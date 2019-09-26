 Російські окупанти підняли на своїх позиціях у районі Жолобка прапор морської піхоти армії РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, українські бійці зазначають, що їхні вороги на цій ділянці фронту більше навчені і намагаються поліпшити розташування своїх позицій.

"Вони намагаються підійти до Бахмутської траси. Для цього використовують окопні заряди. Підривають дорогу і хочуть зробити проходи в дорозі. Дорога розташовується на висоті і заважає огляду", - розповідає один з бійців ЗСУ.

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