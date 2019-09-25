 Випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК пройшли в одній з військових частин. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
БАРС-8ММК - це система, яка дозволяє вражати різні за характером і типом цілі без безпосереднього контакту з противником, швидко і з високою точністю.
Основна складова ММК - автоматизована мінометна система калібру 120-мм. У неї входять система автоматичного розгортання-згортання і автоматизована система наведення й управління вогнем міномета. Це забезпечує відображення інформації на електронній карті, підготовку обчислених в автоматичному режимі установок для стрільби, ураження цілей і коригування вогню і контроль ефективності стрільби.
За рахунок автоматизації та інтуїтивності системи управління вогнем БАРС-8ММК обслуговує менший екіпаж порівняно зі звичайними мінометними системами.
До складу мінометної батареї на базі комплексу UKR-MMС входять: командування; взвод управління і розвідки; відділення розвідки з БПАК і засобами передового виявлення; відділення розвідки і коригування вогню; два мінометні взводи; три комплекси UKR-MMС; відділення підвезення боєприпасів.
зеЛеная падаль ничего еще для армии не сделала.и делать не хочет
https://www.youtube.com/watch?v=hmgRtOQzUJI
в такой размер машины можна вместить цельную пушку на 20 км. на гусеницах.
там ничего нет - пукалка.
где радар, который следит кда полетело??
в расеи все енто есть.
а так - перекрасили савеские нометы, ждем результатов как молоты.
5 штук сделали за 5 лет.
стоит милионы, куда полетело никто не показал,
в результате
появились только новые хаты на кончазаспе.
ахахаха
хорош срать
аргументами попробуй оперировать
Аткатраспілбаригазрадавсьоукрали-и-и-и-и-и-и!
А тепер, виявляється, що це заслуга Зєєєлі.
дааа
хорошая весчь...
но про личный состав кто то думал???
это кто ***** такую компановку пропустил в серию???
бк ***** и ***** рассчету
сыновей своих они в такую шайтан арбу не посадят
это аппарат на типо японских "зерро" в вов
камикадзе
это околооружейные казнокрады запустили в серию такой " новейший" комплекс