нравится мягкая туалетная бумага
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Це шоу "Холостяк" на СТБ. Не перемикайтесь!
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Взагалі то Лукашенко толковий мужик. Скажемо правду за увесь час з моменту розвалу союзу та з усіх керівників пострадянських держав він самий правильний, мудрий і толковий мужик. Як би такий був при владі в росії все було б зовсім по іншому.
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Лука якраз хитро робить свій бізнес на протистоянні між Україною і Россією.
І саме він найбільш у цьому зацікавлений.
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