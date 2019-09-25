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 Технології
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Все про:армія (2570) випробування (173) міномет (11)

 Випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК пройшли в одній з військових частин. ВIДЕО

В рамках державного оборонного замовлення в одній з військових частин відбулися приймально-здавальні випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК 4909 120 А. Зокрема перевірили їхні основні тактико-технічні характеристики, а також провели стрільби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

БАРС-8ММК - це система, яка дозволяє вражати різні за характером і типом цілі без безпосереднього контакту з противником, швидко і з високою точністю.

Основна складова ММК - автоматизована мінометна система калібру 120-мм. У неї входять система автоматичного розгортання-згортання і автоматизована система наведення й управління вогнем міномета. Це забезпечує відображення інформації на електронній карті, підготовку обчислених в автоматичному режимі установок для стрільби, ураження цілей і коригування вогню і контроль ефективності стрільби.

Випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК пройшли в одній з військових частин 01

За рахунок автоматизації та інтуїтивності системи управління вогнем БАРС-8ММК обслуговує менший екіпаж порівняно зі звичайними мінометними системами.

До складу мінометної батареї на базі комплексу UKR-MMС входять: командування; взвод управління і розвідки; відділення розвідки з БПАК і засобами передового виявлення; відділення розвідки і коригування вогню; два мінометні взводи; три комплекси UKR-MMС; відділення підвезення боєприпасів.

Дивіться також: Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150453
 
   
 Топ коментарі
 
опять же все это заслуги Пороха.
зеЛеная падаль ничего еще для армии не сделала.и делать не хочет
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сделала, заблокировала новое питание и закупку обмундирования
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Порошенко в 2014 году принял страну без Армии,в казне пусто и кругом в руководстве старая гвардия Янучара а передал ЗеБилу с современной боеспособной Армией,полной казной и золотовалютным большим запасом,развивающей стремительно экономикой,украинизацией,декомунизацией,признанной миром верой но зеБилы все скоро просрут если Майдан-3 их не остановит.
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Сподіваюся їх прийняли на озброєння.
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Наши БАРСЫ обязательно сожрут эту тварь путлера с глазами вонючей канализационной крысы.
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А почему тишина про подвиг сбушников, притянувших оккупанта из ОРДЛО ?
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а ще ходять чутки, що моржі потопили десантний корабль ВМФ федерашки.
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опять же все это заслуги Пороха.
зеЛеная падаль ничего еще для армии не сделала.и делать не хочет
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сделала, заблокировала новое питание и закупку обмундирования
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Мне на днях "Дилетант во втором поколении", объяснил, что я "ничего не понимаю в "колбасных обрезках" - у нас всего "валом" навалено, девать некуда... Окрестил меня почти "врагом народа"...
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доказательства вины зеленского в студию. и для начала, расскажи причины блокировки ПРИКАЗА, а не питания. порохоботы так ноют по этому поводу, будто в армии кормить перестали.
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Доказательства? А зачем? Вам на пороха, их отсутствие, говно лить не мешает.
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в чем заслуга? в введении 1,5 % сбора с зарплат всего населения? илт он офигенный волонтер? потратить гос бабло - ума много не надо. только вот порох на этом еще и заработал не кисло. бракованные броники, минометы, бронекатера построенные на его заводе, ремонт бронетехники российскими б/у запчастями, снова таки на его заводе...
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Это всё - "не в компетенции президента", забыли?
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Как круто работает Зеленский и "молодая команда"!!!... Чуть больше ста дней прошло, и "на выходе" - батарея 120мм самоходных миномётов!!! Не то что при "Марадёре", с его "Богданами"...
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Ты миномёт попутал с бешеным принтером
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"Наташа", а вы МЕНЯ, ни с кем, не "спутали"? Кажется, мы с Вами, прекрасно знакомы...
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Зеля готовит новое шоу 95-квартала под грохот салюта-КАПИТУЛЯЦИЮ ....
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Президент Петро Порошенко витратив на потреби української армії 550 мільйонів гривень власних коштів. Скажите что это не так.
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Свинарчуков обвинил лучший друг Зе. Совпадение, не думаю.
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Забыл сказать, это был сарказм. Извиняй Босс
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Навіщо отцю нації , хряку пеці 🐷, дали коліном в зад ?
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вот так это работает

https://www.youtube.com/watch?v=hmgRtOQzUJI
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Стара НОНА набагато краще цього. У на тисячами млтбшки гниють, але свинарчукам краще в 10 раз дорожче гівно на колесах купити бо там більший заробіток
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Ноны делали в России . нам от Союза их досталось очень не много . сколько их осталось на сегодняшний день можно только гадать
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Мтлб гниют? Так нафига зелёная сопля их в Индии закупила? Причём б/у шрот? Сопля - барыга?
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Порошенко в 2014 году принял страну без Армии,в казне пусто и кругом в руководстве старая гвардия Янучара а передал ЗеБилу с современной боеспособной Армией,полной казной и золотовалютным большим запасом,развивающей стремительно экономикой,украинизацией,декомунизацией,признанной миром верой но зеБилы все скоро просрут если Майдан-3 их не остановит.
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При Порошенко наши войска продвигались освобождая наши земли вперед а при ЗеБиле отходят назад оставляя позиции политые кровью и потом. Капитулянты мать вашу...
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Асопенна прадвинулись в направлении Илавайска, Дебильцева и Саурмогилы, тока блахатаря *************. Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 5454 Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 9539 Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 9539
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это те из за которых ругали пороха, мол он наживается на крови и ничего попутного не может сделать. (правда я думал он руководил кондиторскими фабриками, но оказалось что в свободное время конструировал тоже)
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Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских стей.


в такой размер машины можна вместить цельную пушку на 20 км. на гусеницах.

там ничего нет - пукалка.
где радар, который следит кда полетело??

в расеи все енто есть.

а так - перекрасили савеские нометы, ждем результатов как молоты.

5 штук сделали за 5 лет.

стоит милионы, куда полетело никто не показал,

в результате

появились только новые хаты на кончазаспе.

ахахаха




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А тут всего два варианта...или рюськое...или зебил...третьего не дано...
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кирпич
хорош срать
аргументами попробуй оперировать
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И это тот самый миномет "молот"..по поводу которого зрадоботня жиденьким исхолила..
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там любой миномёт примастырить можно благо система позволяте от 82 и до 120 мм Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 3565
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Станнаг левел 2 это противопульное бронирование? Миномет хороший. Ещё бы прикрепить саерху на машину хотя бы 7.62 пулемет на дистанционном управлении из машины - вражину подобравшуюся близко отгонять. А так очень достойно сделали. Молодцы.
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А згадайте, як зрадофілітики тут вийожувалися щодо цієї машини!
Аткатраспілбаригазрадавсьоукрали-и-и-и-и-и-и!
А тепер, виявляється, що це заслуга Зєєєлі. Испытания мобильных минометов БАРС-8ММК прошли в одной из воинских частей - Цензор.НЕТ 9498
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таким как ты чертям
дааа
хорошая весчь...
но про личный состав кто то думал???
это кто ***** такую компановку пропустил в серию???
бк ***** и ***** рассчету
сыновей своих они в такую шайтан арбу не посадят
это аппарат на типо японских "зерро" в вов
камикадзе
это околооружейные казнокрады запустили в серию такой " новейший" комплекс
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это пгекгасно... но почему народ нищий? ГА?
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Вы точно работаете в баклаборатории...
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Интересная система.Оригинал или у кого то подглядели?
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Непонятно , зачем такое выпускать ? Обычные миномёты хотя бы окапываются , а тут расчёты будут в поле стоять . Очень большая надежда , что не прилетит . А если прилетит ? Дальность стрельбы у миномётов небольшая . Гораздо эффективнее и безопаснее САУ использовать . Если только на продажу , тогда оправдано .
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