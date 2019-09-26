 Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному". ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Ви говорите: ООН, гарячий день ... Звичайний день. Я старий політик, багато разів бував в ООН. Звичайний день, але ви його зробили гарячим. До того ж, добре, красиво зробили, - сказав Президент. - І зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом так, як я її бачив, - пристойно, розумно, красиво. Все було красиво. Але таких гарячих точок з вашої подачі в ООН бувають десятки, тільки менше звертає хтось уваги. Зараз ще забарвлення додали ці телефонні розмови, конспірологія якась з'явилася . Ось це привернуло певну увагу".
"А взагалі це було знайомство двох президентів віч-на-віч. Воно відбулося, з моєї точки зору, дуже добре. Вони сподобалися один одному. Можна сказати, що цей гарячий день був нормальним для американо-українських відносин", - додав Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
Инициатива г-на Путина о моратории на размещение ракет не заслуживает доверия, так как Россия несет единоличную ответственность за развал ДРСМД, заявили в Альянсе
Североатлантический альянс действительно получил непубличное письмо от российского президента с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности, но отверг его ввиду «ненадежности» того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Deutsche Welle.
Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед какими-либо переговорами о моратории на РСМД эти русские ракеты нужно уничтожить и так, чтобы это можно было проверить.
Назарбаев, Пашинян и другие члены СНГ что то тянут пока....
Ждем...
Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.
Відповідне рішення суд прийняв 11 вересня, передає Finbalance.
Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.
Також за оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для відновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/26/651985/
ПТУшник валера подсмотрел, как иванова за гаражами громко нравилась сидорову.
-В очко играем.
-И кто кого?
-Никто никого, просто играем.
Так шо таки да, понравились они друг другу.
І саме він найбільш у цьому зацікавлений.