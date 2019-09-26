 Лукашенко про зустріч Трампа і Зеленського: "Вони сподобалися один одному". ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви говорите: ООН, гарячий день ... Звичайний день. Я старий політик, багато разів бував в ООН. Звичайний день, але ви його зробили гарячим. До того ж, добре, красиво зробили, - сказав Президент. - І зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом так, як я її бачив, - пристойно, розумно, красиво. Все було красиво. Але таких гарячих точок з вашої подачі в ООН бувають десятки, тільки менше звертає хтось уваги. Зараз ще забарвлення додали ці телефонні розмови, конспірологія якась з'явилася . Ось це привернуло певну увагу".

"А взагалі це було знайомство двох президентів віч-на-віч. Воно відбулося, з моєї точки зору, дуже добре. Вони сподобалися один одному. Можна сказати, що цей гарячий день був нормальним для американо-українських відносин", - додав Олександр Лукашенко.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".